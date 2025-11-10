Grindeanu îi acuză de „populism grețos” pe unii reprezentanți ai guvernului în privința pensiilor speciale ale magistraților

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre pensiile magistraţilor, că speră să se iasă dintr-o zonă de populism greţos, pe care l-a văzut în aceaste zile la unii reprezentanţi ai Guvernului, el precizând că lucrurile acestea nu mai ţin de politică şi de a marca anumite teritorii, pentru că nu mai suntem în zona de ONG-uri.

”Sunt 3 săptămâni de când există această decizie a Curţii Constituţionale, în care, aşa cum v-am spus şi în urmă cu 2 săptămâni, şi în urmă cu o săptămână, s-a pierdut vremea. Se ştia foarte bine, de când a fost dată această decizie, că e o respingere pe formă, şi aşa a fost, şi că trebuia în aceste 3 săptămâni cel puţin să existe discuţii, să existe un proiect care putea, în paralel, să parcurgă parcursul, să meargă pe parcursul acesta de avizare, astfel încât să nu stăm cu emoţie că vom rata acest termen limită de 28 noiembrie”, a declarat Sorin Grindeanu, potrivit News.

Preşedintele PSD a arătat că el nu a discutat niciodată de cuantum şi de modificarea perioadei de tranziţie. ”În toată această perioadă de 3 săptămâni, noi n-am vrut decât să deblocăm aceste lucruri. Sper, ca odată cu eventualele discuţii care pot să aibă loc în această săptămână, să avem o lege mai bună, pentru că asta de acum nu e bună. Trebuie să fie una mai bună, în care să nu mai poţi să ieşi aşa, de tânăr, la pensie, să ajungi la 65 de ani să ieşi la pensie, să vorbim de un cuantum normal al pensiei, nu egal cu salariul şi să nu pierdem cele 231 de milioane de euro”, a spus Grindeanu.

”De asemenea, sper să se iasă dintr-o zonă de populism greţos, pe care l-am văzut în aceaste zile la unii reprezentanţi ai Guvernului. Dacă vrem să avem o lege, dacă vrem să mergem mai departe, lucrurile acestea nu mai ţin de politică şi de a marca anumite teritorii, pentru că nu mai suntem în zona de ONG-uri. Dacă vrei să mergi mai departe, trebuie să încerci să găseşti acea cale care să te ducă la scopul pe care ţi l-ai propus”, a adăugat Grindeanu.

Liderul PSD a mai afirmat că ”în acest moment, dacă, din partea CSM-ului, s-ar răspunde cu aceeaşi monedă la populismul venit dinspre unii reprezentanţi ai Guvernului, ar zice: în 30 de zile o să vă dăm aviz şi am ieşit deja din termen. Nu asta este calea. Sau, dacă vrei să nu ai o lege, atunci asta e abordarea. Şi mă gândesc, de câteva săptămâni, că unii chiar îşi doresc doar să existe acest debate, dezbatere între oameni politici şi sistemul de justiţie. Nu-i interesează să existe lege. Nu-i interesează să nu se piardă acei bani. Îi interesează să se pună în contradicţie cu magistraţii, ca să câştige capital politic. Eu nu cred că asta trebuie să fie abordarea”, a subliniat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a ţinut să menţioneze că ”acea sumă de 231 milioane de euro este mai mare decât suma rezultată din concedierile din administraţia publică locală”.

”Concedierile în administraţia publică locală, adică acei aproape 13.000, s-ar face, să zicem, o reducere de mai puţin de 231 milioane, s-ar face una de cam 200 milioane. Asta ca să vă dau un ordin de mărime”, a explicat el.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat în weekend că înţelege dificultatea pe care magistraţii o au în a renunţa la veniturile mari de care beneficiază, dar le transmite acestora că până acum „au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”, iar oamenii raţionali trebuie să înţeleagă această realitate.

Vicepremierul a subliniat că banii cu care se plătesc pensiile de serviciu sunt luaţi din alte părţi, de la copii, de la spitale, iar cei care îi primesc ar trebui să se gândească de unde ar fi de aord să se ia fonduri pentru a lise plăti lor veniturile mari.