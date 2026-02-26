„Am reunit familia liberală”. Mircea Roșca, despre prezența premierului Bolojan la petrecerea de ziua sa: „O zi cu adevărat specială pentru mine”

Deputatul liberal Mircea Roșca a oferit miercuri seară explicații publice după ce imagini de la petrecerea sa privată, la care a participat și premierul Ilie Bolojan, au apărut în presă. Evenimentul a avut loc imediat după ședința de guvern în care au fost adoptate măsuri de austeritate criticate în spațiul public.

Roșca a precizat că la petrecerea sa, organizată în județul Prahova, la Casa Timiș, au fost prezenți lideri importanți ai PNL, printre care premierul Bolojan, ministrul de Interne Cătălin Predoiu și ministrul Finanțelor Alexandru Nazare.

Deputatul a subliniat că scopul reuniunii nu a fost doar unul festiv, ci și o oportunitate de dialog între primarii liberali din județ și conducerea PNL.

„Într-o zi cu adevărat specială pentru mine, am trăit o mare bucurie! Am reușit să aduc împreună familia liberală din Prahova, alături de oameni care dau direcția României de astăzi. Le mulțumesc domnului premier Ilie Bolojan pentru că ne-a fost alături, dar și colegilor mei, Cătălin Predoiu și Alexandru Nazare. Împreună cu primarii liberali din Prahova am discutat despre măsuri concrete, soluții și perspective încurajatoare pentru comunitățile noastre”, a declarat Roșca.

Deputatul a mai adăugat că, deși România traversează „momente dificile”, reuniunea a fost o dovadă de unitate și colaborare între membrii PNL.

„Am simțit, mai mult ca oricând, că suntem o echipă. Dumnezeu să ne întărească să ducem această grea misiune până la capăt!”, a spus Roșca.

Evenimentul a stârnit reacții în mediul online și în rândul opoziției, care au criticat prezența premierului la o petrecere privată imediat după adoptarea unor măsuri de austeritate.

Totuși, Roșca a insistat că întâlnirea a fost și o platformă de discuții administrative, nu doar un moment festiv.