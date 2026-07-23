Premierul interimar Ilie Bolojan susține joi, de la ora 18:00, o conferință de presă la Palatul Victoria, după ședința de Guvern desfășurată în cursul dimineții. În ședința Executivului au fost adoptate mai multe hotărâri și memorandumuri, printre cele mai importante aflându-se aprobarea Strategiei naționale pentru conservarea biodiversității 2026–2030, un document inclus în jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Indicatorii economici din primul semestru sunt în linie cu planificările

Întrebat despre riscul ca România să fie retrogradată la categoria „junk” de agențiile de rating, premierul a susținut că indicatorii economici din primul semestru sunt în linie cu planificările, iar cel mai important factor rămâne stabilitatea politică.

„Cu cât avem mai repede un guvern stabil și politici clare, ferme, care să consolideze economia pe baze sănătoase, cu atât orice risc va fi redus substanțial”, a spus acesta.

Premierul a anunțat și că ROMATSA a propus modificări legislative care să permită alimentarea conturilor companiei pentru asigurarea funcționării acesteia până la sfârșitul lunii august.

Întrebat dacă susține reducerea TVA sau a accizelor la carburanți, Bolojan a răspuns că există două variante, reglarea prin mecanismele pieței sau o intervenție legislativă, însă a avertizat că orice măsură trebuie analizată cu atenție pentru a evita apariția unei penurii de combustibil.

Nu sunt așteptate probleme cu aprovizionarea cu carburanți în următoarele două săptămâni

Premierul interimar a declarat joi că Guvernul monitorizează atent situația de pe piața carburanților, în contextul conflictului din zona Mării Negre și al atacurilor asupra infrastructurii energetice din regiune, precizând că, în prezent, nu sunt estimate probleme de aprovizionare în următoarele două săptămâni.

„Avem situația de război din Marea Neagră, care crește riscul pentru transportatori, precum și atacurile cu drone asupra companiilor care livrează din Kazahstan. În următoarele două săptămâni estimăm că nu vor fi probleme”, a afirmat Bolojan.

Premierul a explicat că Rompetrol caută rute alternative pentru aprovizionare, însă, în lipsa acestora, producția rafinăriei Petromidia ar putea scădea în luna august cu 10-15%.

Totodată, șeful Executivului a arătat că au fost identificate dificultăți logistice la Oil Terminal, unde trenurile de marfă care transportă carburanți către vestul țării concurează cu traficul feroviar de pasageri. Pentru evitarea blocajelor, activitatea de încărcare și expediere va fi mutată pe timpul nopții.

Bolojan a precizat că Guvernul analizează, împreună cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, soluții care să evite eventuale perturbări ale pieței în cazul unor modificări legislative adoptate de Parlament.

Bolojan cere analiză înainte de deblocarea a 26.000 de posturi în sănătate

Guvernul nu va aproba automat solicitările de deblocare a posturilor din sistemul sanitar și a cerut Ministerului Sănătății o analiză detaliată privind necesarul real de personal din spitale.

Potrivit premierului, pentru cei aproximativ 193.000 de angajați din sistemul public de sănătate a fost solicitată deblocarea a 26.000 de posturi, reprezentând peste 10% din total.

„Este nevoie de un memorandum care trebuie aprobat după o analiză. La 193.000 de angajați din sistemul de sănătate ni s-au solicitat deblocarea a 26.000 de posturi, mai bine de 10% din numărul de posturi totale”, a spus Bolojan.

Șeful Executivului a arătat că gradul mediu de ocupare al celor aproximativ 132.000 de paturi din spitalele din România este de doar 65%, în condițiile în care 90% dintre acestea se află în sistemul public. De asemenea, el a precizat că, în medie, cheltuielile de personal reprezintă 65% din bugetele spitalelor, însă există „câteva zeci de spitale” unde acestea ajung la 90%.

„Sunt câteva zeci de spitale în care cheltuielile de personal ajung la 90%, care funcționează doar ca să dea salarii”, a afirmat premierul.

Bolojan a anunțat că a solicitat Ministerului Sănătății să prezinte până luni o analiză prin care spitalele cu cheltuieli de personal peste media națională și cu un grad de ocupare a paturilor sub medie să fie depunctate atunci când solicită noi angajări.

Premierul a susținut că personalul ar putea fi redistribuit către secțiile cu activitate intensă, iar paturile neutilizate ar putea fi transformate în paturi pentru îngrijiri paliative, domeniu în care România dispune de doar aproximativ 4.000 de locuri.

Totodată, Ilie Bolojan a atras atenția asupra distribuției inegale a medicilor în țară. El a arătat că România are aproximativ 27.000 de medici în sistemul public, în timp ce anual termină studiile circa 7.000 de studenți la Medicină, însă doar 1.000–1.500 ajung să fie angajați în sistemul sanitar.

Conform premierului, în marile orașe există o competiție ridicată pentru ocuparea posturilor, în timp ce în zonele mai puțin dezvoltate persistă un deficit de medici.

Guvernul vrea publicarea declarațiilor de avere și cere acces la fondurile SAFE

Premierul interimar a declarat că viitoarea lege a salarizării urmărește eliminarea dezechilibrelor dintre instituțiile publice, subliniind că două treimi dintre angajații din sistemul bugetar vor beneficia de majorări salariale, în timp ce restul își vor păstra veniturile la nivelul actual.

„Avem ministere care au azi salarii duble față de alte ministere, deși fac aproximativ același lucru. Nu va scădea niciun venit. La final vor crește două treimi din salarii, iar o treime din salarii vor stagna până când vor fi ajunse din urmă de către cele două treimi”, a afirmat Bolojan.

