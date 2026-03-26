Deficitul bugetar s-a înjumătățit la început de an. Presiunile asupra Guvernului rămân ridicate

Execuția bugetară pe primele două luni din 2026 arată o evoluție mai bună decât anul trecut, de 0,7% din PIB - jumătate față de anul precedent, pe fondul creșterii veniturilor și al scăderii cheltuielilor de personal, dar presiunile rămân ridicate.

Concret, deficitul bugetar a ajuns la 14,23 miliarde de lei, adică 0,7% din PIB, de două ori mai mic decât în aceeași perioadă din 2025, când depășea 1,5% din PIB. Este o scădere importantă, de aproape 0,9 puncte procentuale, care arată o temperare a dezechilibrului bugetar.

Această evoluție vine în principal pe fondul creșterii veniturilor. Statul a încasat 103,7 miliarde de lei în primele două luni, cu aproape 16% mai mult decât anul trecut. Motorul principal a fost TVA-ul, unde încasările au crescut cu peste 20%, semn că s-a îmbunătățit colectarea. În paralel, și impozitul pe venit și salarii a urcat puternic, cu peste 22%, inclusiv ca efect al eliminării unor facilități fiscale.

Un alt element important este creșterea sumelor rambursate de Uniunea Europeană, care aproape s-au dublat. În același timp, statul a restituit mai mult TVA către firme – peste 7,2 miliarde de lei – ceea ce înseamnă mai multă lichiditate în economie, dar și un efort bugetar suplimentar.

Pe partea de cheltuieli, lucrurile sunt mai nuanțate. Per total, cheltuielile au scăzut ușor, cu 1,6%, și ca pondere în PIB s-au redus de la 6,3% la 5,8%. O contribuție vizibilă a venit din cheltuielile de personal, care au scăzut cu aproape 1 miliard de lei, inclusiv ca efect al reducerii unor sporuri și al măsurilor de limitare a salariilor bugetare.

Totuși, nu toate cheltuielile sunt în scădere. Asistența socială a continuat să crească, chiar dacă moderat, iar plata dobânzilor a rămas la un nivel ridicat, de peste 10 miliarde de lei. În același timp, investițiile au rămas consistente, depășind 11 miliarde de lei, în mare parte din fonduri europene.

Cu toate acestea, presiunile rămân ridicate pe partea de cheltuieli structurale, cum sunt dobânzile sau asistența socială, ceea ce arată că ajustarea bugetară este încă fragilă și depinde în mare măsură de evoluția încasărilor.

Principalele date din execuția bugetară pe primele 2 luni din 2026

Execuția bugetului general consolidat în primele două luni ale anului 2026 s-a încheiat cu un deficit în termeni nominali de 14,23 miliarde lei, respectiv 0,70% din PIB, în scădere la jumătate față de deficitul de 30,24 miliarde lei, respectiv de 1,58% din PIB, aferent celor două luni ale anului 2025. Această evoluție reprezintă o diminuare de 0,88 puncte procentuale a deficitului bugetar ca pondere în PIB.

Veniturile bugetului general consolidat

Veniturile totale au însumat 103,73 miliarde lei în primele două luni ale anului 2026, în creștere cu 15,7% față de aceeași perioadă din 2025. Exprimate ca pondere în PIB, veniturile totale au avansat cu 0,37 puncte procentuale, din care 0,20 puncte procentuale provin din veniturile curente, cu precădere TVA și impozit pe salarii și venit.

Încasările nete din TVA au înregistrat 23,75 miliarde lei, în creștere cu 20,6% comparativ cu anul trecut. Dinamica a fost influențată de accelerarea încasărilor brute din TVA, de 20,3% an/an, pe fondul creșterii performanței de colectare. Concomitent, s-a înregistrat o majorare a restituirilor de TVA la 7,22 miliarde lei în perioada ianuarie-februarie 2026, comparativ cu 6,08 miliarde lei în aceeași perioadă din 2025, asigurând o infuzie de lichiditate și mai mulți bani în economie pentru susținerea investițiilor private.

Încasările din impozitul pe venit și salarii au totalizat 13,46 miliarde lei, înregistrând o creștere de 22,3% față de anul trecut. Aceasta a fost determinată de avansul semnificativ al încasărilor din impozitul pe dividende, de +57,6%, pe seama unor distribuiri concentrate în decembrie 2025. Totodată, o evoluție pozitivă a fost consemnată în cazul încasărilor din impozitul pe salarii, de +8,7%, influențate de eliminarea facilităților fiscale pentru sectoarele construcții, agricol, industria alimentară și IT.

