Grindeanu, după întâlnirea de la Cotroceni: „Reforma administrației locale trebuie făcută cu cap, nu cu toporul”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit marți seară despre întâlnirea de aproximativ două ore care a avut loc la Palatul Cotroceni, în cadrul căreia au fost discutate propunerile privind reforma administrației publice locale.

Grindeanu a subliniat că discuțiile nu au fost tensionate și că PSD sprijină o reformă reală, însă respinge varianta reducerilor de personal fără o analiză concretă a nevoilor comunităților locale.

„Acum există două viziuni diferite. Eu cred şi noi credem - şi nu doar Partidul Social Democrat - că reforma administraţiei locale trebuie făcută cu cap şi nu cu toporul. PSD susţine pe deplin angajamentul de a face o reformă reală (…) dar reformă şi nu concedieri. Sunt două lucruri total diferite. La Cotroceni s-au prezentat diverse propuneri și noi am prezentat și am lăsat un material din acest punct de vedere președintelui Nicușor Dan, o reformă pe care noi o considerăm mai echilibrată”, a declarat liderul PSD la România TV.

În ceea ce privește demisia lui Ilie Bolojan, Grindeanu a menționat că „demisia este un act unilateral, dar nu o văd niciodată ca o pârghie politică. Eu cred că dialogul este singura cale prin care poate să funcționeze o coaliție de acest tip. Mie îmi pare rău că am ajuns astăzi să facem, până la urmă, la ceea ce a spus PSD-ul, scurtăm niște timp, dacă din prima aveau încredere în Partidul Social Democrat”.

PSD a propus o reducere etapizată de 25% a posturilor ocupate, mai mare decât cea avansată de Bolojan, dar cu evaluări la șase luni și ulterior anuale, precum și cu o „plasă de siguranță” pentru comunitățile mici, care să asigure un minim de 8-10 funcționari necesari funcționării primăriilor.

De asemenea, Grindeanu a subliniat importanța digitalizării în procesul de reformă:

„O altă chestiune care ține de reformă poate ține de digitalizare. Cu cât faci mai multă digitalizare într-o primărie, cu atât poți să reduci din personal. Aici putem discuta multe lucruri, s-a mers pe lucruri concrete din partea noastră. România reală, nu cea din birou, are județe și orașe diferite, nu sunt la fel, nu poți să le compari pe unele cu altele.”

Întrebat despre o posibilă criză guvernamentală, acesta a afirmat: „În acest moment, nu este cazul. Pe Bolojan nu îl interesează să dea afară oamenii, ci să reducă costurile.”

Legat de speculațiile privind creșterea TVA, Grindeanu a negat că aceasta ar fi fost discutată în Coaliție: „Nu a fost niciodată în discuție așa ceva. Eu sper că a anunțat altceva Bolojan, ce ne-a spus și astăzi, că urmărește atent încasările în zona Horeca și, dacă nu cresc, doar acolo ar putea să aplice o astfel de măsură.”

Propunerile privind reducerea cheltuielilor au variat semnificativ

Sorin Grindeanu a mai explicat că, în ședințele Coaliției din ultimele zile, propunerile privind reducerea cheltuielilor au variat semnificativ, ceea ce a generat nemulțumiri și amânări. „Marți, în Coaliție, am hotărât că vom aplica o reducere de 25%. Vineri trebuia să aibă loc ședința de Guvern, însă abordarea s-a schimbat: nu 25%, ci 45%. Sigur că nu am putut fi de acord cu această abordare contabilă”, a declarat Grindeanu.

Acesta a subliniat că datele prezentate spre analiză s-au schimbat de mai multe ori într-un interval scurt: „Marți am primit niște date din partea Guvernului, vineri alte date, duminică alte date, iar azi altele. Aceste actualizări se fac zilnic; nu caut vinovați, dar nici nu putem lua decizii pe repede înainte”.

Grindeanu a propus ca toate instituțiile implicate să lucreze pe o bază de date unitară timp de două-trei săptămâni, pentru a se evita discrepanțele între localități. „Sunt localități de aceeași mărime cu organigrame diferite; unele au societăți comerciale și nu mai au același număr de angajați. Propunerea mea a fost să discutăm pe baze reale, să aplicăm aceleași reguli pentru toată lumea”, a mai spus ministrul.