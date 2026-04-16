Cum explică Bolojan reforma companiilor de stat: „România nu își mai permite risipa și blocajele de până acum”

Premierul Ilie Bolojan a prezentat, într-o postare pe Facebook, un plan de reformă a companiilor de stat, în care arată că România are peste 1.500 de societăți deținute de stat, multe dintre ele generând pierderi semnificative.

„Avem o imagine mai clară asupra companiilor de stat și un plan de lucru structurat pentru perioada următoare. România are peste 1.500 de companii în care statul este acționar, iar multe dintre ele funcționează ineficient și generează pierderi semnificative pentru bugetul public. În total, vorbim de aproximativ 14 miliarde de lei pierderi în ultimii ani”, a transmis premierul.

Ilie Bolojan afirmă că reforma pornește de la ideea unei administrări mai stricte și mai eficiente a companiilor publice.

„Această reformă pornește de la principiul că statul trebuie să se comporte ca un proprietar responsabil. Asta înseamnă să știe clar ce deține, de ce deține și ce face mai departe cu fiecare companie”, a explicat acesta.

Premierul a anunțat că reforma debutează cu un proiect-pilot care vizează 22 de companii din energie, transporturi și industrie, pe care le descrie drept „zone cu pierderi și datorii semnificative”.

„Doar acestea au acumulat, într-un singur an, datorii de peste 4 miliarde de lei și pierderi de peste 1 miliard de lei”, a precizat Bolojan.

Șeful Guvernului spune că mai multe companii vor intra în procese distincte de restructurare sau redresare, în funcție de situația fiecăreia.

„Companiile cu probleme (…) intră într-un proces de redresare operațională. Nu mai putem să prelungim situații care produc pierderi an de an”, a transmis premierul.

El a detaliat și măsurile propuse pentru diferite categorii de companii: investiții în infrastructura critică, audituri independente pentru cele strategice, fuziuni în caz de suprapuneri și închideri „acolo unde companiile nu mai au viitor”.

„Iar acolo unde companiile nu mai au viitor, le închidem treptat și ordonat”, a spus Bolojan, dând ca exemple CFR Marfă și Petrotrans.

Premierul a precizat că este analizată și listarea la bursă a unor pachete minoritare de acțiuni, statul urmând să rămână acționar majoritar.

„În paralel, este în lucru o listă de companii care ar putea fi listate la bursă, prin vânzarea de pachete minoritare de acțiuni. Statul va rămâne acționar majoritar, iar controlul asupra deciziilor strategice va fi menținut integral”, a explicat acesta.

Printre companiile vizate se numără Hidroelectrica, Romgaz și CEC Bank.

PSD a transmis că se opune vânzării companiilor de stat profitabile, pe care le consideră strategice, susținând că nu a existat consultare în coaliție pe acest subiect.

Reforma anunțată de Guvern urmează să continue în perioada următoare, cu noi evaluări ale companiilor de stat și posibile decizii de restructurare sau listare.

Anterior, Oana Gheorghiu a prezentat joi primele 22 de companii de stat pe care Guvernul le consideră „găuri negre” ale economiei, societăți care au acumulat datorii de miliarde și posibila listare la bursă a acestora.