Împrumuturile se ieftinesc, iar deficitul bugetar coboară spre 6%, anuntă ministrul Alexandru Nazare

Contribuțiile de asigurări au înregistrat 35,15 miliarde lei, în creștere cu 6,0% comparativ cu anul trecut. Dinamica reflectă atât extinderea bazei de impozitare, cât și un transfer efectiv la Pilonul II de pensii mai ridicat față de cel realizat în ianuarie-februarie 2025.

Veniturile din accize au însumat 6,90 miliarde lei, cu o contracție de 0,9% (an/an), cauzată de încasările mai reduse din accizele pentru produsele din tutun, în timp ce încasările din accizele pe produsele energetice au crescut cu 13,8%.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană au totalizat 8,28 miliarde lei, înregistrând o creștere de 87,8% comparativ cu anul trecut.

Cheltuielile bugetului general consolidat

Cheltuielile totale, în sumă de 117,96 miliarde lei, au scăzut în termeni nominali cu 1,6% comparativ cu primele două luni din 2025. Ca pondere în PIB, cheltuielile au scăzut de la 6,3% la 5,8%.

Cheltuielile cu asistența socială au totalizat 43,18 miliarde lei în creștere cu 0,9% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, ținând cont de măsurile luate prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare. Cheltuielile cu asistența socială au fost influențate și de plățile suportate de la bugetul de stat pentru compensarea facturilor aferente consumului de energie electrică și gaze naturale, respectiv pe cele doua luni ale anului 2026, au fost în sumă de 6,97 milioane lei.

Cheltuielile cu dobânzile au fost de 10,26 miliarde lei, aproximativ la același nivel ca anul trecut, atât ca valoare absolută, cât și ca procent în PIB.

Cheltuieli de personal au însumat 27,13 mld lei, în scădere cu 0,98 mld lei față de față de aceeași perioadă a anului precedent pe fondul reducerilor unor sporuri pentru unele categorii de personal bugetar, precum și a măsurilor de limitare a cheltuielilor salariale în perioada 2025-2026. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintă un nivel de 1,3% din PIB, cu 0,2 puncte procentuale mai mici față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile cu bunurile și serviciile au totalizat 14,43 mld lei, în scădere cu 2,1% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, ținând cont că în ianuarie 2025 au fost plătite din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate sume pentru decontarea medicamentelor cu și fără contribuție personală și a medicamentelor utilizate în programele naționale de sănătate restante din anul 2024.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost de 11,20 miliarde lei, din care 76,82% reprezintă valoarea plăților pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 2021-2027, finanțate din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR, precum și cele finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR.

Nazare: „Gaura bugetară" s-a redus cu aproape un punct procentual anul trecut, până la 7,65%

Cheltuielile cu subvențiile au fost de 1,49 miliarde lei, în principal, această sumă reprezintă subvenții pentru transportul de călători, sprijinirea producătorilor agricoli, din care 16,85 milioane lei fiind transferați pentru schema de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale al consumatorilor noncasnici.

Alte cheltuieli au fost de 1,68 miliarde lei, reprezentând în principal, burse pentru elevi și studenți, susținerea cultelor, alte despăgubiri civile și sumele aferente titlurilor de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților.

Plățile aferente proiectelor din fonduri externe nerambursabile au fost de 9,72 miliarde lei, incluzând cadrele financiare 2014-2020 și 2021-2027, subvențiile agricole, Fondul de Modernizare și PNRR.

