Olguța Vasilescu cere refacerea alianței, însă fără Ilie Bolojan: „Cu o persoană capabilă, care înțelege lucrurile”

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat luni seară, că moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan ar urma să primească un vot „copleșitor”. Potrivit acesteia, demersul politic al PNL de a convinge semnatari să își retragă sprijinul nu a avut succes.

„Un vot copleșitor. Eu zic că au reușit prea puțin. Au mai luat ceva, dar nu suficient”, a afirmat aceasta, referindu-se la încercările liberalilor de a influența susținerea moțiunii.

Olguța Vasilescu a susținut că PSD își dorește refacerea alianței guvernamentale cu PNL, însă cu o altă conducere. Ea l-a criticat dur pe premierul Ilie Bolojan, afirmând că partidul consideră că acesta ar fi responsabil pentru pierderea unor finanțări din PNRR.

„Noi sperăm ca această alianță să se refacă, dar cu o persoană capabilă și care înțelege lucrurile. Pierdem finanțările din PNRR din prostia unui singur om”, a declarat aceasta, la Antena3.

Olguța Vasilescu a mai spus că, în opinia sa, contactul direct cu cetățenii indică un nivel ridicat de nemulțumire față de actualul premier. „Este covârșitor procentul celor care spun: scăpați de Bolojan”, a afirmat aceasta, susținând că reacțiile din mediul online nu reflectă realitatea din teren.

În ceea ce privește eventuale alegeri anticipate, ea a susținut că PSD ar obține un scor similar cu cel de la ultimele alegeri parlamentare.

„Dacă mâine sunt anticipate, PSD are cel puțin scorul pe care l-a avut la alegerile parlamentare de data trecută”, a declarat Vasilescu.