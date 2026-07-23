 Ilie Bolojan, despre o eventuală demisie din fruntea Guvernului: „Dacă mâine aș pleca, nu se rezolvă nicio problemă” | adevarul.ro
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Ilie Bolojan, despre o eventuală demisie din fruntea Guvernului: „Dacă mâine aș pleca, nu se rezolvă nicio problemă”

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Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat joi că nu ia în calcul plecarea din fruntea Guvernului, deoarece, în opinia lui, schimbarea prim-ministrului nu ar rezolva dificultățile economice cu care se confruntă România. Soluția este menținerea unui Executiv stabil, capabil să continue reformele și să ducă la îndeplinire jaloanele din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Bolojan a declarat că nu ia în calcul plecarea din Guvern. FOTO: Inquam Photos/George Călin
Bolojan a declarat că nu ia în calcul plecarea din Guvern. FOTO: Inquam Photos/George Călin

Întrebat de o jurnalistă dacă s-a gândit să demisioneze în contextul situației economice, Bolojan a răspuns că problemele țării nu depind de persoana care ocupă funcția de premier. 

„Dacă mâine aș pleca, să știți că nu se rezolvă nicio problemă. Problema se rezolvă în condițiile în care ai un guvern stabil”, a declarat acesta, joi, 23 iulie.

Premierul a precizat că actualul Executiv își continuă activitatea și pregătește proiectele legislative necesare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate prin PNRR, inclusiv documentația tehnică aferentă.

„Guvernul, cu posibilitățile pe care le are, lucrează în fiecare zi pentru a pregăti adoptarea de către Parlament a legislației PNRR, asigurând datele tehnice. Fără a asigura date tehnice la proiecte complexe n-ai cum să vii cu propuneri fezabile”, a explicat Bolojan.

Șeful Guvernului a insistat că România are nevoie de stabilitate politică pentru a depăși actualele provocări economice și a lansat un apel la responsabilitate către clasa politică.

„Soluția este să se găsească o formulă prin care să avem un guvern stabil în perioada următoare. Dar pentru asta trebuie să existe înțelepciune și mai puține claxoane și mai multă muncă și seriozitate”, a afirmat premierul.

Mai multe informații din conferința de presă susținută de premierul interimar Bolojan pot fi găsite AICI.

Băsescu a identificat cei trei vinovați ai blocajului politic

Băsescu este de părere că soluţia la criza politică actuală se află în Constituţie, iar Nicuşor Dan ar trebui să nu mai tergiverseze a doua desemnare de candidat la funcţia de prim-ministru. În opinia fostului șef de stat, trei personaje sunt vinovate de criza politică pe care România o traversează.

„Cauza are trei actori: primul e Grindeanu, care a dărâmat Guvernul în înțelegere cu AUR. El spune că niciodată nu va face Guvern cu AUR, dar în colaborare cu ei a scris moțiunea, au votat și a căzut. Al doilea vinovat: Bolojan a avut câteva situații în care a introdus condiții care au fost imposibile. Al treilea, raportat la situația în care suntem, e președintele Dan, care pur și simplu nu vrea să desemneze un candidat care să-și asume formarea unei majorități care să treacă prin Parlament. Dacă nu trece, să se creeze condițiile constituționale pentru alegeri anticipate. Am înțeles că domnul președinte consideră că e neavenit subiectul, totuși subiectul alegerilor anticipate e unul constituțional. Are obligația să-l respecte”, a spus Traian Băsescu.

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