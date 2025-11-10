search
Grindeanu susține că USR trebuie să fie la guvernare: „Suntem parteneri oneşti, fideli. Asta nu înseamnă că, dacă avem ceva de spus, nu spunem”

Publicat:

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că partidul său va rămâne un partener fidel în coaliția de guvernare și susține continuarea colaborării cu USR. 

Sorin Grindeanu FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Sorin Grindeanu FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Întrebat dacă USR ar mai trebui să fie la guvernare, președintele PSD a răspuns că „în momentul de față, da”.

„În acest moment suntem în această coaliţie, aşa cum bine ştiţi. O decizie luată de aproape 5.000 de oameni. Vreo 4.700 am votat. Dar asta nu înseamnă că nu poate să existe, dacă lucrurile nu sunt aşezate pe făgaş normal, făgaş constructiv, nu poate să existe şi altă decizie. Dar da, atâta timp cât suntem în această coaliţie de patru partide plus grupul minorităţilor, suntem parteneri oneşti, fideli, mergem înainte. De asemenea, asta nu înseamnă că, dacă avem ceva de spus, nu spunem. Nu cred că se aşteaptă nimeni de la noi, cel mai mare partid din coaliţie, să avem o atitudine umilă, să stăm fără să ne spunem punctele de vedere. Nu cred că asta se aşteaptă. Se aşteaptă de la noi să ne spunem punctele de vedere, să încercăm să corectăm atunci când există derapaje. Şi există, aşa cum bine ştiţi. Nu suntem în Coreea de Nord”, a declarat Sorin Grindeanu. 

Declarațiile lui Grindeanu vin în contextul în care fostul președinte PSD și deputat Marcel Ciolacu a afirmat recent că USR ar trebui să părăsească coaliția de guvernare:

„Din punctul meu de vedere, USR trebuie să plece din această coaliție. (...) Nu avem nimic, nicio apropiere doctrinară, nu avem absolut nimic în comun cu USR-ul. Suntem total diferiți de USR, credem în alte principii, în alte valori”, a transmis Ciolacu.

