Miercuri, 25 Martie 2026
Adevărul
Călin Georgescu cere naționalizarea resurselor și lansează un avertisment codat: „Adevărul va ieși la iveală când înfloresc cireșii”

Fostul candidat la președinția României Călin Georgescu a lansat miercuri seară, 25 martie, o soluție drastică pentru actuala criză economică. În cadrul unui interviu acordat jurnalistului Robert Turcescu la Metropola TV, Călin Georgescu a lansat o serie de avertismente dure la adresa clasei politice și a prezentat o viziune radicală pentru viitorul României. 

Fostul candidat propune o schimbare totală a paradigmei economice, bazată pe controlul statului asupra resurselor naturale și strategice.

Trebuie să se termine cu economia jafului și să treacă la economia producției. Toate resursele țării, toate bogățiile mari ale țării, strategice, intră în proprietatea poporului român. Naționalizarea resurselor înseamnă să intre în proprietatea poporului român, care trebuie să beneficieze de ele, nu străinul”, a explicat Călin Georgescu la Metropola TV.

Călin Georgescu a criticat, la Metropola TV, actualul model de gestionare a resurselor, afirmând că este unul de „sclavie modernă”.

„Naționalizarea înseamnă să aduci toate resursele țării în proprietatea poporului român, pentru că acesta trebuie să beneficieze de ele. Nu altcineva, nu străinii. În momentul acesta beneficiază străinii. România trebuie să fie o putere suverană și autosuficientă, altfel nu mai existăm. România nu mai poate să depindă de nimeni, altfel dispărem. Cum pot eu să cred că ar putea să fie altcumva? Atâta timp cât resursele îți aparțin, prețul poate fi mic. Eu am spus că carburantul poate fi și 1 leu”, a mai spus Călin Georgescu.

Fostul candidat la președinție propune o implicare directă a cetățeanului în procesul decizional, astfel încât resursele naționale să nu mai poată fi înstrăinate prin decizii politice luate „peste capul” poporului. Întrebat cum vor fi administrate aceste resurse după naționalizare, Georgescu a propus un model nou: „Intră în proprietate și sunt administrate democratic, adică prin democrație participativă. Deci nu chem poporul român o dată la patru ani să-i dăm ceva, ci îl chem zilnic. El trebuie să participe la binele cetății.”

În cadrul emisiunii, Georgescu a taxat dur prioritățile financiare ale Guvernului, criticând sumele direcționate către Ucraina în detrimentul educației și sănătății românești.

Va fi incapacitate de plată, va intra România cu certitudine. [...] Dacă tu la sănătate și educație te zbați cât dăm, dar celorlalți (Ucrainei) le dai instant, fără să existe niciun fel de dezbatere, atunci înseamnă că totul este praf și pulbere”, a comentat Georgescu.

Sebastian Ghiță susține că a fost vizitat de Călin Georgescu, care i-a cerut să-i aranjeze o întâlnire cu „ruși și sârbi”. Reacția fostului candidat

Profeția despre final de aprilie legată de baza de la Mihail Kogălniceanu și cireșii înfloriți

Unul dintre cele mai enigmatice momente ale interviului a fost cel legat de infrastructura militară. Georgescu a sugerat că vizita Ursulei von der Leyen la baza Mihail Kogălniceanu ar ascunde detalii, el criticând faptul că liderul Uniunii Europene a ales să meargă la o bază militară în loc să aibă o primire oficială în Capitală.

„Pe 1 septembrie anul trecut, Ursula von der Leyen s-a văzut la baza Kogălniceanu cu cel care Nicușor Dan. De ce, domnule, nimeni din media românească nu a înțeles și n-a vorbit de acest subiect? Știți, în primul rând, că n-ai cum să te vezi la o bază, totuși, oarecum militară... Ești șefa Uniunii Europene, vii la București, vii în capitala țării. Așa a fost dintotdeauna. De ce acolo?”

Întrebat ce crede că se ascunde acolo, Georgescu a făcut referire la centrul unor operațiuni sau interese obscure care afectează întreaga Europă. În locul unor declarații concrete,  Georgescu a recurs la pilde și simboluri, pentru a indica momentul în care „adevărul” va ieși la iveală: „Poate trebuia să vadă dacă totul este foarte bine ascuns. Baza Kogălniceanu este cheia mizeriei din Uniunea Europeană. Și cireșul înflorește, știți când? Pe la final de aprilie. Așa... O să aflăm mai multe cu ocazia cireșilor înflorați”, a declarat acesta, lăsând loc interpretărilor.

Previziuni sumbre: „Criza energetică va mătura Uniunea Europeană”

Pe lângă soluțiile interne, Georgescu a prezentat un tablou apocaliptic pentru blocul comunitar. În opinia sa, Uniunea Europeană și-a pierdut capacitatea de a gestiona crizele suprapuse și se îndreaptă către un colaps total, marcat de lipsuri majore.

„Criza energetică va mătura Uniunea Europeană. 100%. Va fi foamete de alimente și foamete de energie. Nu mai este capabilă să gestioneze situația. Europa, astăzi, este într-o situație foarte jalnică; este la pământ”, a mai declarat Georgescu.

„Certitudini” privind revenirea în turul doi

Fostul candidat la alegeri susține că forțele politice actuale au declanșat o campanie de „linșaj public” împotriva sa, temându-se de o eventuală revenire a sa în prima linie a politicii. Călin Georgescu a lăsat să se înțeleagă că situația politică actuală este provizorie și că mizează pe o restabilire a rezultatului electoral anulat: „Pe 6 decembrie a fost un cataclism moral din care trebuie să ne revenim clar. Nu sunt speranțe, sunt certitudini. Vom avea turul doi înapoi. Eu v-am spus cum stau lucrurile din punct de vedere al evoluției situației.”

 Întrebat, la finalul interviului, dacă se va răzbuna pe cei care i-au blocat ascensiunea, Georgescu a ales o notă spirituală, citând iertarea creștină: „Cel mai puternic bărbat din istoria lumii a iubit, a mângâiat, a plâns. Și în ultimele clipe a strigat Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Asta-i tot”.

