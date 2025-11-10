Grindeanu cere schimbarea șefului ARF implicat în dosarul milionarului din Vaslui

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că i-a cerut ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban, să transmită premierului Ilie Bolojan o cerere pentru demiterea directorului Autorității pentru Reformă Feroviară. Anunțul vine în contextul în care Mihai Barbu a fost pus de DNA sub control judiciar în dosarul în care este acuzat că și-a folosit influența.

„I-am cerut ministrului Transporturilor să trimită către cabinetul prim-ministrului o cerere de revocare a directorului Autorităţii pentru Reformă Feroviară, domnul Mihai Barbu, şi mă aştept că această revocare să fie semnată foarte repede”, a declarat Sorin Grindeanu, într-o conferință de presă susținută după ședința de luni Biroului Permanent Național al PSD.

Șeful PSD susține că „e o chestiune care trebuia să se întâmple probabil la finalul săptămânii trecute”.

„Ştiţi că decizia stă la primul ministru, dar o să facă o cerere ministrul transporturilor, cerând revocarea domnului Mihai Barbu din această funcţie de director”, a completat Grindeanu.

Preşedintele PNL Vaslui Mihai Barbu și preşedinte al Autorităţii pentru Reformă Feroviară este cercetat de DNA sub control judiciar după ce şi-ar fi exercitat influenţa şi autoritatea politică pentru intermedierea de întâlniri între omul de afaceri vasluian Fănel Bogos cu înalţi funcţionari ai statului, cu directorul ANSVSA şi cu oameni politici şi, totodată, ar fi făcut presiuni asupra directorului ANSVSA.

El a fost suspendat din toate funcțiile în partid.