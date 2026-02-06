search
Exclusiv Claudiu Năsui, la Interviurile Adevărul. Ce pregătește USR pentru Congresul de la finalul lunii și cum își propune să rămână la guvernare

Publicat:

Claudiu Năsui, fost ministru al economiei și membru al Biroului Național al USR, vine în platoul Adevărul, unde va vorbi despre situația din partid și planurile formațiunii politice la guvernare. USR organizează un Congres la finalul lunii februarie, care generează acuzații la adresa liderului Dominic Fritz.  

USR a rezistat la guvernare aproape 8 luni în Cabinetul Cîțu FOTO Facebook / Claudiu Năsui
USR a rezistat la guvernare aproape 8 luni în Cabinetul Cîțu FOTO Facebook / Claudiu Năsui

Partidul cu cea mai puțină experiență la guvernare, condus acum de primarul Timișoarei Dominic Fritz, se pregătește de un Congres care ar fi trebuit să genereze schimbări mai ample, este de părere deputatul USR.

Claudiu Năsui este fost ministru al Economiei în  Guvernul condus de Florin Cîțu, cabinet din care USR a ieșit de la guvernare cu scandal. 

Acum, USR se regăsește din nou într-o situație ostilă la guvernare, fiind etichetat ca „partid prezidențial” sau ca apropiat al premierului Ilie Bolojan.

Prezent în platoul „Adevărul”, vineri, 6 februarie, de la 16.30, fostul ministru explică situația din partid și care sunt șansele ca formațiunea sa rămână la guvernare într-un context politic tensionat, atât din cauza unor frământări interne ale Coaliției, cât și a unor atacuri externe ale Opoziției. 

