Oana Gheorghiu, cofondatoarea Dăruiește Viață, propusă viceprim-ministru al Guvernului Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a propus-o pe Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației Dăruiește Viață, pentru funcția de viceprim-ministru. Cunoscută pentru proiectul Spitalului de Copii bolnavi de cancer, Gheorghiu ar urma să se implice în reformele asumate de noul Guvern.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administrației Prezidențiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru. Nominalizarea sa este Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației Dăruiește Viață, organizație cunoscută pentru construirea Spitalului de Copii cu cancer și alte boli grave de la Marie Curie.

Premierul i-a mulțumit public pentru acceptarea propunerii, afirmând că implicarea sa va fi esențială în reformele „absolut necesare de care România are nevoie în această perioadă”.

Oana Gheorghiu are 56 de ani și este absolventă a Academiei de Studii Economice din București, promoția 1994, cu specializare în management economic. Din februarie 2025, ea este co-președintă a Asociației Dăruiește Viață, după ce anterior a fost vicepreședintă.

Timp de peste un deceniu, Gheorghiu s-a implicat în proiecte de infrastructură medicală și în campanii de advocacy dedicate îmbunătățirii sistemului de sănătate publică. Sub coordonarea sa, Asociația Dăruiește Viață a reușit să atragă peste 100 de milioane de euro din donații și sponsorizări private, contribuțiile venind din partea a peste 500.000 de persoane fizice și 10.000 de companii.

Cea mai notabilă realizare este Spitalul pentru Copii bolnavi de cancer construit de la zero în curtea Spitalului Marie Curie din București, o investiție de 12.000 de metri pătrați, cu nouă etaje și peste 140 de paturi. Este primul proiect de acest fel realizat integral din fonduri private în România.

Potrivit Executivului, experiența Oanei Gheorghiu în proiecte care au produs schimbări reale în societatea românească urmează să fie valorificată în cadrul Guvernului, „într-o perioadă în care România are nevoie de toate energiile pentru a pune bazele unui stat care să funcționeze mult mai bine în beneficiul cetățenilor”.