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump susține că oficialii de la Teheran au vrut să-l numească lider suprem al Iranului în locul lui Khamenei
digi24.ro
image
Copilul rămas orfan după accidentul terifiant din Neamț este în stare gravă. Șoferul nevinovat a murit de ziua lui de naștere
stirileprotv.ro
image
Produsul de lux la mare reducere în LIDL, începând de azi. Costă doar 42.99 lei
gandul.ro
image
Disponibilizări la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu anunță reduceri de 30% din posturi și comasări ale instituțiilor culturale
mediafax.ro
image
Haos la Istanbul! Comentatorul Emil Grădinescu și Basarab Panduru, blocați să intre pe stadion înainte de Turcia – România
fanatik.ro
image
Comandantul iranian care controla Strâmtoarea Ormuz, ucis într-o operațiune israeliană
libertatea.ro
image
Putin avertizează că războiul din Iran poate declanșa un șoc global ca pandemia COVID-19
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Marele Batistuta: "A murit ca un câine! Sper să nu pățească la fel și Messi"
digisport.ro
image
Iranul și marele său as din mânecă: va putea SUA să-i deposedeze pe Gardienii Revoluției de această putere?
stiripesurse.ro
image
FOTO&VIDEO Cea mai îngustă casă din lume are doar 63 de centimetri lățime
antena3.ro
image
Un cip cât o monedă, implantat în creier, i-a dat o nouă şansă la viaţă. Bărbatul poate vorbi din nou
observatornews.ro
image
Zodia care va da lovitura pe plan sentimental. Acești nativi singuri își vor găsi jumătatea, spune Mihai Voropchievici
cancan.ro
image
Ministrul muncii anunță creșteri de pensie de 1.000 lei și eliminarea CASS. „Voi demisiona”. Când se întâmplă?
newsweek.ro
image
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
prosport.ro
image
Cât economisești dacă mergi o lună fără mașină în București. Câți bani îți rămân în buzunar
playtech.ro
image
Ce mănâncă fotbaliștii naționalei României înainte de meciul cu Turcia. Preparatele sunt gătite de un celebru chef român
fanatik.ro
image
Proprietarul unui hotel oferă un comision de 100.000 de euro pentru cel care ajută la vânzarea proprietății. Se află într-o destinație de vis și este o afacere profitabilă
ziare.com
image
Ciprian Ciucu, ”șocat” la TREI luni de la preluarea mandatului. Primarul Capitalei: ”De unde iau banii aceștia?”
digisport.ro
image
Matematica divorțului Bolojan - Grindeanu. Cine are prima șansă să formeze alt Guvern
stiripesurse.ro
image
Noelia va fi eutanasiată la cerere. Povestea de viață a tinerei de 25 de ani este sfâșietoare: „Vreau doar să nu mai sufăr”
kanald.ro
image
Codruța Filip, „săgeată” pentru Valentin Sanfira? Mesajul cu subînțeles postat de artistă după ce a confirmat divorțul: „Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă”
wowbiz.ro
image
Cine sunt cei patru tineri care au murit în accidentul grav din Neamț. Cum s-a produs tragedia, de fapt
romaniatv.net
image
Singurul muzeu din România unde nu ai voie să faci fotografii de frica spiritelor! Aici au avut loc mai multe întâmplări ciudate
mediaflux.ro
image
Fostul patron din Liga 1 s-a mutat definitiv din România, împreună cu iubita mai tânără: „Fac progrese”
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM a trecut prin clipe de coșmar. Vorbește în premieră de relația toxică în care a trăit. Ce i-a putut face iubitul agresiv: „Mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Cum arată noul apartament în care s-a mutat Andreea Popescu după ce a plecat din penthouse-ul de 4 milioane de euro VIDEO
actualitate.net
image
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt purtate rău.” Sfaturi pentru un look perfect
click.ro
image
Oamenii îl critică pe Rareș Cojoc, după ce Andreea Popescu și copiii s-au mutat în alt apartament: „Doamne, ce bărbat să fii”
click.ro
image
Sora Biancăi Drăgușanu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice. Oana a apărut cu un bandaj pe cap
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
Anne Hathaway foto Instagram jpg
Anne Hathaway le-a cerut un singur lucru producătorilor filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”. L-a obținut?
clickpentrufemei.ro
Depozitul de arme al taberei auxiliare de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Ce se afla în depozitul de arme al taberei auxiliare romane de la Călugăreni?
historia.ro
image
Rareș Cojoc îi dă șah-mat Andreei Popescu. A știut exact unde să o lovească
image
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt purtate rău.” Sfaturi pentru un look perfect

OK! Magazine

image
William se îndepărtează periculos de mult de Kate. Ce provoacă tensiuni regretabile în mariajul lor

Click! Pentru femei

image
Anne Hathaway le-a cerut un singur lucru producătorilor filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”. L-a obținut?

Click! Sănătate

image
Cât de sănătos este hreanul? Iată ce beneficii are şi cine trebuie să îl evite!