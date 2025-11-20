Guvernul urmează să aprobe ordonanța pentru aplicarea Instrumentului de finanțare SAFE

Guvernul va aproba în şedinţa de joi, 20 noiembrie, un proiect de ordonanţă de urgenţă privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai de instituire a Instrumentului „Acţiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare.

„Guvernul României, prin Cancelaria prim-ministrului, transmite şi negociază cu Comisia Europeană, prin intermediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, proiectele propuse pentru accesarea instrumentului de finanţare SAFE, precum şi documentaţia de susţinere, cererile de asistenţă financiară însoţite de planurile de investiţii, la termenele prevăzute", se arată în propunerea de act normativ, potrivit Agerpres.

Potrivit textului, în vederea accesării şi implementării instrumentului de finanţare SAFE, se formează un Grup de lucru interinstituţional, condus de şeful Cancelariei prim-ministrului.

Proiectul de act normativ mai prevede că şeful Cancelariei prim-ministrului stabileşte, prin ordin, cerinţele de cooperare aferente fiecărui proiect, în acord cu prevederile Instrumentului SAFE, luând în considerare cerinţele operaţionale sau similare.

„În aplicarea Instrumentului SAFE, se împuternicesc Ministerul Apărării Naţionale, prin Direcţia generală pentru armamente, respectiv celelalte autorităţi publice, să efectueze achiziţii în comun cu alte state, potrivit reglementărilor specifice statului membru/organizaţiei internaţionale care derulează achiziţia în comun", se menţionează în document.

România va beneficia de 16,68 miliarde de euro prin mecanismul SAFE, conform alocărilor provizorii făcute de Comisia Europeană, reprezentând a doua sumă ca mărime dintre statele membre. Lista proiectelor trebuie transmisă la Comisie până pe 29 noiembrie.

Negocierile pentru accesarea fondurilor europene prin SAFE se apropie de finalizare, iar planurile de dotări vor fi supuse aprobării CSAT în a doua jumătate a lunii noiembrie, urmând ca acestea să fie prezentate Comisiei Europene.

Mecanismul SAFE are trei componente principale: apărare, buget și infrastructură, fiind un instrument temporar cu un buget total de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi cu dobândă redusă, pentru care 19 state membre, inclusiv România, și-au exprimat interesul.