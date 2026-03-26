Fermierii, nemulțumiți de ordonanța privind carburanții. Ce revendicări au

La doar câteva ore de când Guvernul a aprobat ordonanța privind plafonarea adaosului comercial la carburanți, fermierii asociați în Forumul APPR cer corectarea măsurilor și protejarea fermierilor din România.

Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (APPR) avertizează că măsurile pregătite de Guvern pentru piața carburanților riscă să afecteze puternic sectorul agricol și cere modificarea acestora.

Organizația susține intervenția statului în contextul crizei, dar atrage atenția că soluțiile propuse pot crea dezechilibre. Una dintre principalele nemulțumiri vizează nivelul accizelor, fermierii cerând revenirea la nivelul de la finalul lui 2025, deoarece costul combustibilului influențează direct cheltuielile de producție.

Un alt punct critic este reducerea obligației de utilizare a bioetanolului în benzină de la 8% la 2%. APPR consideră măsura nejustificată și spune că aceasta transferă costuri din sectorul petrolier către agricultură, fără consultarea fermierilor și fără mecanisme de compensare.

Problemele vin într-un context deja dificil: prețurile carburanților au trecut de 10 lei/litru, iar întârzierile la plata subvențiilor pentru motorină pun presiune pe lichiditatea fermierilor. În aceste condiții, simpla plafonare a prețurilor nu este suficientă, spun reprezentanții sectorului.

„În paralel, sectorul agricol se confruntă cu o presiune financiară accentuată, generată de creșterea prețurilor la carburanți, care au depășit pragul de 10 lei/litru. Această evoluție influențează direct costurile de înființare și întreținere a culturilor, recoltare și transport, afectând competitivitatea fermierilor români pe piața europeană.

Situația este agravată de întârzierile în acordarea sprijinului pentru motorină, ceea ce amplifică dificultățile de lichiditate ale exploatațiilor agricole. În acest context, Forumul APPR consideră că simpla plafonare a prețurilor la pompă este insuficientă și solicită măsuri integrate de sprijin pentru fermieri”, au informat fermierii.

APPR cere autorităților consultări reale cu fermierii, menținerea actualului nivel de bioetanol sau compensarea pierderilor și adoptarea unor măsuri suplimentare de sprijin. În esență, organizația avertizează că intervențiile statului trebuie să fie echilibrate, astfel încât agricultura să nu ajungă să suporte costurile altor dezechilibre din economie.

Principalele revendicări ale fermierilor:

• consultarea reală a sectorului agricol înainte de adoptarea unor măsuri cu impact direct;

• separarea măsurilor de plafonare a prețurilor de intervențiile asupra pieței bioetanolului;

• menținerea obligației de blending a bioetanolului la nivelul de 8% sau instituirea unui mecanism clar de compensare pentru fermieri;

• adoptarea unor măsuri suplimentare de sprijin pentru sectorul agricol, aflat într-o situație de criză fără precedent.



