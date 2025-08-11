Claudiu Năsui atrage atenția asupra a doua greșeli flagrante ale lui Bolojan privind pensiile private

Deputatul USR Claudiu Năsui remarcă două „greșeli flagrante” din discursul premierului Ilie Bolojan și spune că banii din Pilonul 2 „sunt proprietate privată și ar trebui respectată ca atare”.

„După interviul premierului Bolojan devine clar că lobbyul puternic pentru limitarea retragerii sumelor din Pilonul 2 nu s-a terminat. Intenția rămâne aceeași. Două greșeli flagrante din discursul primu-ministrului: Prima este că premierul Bolojan preia ideea că fondurile din Pilonul 2 nu sunt folosite de guvernul României. Este fals”, a scris Claudiu Năsui, luni, într-o postare pe Facebook

Deputatul USR spune că, din 171 de miliarde de lei, cât au fondurile din Pilonul 2 în administrare, 113 miliarde sunt în titluri de stat: „Adică 66%”.

„Statul român obligă fondurile să folosească banii din Pilonul 2 pentru a-l împrumuta pe el. Adică pentru a cumpăra titluri de stat. Deci fondurile sunt folosite de guvernul României și îl ajută să-și finanțeze deficitul”, mai spune Năsui.

„Fondurile de pensii nu sunt bănci”

Nu este singura „greșeală flagrantă” identificată de deputatul USR în cazul afirmațiilor făcute de Ilie Bolojan.

„A doua greșeală, premierul zice că retragerile „bruște” vor afecta sistemul. Fondurile de pensii nu sunt bănci, să nu știe exact când vor vrea oamenii să-și folosească banii. Și nu sunt nici companii de asigurări, să trebuiască să știe când se vor întâmpla riscurile asigurate. Pentru fondurile de pensii momentul ieșirii la pensie al oamenilor este foarte predictibil. Deci retragerile de fonduri sunt mult mai predictibile decât în cazul băncilor (unde depinde de bunul plac al oamenilor) și decât în cazul asigurărilor (unde depinde de probabilități)”.

„Dacă românii vor rente viagere sau plăți eșalonate, asta ar trebui să fie la latitudinea lor”

Claudiu Năsui adaugă că „nu e nimic brusc în retragerea de fonduri la vârsta pensionării. Fondurile știu din timp și pot planifica din timp retragerile”.

„Vor fi retrageri multe, dar nu bruște. Iar asta e un lucru potențial bun pentru oameni, dacă ei aleg să-și retragă banii. Dar rău pentru fonduri pentru că ele rămân cu mai puține fonduri în administrare și deci comisioane mai mici. Banii din pilonul 2 sunt proprietate privată și ar trebui respectată ca atare. Dacă românii vor rente viagere sau plăți eșalonate, asta ar trebui să fie la latitudinea lor. Iar fondurile de pensii să-i convingă să meargă pe calea asta. Nu să-i oblige statul. Asta dacă mai avem măcar puțin liberalism în guvern”, încheie deputatul USR

Amintim că, vineri, Guvernul a amânat adoptarea proiectului de lege privind plata banilor din pensiile private, care prevedea că beneficiarii nu mai pot retrage integral suma acumulată la pensionare, ci doar o sumă maximă de 25%, iar restul eșalonat.

Președintele Asociației administratorilor de pensii private, Radu Crăciun, a dat luni asigurări că nu este nicio problemă cu plata eșalonată în 120 de luni, așa cum prevedea proiectul de lege discutat vineri în ședința Guvernului.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a afirmat duminică, la Antena 3, că „nu este ușor să armonizezi lucrurile” într-o coaliție din care fac parte patru partide plus grupul minorităților naționale, și a subliniat că „stabilitatea politică” este „un indicator important după care este judecată o țară”.