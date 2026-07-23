Ilie Bolojan, despre întâlnirea dintre Marcel Ciolacu și Ionel Arsene: „Ești ceea ce faci, nu ceea ce zici”

Premierul interimar Ilie Bolojan a comentat joi imaginile apărute în spațiul public care îl surprind pe fostul premier Marcel Ciolacu alături de Ionel Arsene, fostul președinte al Consiliului Județean Neamț, condamnat definitiv în România și urmărit internațional.

Întrebat de jurnaliști cum vede întâlnirea dintre cei doi, Bolojan a evitat să critice preferând să transmită un mesaj cu tentă morală.

„Mă duceţi într-o zonă din asta în care n-aş vrea să mă duc, dar vă pot spune că aşa, în general, eşti ceea ce faci, nu ceea ce zici”, a declarat premierul interimar, în cadrul unei conferințe de presă.

Declarația vine după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat miercuri că nu a știut despre întâlnirea dintre Marcel Ciolacu și Ionel Arsene și l-a îndemnat pe fostul premier să ofere explicații publice.

„Marcel Ciolacu va răspunde pe acest subiect, e foarte bine şi eu l-aş îndemna să o facă. Noi răspundem fiecare pe ceea ce facem”, a declarat Grindeanu la Parlament. Întrebat dacă a discutat cu Ciolacu despre acest subiect, liderul PSD a răspuns: „Nu, n-am știut”.

Întrebat despre această întâlnire, Ciolacu a spus: „Am o rugăminte: ce fac eu personal nu priveşte pe nimeni”.

Subiectul a apărut după ce HotNews a publicat fotografii care îi surprind pe Marcel Ciolacu și Ionel Arsene la Villa Cortine Palace, un hotel de lux situat pe malul Lacului Garda, în nordul Italiei.

Ionel Arsene a fost condamnat definitiv în România la șase ani și opt luni de închisoare pentru luare de mită, după ce procurorii au stabilit că a primit 100.000 de euro. Înainte de pronunțarea sentinței, fostul lider al CJ Neamț a fugit în Italia, iar autoritățile italiene au respins cererea de extrădare formulată de România. În prezent, Arsene figurează pe lista persoanelor urmărite internațional de Poliția Română.