Guvernul Bolojan, acuzat că vrea să facă naționalizări. Deputatul USR Claudiu Năsui: „Liberalismul în actualul guvern este la nivel Călin Georgescu”

Deputatul USR Claudiu Năsui cere Guvernului Bolojan să nu aprobe o ordonanță de urgență prin care statul va putea să ia acțiuni sau chiar active de la companii private pe care le consideră de „interes strategic”.

Unul dintre cei mai virulenți critici ai Guvernului Bolojan, deputatul USR Claudiu Năsui, îl acuză din nou pe premier că se pregătește de naționalizări. Năsui acuză Guvernul că printr-o ordonanță de urgență statul va putea să ia acțiuni sau chiar active de la companii private pe care le consideră de „interes strategic”.

”Liberalismul în actualul guvern este la nivel Călin Georgescu. Nu doar că nu face nicio privatizare, dar guvernul pregătește baza legală să facă naționalizări mai ușor. Pe principiul „problema socialismului este că nu a fost aplicat de cine trebuie, de data asta sigur va ieși bine”. A apărut un nou proiect de ordonanță care ușurează și mai mult naționalizările printr-un drept de preempțiune pe care statul și-l dă singur. Totul pentru „protejarea intereselor naționale”. Concret, statul va putea să ia acțiuni sau chiar active de la companii private pe care le consideră de „interes strategic”. Dacă vi se pare că recunoașteți ideea asta de undeva, nu greșiți”, scrie Claudiu Năsui.

Deputatul USR susține că ideea ”era în programul electoral AUR și în multiple declarații ale lui Călin Georgescu” și că ”susținătorii lor ar trebui să fie fericiți. Economia va fi și mai mult de stat”.

”Ce se va întâmpla cu companiile naționalizate, dacă vreodată guvernul acesta sau altul va folosi prevederile OUG-ului guvernului Bolojan? Ce se întâmplă deja cu toate companiile de stat. Vor fi noi vaci de muls pentru partide așa cum sunt și actualele companii de stat. Partidele își vor pune „profesioniștii” de partid în fruntea lor. Vor angaja activ de partid acolo. Vor face afaceri de care nu vom auzi niciodată (pentru că sunt companii și au un grad de transparență mai mică). Adică tot ce se întâmplă deja și azi. Iar pierderile companiilor de stat se vor acoperi din aceleași surse ca și acum: din banii dumneavoastră. Știu presiunea care există în statul român profund pentru naționalizări. OUG-ul acesta vine din zona funcționarilor și serviciilor, care prostesc ușor miniștrii. Am simțit această presiune pe pielea mea când încercau să mă forțeze să naționalizez COS Târgoviște. Am refuzat. Și-au găsit foarte prost persoana cu care să facă naționalizări. Am refuzat și am găsit investitori privați pentru COS Târgoviște care nu doar că au achitat și datoria lăsată de ruși de 40 de milioane de euro pe care băieții voiau să o șteargă cu semnătura mea, dar au și investit bani 100% privați”, mai scrie Claudiu Năsui.

”Dacă liberalismul mai înseamnă ceva pentru guvernul Bolojan, ar fi bine să nu dea această ordonanță. Dacă e mânat de intenții bune, în țara cu 1.500 de companii de stat, soluția nu sunt noi companii de stat”, a mai completat Năsui.