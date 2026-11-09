Claudiu Manda le cere miniștrilor PSD să respecte deciziile partidului: „Unii s-ar putea să nu mai prindă Crăciunul în funcție”

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a transmis luni un mesaj tranşant către miniştrii PSD care nu au prezentat partidului obiectivele fixate, el arătând că se aşteaptă ca miniştrii să trateze cu seriozitate deciziile partidului şi să nu îşi facă fiecare propria politică în minister, potrivit unor surse din PSD.

Claudiu Manda, secretar general PSD Foto: Facebook/Claudiu Manda

În ședința BPN a PSD, care a început luni, se va analiza cum vor fi aplicate măsurile asumate de miniștrii PSD.

Unul dintre principalele subiecte aflate în atenția Guvernului este majorarea pensiilor în 2027.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a discutat anterior despre posibilitatea creșterii pensiilor anul viitor, dar și despre acordarea unui sprijin financiar pentru pensionari în decembrie 2026.

Totodată, discuțiile sunt însă strâns legate de resursele bugetare disponibile și de necesitate reducerii deficitului.

„Am stabilit nişte termene clare pentru miniştrii noştri. Unele au expirat săptămâna trecută, altele expiră astăzi. Mă aştept ca toţi colegii să trateze cu seriozitate deciziile luate în partid şi să înţeleagă că nu fiecare îşi face propria politică în minister", a fost mesajul transmis de secretarul general al PSD, Claudiu Manda, către miniştrii social-democraţi, în şedinţa conducerii PSD, scrie News.

"Le transmit că avem aşteptări de la ei şi că răbdarea nu este nelimitată. Eu şi Sorin avem un mesaj - dacă lucrurile continuă în această direcţie, s-ar putea ca pe unii să nu-i mai prindă Crăciunul în funcţie", a mai spus Manda.

Europarlamentarul Dragoș Benea, vicepreședinte PSD, a precizat că Manda s-a referit la reforma companiilor de stat, pentru că miniștrii trebuiau să vină săptămâna aceasta cu propuneri către vicepremierul Marian Neacșu și „unii miniștri nu au înțeles că luna de miere a acestui guvern a trecut de mult”.

Acesta a mai spus că până astăzi, Marian Neacșu a primit foarte puține materiale de la miniștri. „Nu au fost nominalizați miniștrii. Cine a avut urechi să audă a înțeles”, a mai spus Benea.

Sorin Grindeanu l-a atacat în BPN pe primarul Buzăului, Constantin Toma.

„Olguța a atras bani europeni, în timp ce Toma a pierdut zeci de milioane de euro”.

Liderul social-democrat a felicitat-o pe primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, pentru proiectul de peste 500 de milioane de euro inaugurat în oraș, prin care craiovenii au acum apă de izvor de munte la robinet.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat în urmă cu o săptămână că în conducerea PSD s-a decis ca în două săptămâni să fie gata centralizarea tuturor propunerilor de comasări de instituţii, agenţii şi companii ale statului.

Preşedintele PSD mai spunea că echipa care se ocupă de proiectul reformei administraţiei publice locale va prezenta într-o săptămână o primă variantă de lucru, el menţionând că vorbim în principal de un pachet de stimulente pentru comasarea voluntară.