Ilie Bolojan, premierul interimar, a fost surprins, duminică seara, la Oradea FestiFall, eveniment organizat cu ocazia Zilei Orașului.

Foto: Facebook/Oradea Festifall

Timp de trei zile, în perioada 9-11 octombrie, Oradea a organizat cel mai important eveniment al anului: Oradea FestiFall. Centrul istoric s-a transformat într-o scenă uriașă sub cerul liber, acolo unde zeci de artiști autohtoni și internaționali au concertat pentru public.

Duminică, în ultima seară a evenimentului, în Piața Ferdinand, îndreptându-se spre Piața Unirii, a fost zărit Ilie Bolojan, care a fost primar vreme de 3 mandate în Oradea. Premierul interimar era însoțit de partenera sa, Ioana, de vicepremierul interimar Oana Gheorghiu, aflată în vizită la Oradea, și de orădeanul Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, scrie Bihoreanul.

Bolojan a participat la festivalul de la Oradea Foto: Bihoreanul

Aceștia s-au amestecat discret printre trecători, bucurându-se de atmosfera relaxată a serii.

Artiști de calibru la FestiFall

Pe scena din Piața Unirii au urcat artiști foarte îndrăgiți de publicul orădean și nu numai. Este vorba de Asaf Avidan, un muzician cunoscut pentru vocea sa recognoscibilă, dar și pentru modul în care îmbină genurile muzicale. Lista artiștilor care au urcat pe scena din Piața Unirii a continuat cu Andra, Smiley, Mira, Bosquito, Horia Brenciu Orchestra, Minelli, Andrei Bănuță și Alexandra Căpitănescu.

Foto: Facebook/Oradea Festifall Andra, printre artiștii care au urcat pe scenă

Deschiderea fiecărei seri a aparținut trupelor și artiștilor locali, iar prezentatorul concertelor care se s-au desfășurat pe scena centrală a fost omul de televiziune Cătălin Măruță.

Seara de duminică s-a încheiat cu un foc de artificii.

Evenimentul a fost organizat de Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune (APTOR).