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Premierul a explicat că, în urma negocierilor cu Ministerul Muncii și Comisia Europeană, plafonul cheltuielilor salariale a fost majorat cu 12,1 miliarde de lei, menținând ponderea de 8,1% din PIB. El a avertizat că, în lipsa adoptării noii legi, salariile vor fi indexate automat cu rata inflației, ceea ce ar genera aceeași creștere a cheltuielilor, dar ar accentua diferențele existente între angajații mai bine și mai slab plătiți.

În privința proiectului privind incompatibilitățile, Bolojan a anunțat că Guvernul va susține în Parlament menținerea obligației de publicare a declarațiilor de avere pe site-urile instituțiilor publice, după ce forma depusă în Parlament a eliminat această prevedere.

Șeful Executivului a precizat, de asemenea, că România are nevoie de adoptarea unei legi pentru aprobarea acordului de împrumut în cadrul programului european SAFE, astfel încât să poată solicita un avans de 2,5 miliarde de euro.

Referitor la atacul cibernetic care a afectat baza de date a Agenției Naționale de Cadastru, premierul a spus că STS, SRI și Directoratul Național de Securitate Cibernetică lucrează la remedierea situației și că, potrivit evaluărilor, datele privind proprietățile nu au fost compromise. Activitatea instituției ar urma să fie reluată în cursul săptămânii viitoare, după transferarea aplicațiilor în cloudul guvernamental.

Bolojan: Săptămâna viitoare va fi una decisivă pentru Parlament și PNRR

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat, joi, că săptămâna viitoare va fi una „foarte importantă” atât din punct de vedere parlamentar, cât și în ceea ce privește Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Săptămâna viitoare este o săptămână importantă din punct de vedere parlamentar, dar și al aprobării legilor din PNRR”, a afirmat Bolojan, precizând că este vorba despre șase capitole legislative aflate pe agenda Parlamentului.

Premierul a enumerat principalele proiecte:

- recompensarea personalului din ANAF și din vamă în funcție de încasările suplimentare obținute la buget,

- reforma carierei funcționarilor publici și a personalului contractual,

- Codul urbanismului,

- două proiecte privind decarbonizarea – unul referitor la modernizarea sistemelor de încălzire și altul privind dezvoltarea proiectelor pe hidrogen –,

- modificări în domeniul incompatibilităților și al Agenției Naționale de Integritate

În ceea ce privește legea salarizării unitare, Bolojan a spus că discuțiile continuă, însă este puțin probabil ca proiectul să fie dezbătut în sesiunea extraordinară de săptămâna viitoare.

„Unul dintre cele mai dificile proiecte este legat de Legea salarizării. Trebuia adoptat anii trecuți, dar a fost pasat de guvernele anterioare. Am considerată că nu trebuie să ne prioritizăm imaginea, ci interesul României. Introduce mai multă echitate în salarii, în funcție de puterea economiei și este un mecanism stabil, cu o vlaoare de referință ce se indexează în funcție de dinamica economică”, a spus Bolojan.

Potrivit acestuia, dacă negocierile se vor încheia în următoarele zile, actul normativ ar putea ajunge în Parlament la începutul lunii august, într-o nouă sesiune extraordinară.

Conservarea biodiversității 2026–2030

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că adoptarea strategiei permite României să îndeplinească un jalon din PNRR în valoare de un miliard de euro.

„Tocmai am trecut un jalon de reformă pe care Ministerul Mediului trebuia să îl îndeplinească pentru PNRR, în valoare de un 1 miliard de euro! La ședința de Guvern de astăzi a fost adoptată Strategia privind conservarea biodiversității! 1 miliard de euro din PNRR rămân în țară pentru investiții vitale pentru sute de comunități! În plus, prin această strategie, România stabilește un cadru clar de acțiune pentru protejarea biodiversității. Fiecare măsură are instituții responsabile, termene, potențiale surse de finanțare și indicatori de rezultat”, a transmis Diana Buzoianu.

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Cererea de plată nr. 5 din PNRR, în analiză

Guvernul a analizat și stadiul pregătirii Cererii de Plată nr. 5 din PNRR. Potrivit comunicatului Executivului, România trebuie să îndeplinească 75 de ținte și jaloane pentru depunerea acesteia.

Până în prezent, au fost transmise 44 de documente finale („cover-note”), deja consultate preliminar cu Comisia Europeană și aflate în așteptarea unui răspuns. Pentru alte 21 de documente sunt în desfășurare discuții tehnice, iar 10 nu au fost încă transmise către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Executivul solicită coordonatorilor de reforme și investiții care înregistrează întârzieri să finalizeze toate documentele și sarcinile restante până la data de 30 iulie 2026.

Grant de 1,7 milioane de dolari pentru modernizarea sistemelor de încălzire

Tot joi, Guvernul a aprobat un memorandum prin care România poate negocia și semna un acord cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), în baza căruia va beneficia de un grant de 1,7 milioane de dolari.

Fondurile vor fi utilizate pentru pregătirea programului SHARP, destinat creșterii eficienței și rezilienței sistemelor de încălzire și răcire din România. Grantul va finanța studii, analize, asistență tehnică și pregătirea investițiilor care vor fi incluse ulterior în program.

Ministerul Energiei va coordona implementarea proiectului printr-o unitate specială și va folosi fondurile inclusiv pentru consolidarea capacității instituționale și pentru organizarea unei campanii de informare a viitorilor beneficiari.

Grantul poate fi utilizat până la 31 decembrie 2027, iar memorandumul îl mandatează pe ministrul Finanțelor să semneze acordul cu BIRD, acesta urmând să intre în vigoare imediat după semnare.