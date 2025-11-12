search
Miercuri, 12 Noiembrie 2025
DNA, sesizată cu privire la numirile de la Romarm. Miruță: Compania are nevoie de o conducere „igienică”

Publicat:

Corpul de Control a verificat modul în care s-au făcut selecţiile pentru Consiliul de Administraţie al ROMARM şi pentru funcţia de director al companiei, constatând că acestea s-au desfăşurat cu încălcarea legii, drept pentru care a fost sesizat Parchetul, dar şi DNA şi AMEPIP, a anunțat ministrul Economiei, Radu Miruță.

DNA a fost sesizată cu privire la numirile de la Romarm. Foto Romarm
DNA a fost sesizată cu privire la numirile de la Romarm. Foto Romarm

În urma sesizărilor pe care le-am primit cu privire la conducerea ROMARM, am trimis Corpul de Control, care a făcut o activitate de control care s-a încheiat aseară (marţi seara n.r). Activitatea de control spune, cu subiect şi predicat, că modul în care s-a desfăşurat selecţia pentru Consiliul de Administraţie şi pentru director a fost cu încălcarea legii şi nu s-a finalizat aşa cum spune legea. (...) Prin urmare, au fost îndeplinite absolut toate criteriile pentru care modul de numire a conducerii ROMARM a fost în această dimineaţă trimis la Parchet, cât şi al conducerii Consiliului de Administraţie la Parchet, la DNA şi la AMEPIP. Aşteptarea este ca aceste lucruri să fie clarificate de DNA şi de AMEPIP în cel mai rapid mod cu putinţă", a anunţat Miruţă într-o conferinţă de presă.

Potrivit acestuia, raportul Corpului de control arată că numirile au fost făcute cu o destinaţie clară, iar documentele de selecţie depuse de actualul director al ROMARM „nu au putut fi dovedite".

Ce spune raportul Corpului de Control? Lucrurile au început cu o destinaţie destul de clară. Subordonaţi ai superiorilor au fost desemnaţi să fie în procesul de selecţie pentru Consiliul de Administraţie al ROMARM. Subordonaţi care după aceea au considerat că şefii lor trebuie să fie super şefi şi să ajungă membri în Consiliul de Administraţie. După ce au ajuns în Consiliul de Administraţie, cei din Consiliul de Administraţie au desemnat directorul ROMARM printr-o procedură de selecţie din care au făcut parte. Directorul ROMARM actual n-are nicio legătură cu mine, este fostul şef de Cabinet al fostului ministru Radu Oprea. Raportul Corpului de Control spune că a depus documente pentru a fi selectat, documente care nu au putut fi dovedite că sunt adevărate. Imaginaţi-vă că oricare dintre dumneavoastră aţi fi văzut un proces de selecţie care vă cerea să aveţi diverse lucruri la dosar. Dumneavoastră spuneţi că le aveţi, dar nu faceţi dovada pentru asta. Şi ce să vedeţi, cei din Comisia de Selecţie nu au cerut verificarea acestor documente. Ei bine, în acest context, pentru mine ca ministru nu este o treabă serioasă să ducem atât de multe activităţi care se vor desfăşura în perioada următoare contractual într-o companie asupra căreia planează aceste suspiciuni", a explicat ministrul Economiei.

Miruță: Romarm are nevoie de o conducere „igienică”

El a subliniat că la ROMARM este nevoie de o conducere „igienică", de o conducere transparentă, care să ducă mai departe contractele negociate.

Negociem cu Rheinmetall fabrica de pulberi. Negociem şi pentru celelalte aspecte, maşina de luptă a infanteriei, arma de asalt, apărare antiaeriană, naval, cu toate companiile din Uniunea Europeană. După ce obţinem aceste condiţii avantajoase pentru România, ele se vor bascula ca să fie desfăşurate în aceste societăţi în care nu putem spune că avem directori şefi de Cabinet numiţi printr-o procedură fără verificarea documentelor. Vreau să vă mai spun un lucru: nu putem curăţa aceste companii de stat doar pentru că ne dorim, trebuie, la momentul în care apare o oportunitate, să luăm o decizie curajoasă şi să nu mai spunem că am pierdut oportunitate după oportunitate. România nu duce lipsă de şanse. Şanse există, România duce lipsă de curaj ca atunci când apare o şansă să o şi fructifice", a punctat Radu Miruţă.

