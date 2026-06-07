Negocieri la foc automat: Eugen Tomac începe cursa pentru susținerea parlamentară. Discuții cu PNL, USR și PSD

Premierul desemnat Eugen Tomac demarează luni, 8 iunie, rundele de consultări cu partidele parlamentare în vederea obținerii sprijinului necesar în Parlament pentru învestirea noului Guvern.

Potrivit programului anunțat, Tomac va avea prima întâlnire la ora 11.00 cu reprezentanții PNL, urmată de discuții la ora 14.00 cu delegația USR, iar la ora 17.00 cu reprezentanții PSD.

Consultările se vor desfășura la sediile formațiunilor politice, iar după fiecare rundă de discuții premierul desemnat va susține declarații de presă.

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 5 iunie 2026, decretul de desemnare a lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru. Șeful statului a argumentat că a optat pentru un premier independent de partidele parlamentare, invocând nevoia de dialog politic și de construire a unui consens.

Nicușor Dan a subliniat, totodată, importanța stabilității politice și economice, a continuării parcursului pro-occidental, a implementării reformelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și a modernizării administrației publice.

La rândul său, Eugen Tomac a afirmat că tratează această misiune cu „onoare și responsabilitate”, precizând că își propune formarea unui Executiv alcătuit din specialiști și recâștigarea încrederii publice în instituțiile statului.

„Este o onoare și responsabilitate această desemnare de a forma viitorul guvern al României. Primesc încrederea dumneavoastră cu recunoștință și cu gândul la toți cetățenii României. Înțeleg din plin contextul dificil prin care trecem. Cunosc așteptările românilor și sunt conștient de provocările pe care trebuie să le depășim împreună. Viziunea mea este clară: România se află într-un moment care cere, înainte de orice, responsabilitate. Doar așa putem oferi României direcția clară de care avem nevoie”, a transmis Tomac.

Eugen Tomac, în prezent europarlamentar și consilier onorific prezidențial pentru relația cu românii de pretutindeni, a mai deținut de-a lungul timpului funcții în Administrația Prezidențială și în Guvern, fiind implicat în proiecte dedicate diasporei.

Pentru a fi învestit, premierul desemnat trebuie să prezinte în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, urmând să obțină cel puțin 233 de voturi favorabile. În cazul validării, acesta va trebui să renunțe la mandatul de europarlamentar.

Până la instalarea noului Executiv, Guvernul condus de Ilie Bolojan își continuă activitatea în regim interimar.