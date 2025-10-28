Analiză Bătălie strânsă la Capitală. Fragmentarea votului dă șanse nesperate unui outsider. Cine ar putea fi de această dată candidatul anti-sistem

Pe măsură ce se stabilesc candidaturile pentru Primăria Capitalei, se întrevede opțiunea unei eventuale candidaturi puternice din Opoziție. Un astfel de deznodământ depinde însă de anumiți factori, arată analiștii consultați de „Adevărul”.

Ultimele sondaje plasează în prim-plan patru candidați cotați cu șanse în cursa pentru Primăria Capitalei: pe cei trei candidați ai coaliției, Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR), și pe Anca Alexandrescu (independent), moderatoarea postului de televiziune Realitatea Plus, considerată apropiat de fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Aceasta a anunțat că în proporție de „99%” va intra în cursa pentru Primăria Capitalei la alegerile din 7 decembrie.

Drumul către o astfel de candidatură este deja pavat. La alegerile din 2016, Gabriela Firea, tot fost moderator de televiziune, a câștigat scrutinul cu peste 40% din voturi, în calitate de candidat al alianței PSD-UNPR.

Repetiția din sondaje

Cel mai recent sondaj, publicat de Avangarde (casă de sondare condusă de sociologul Marius Pieleanu), îl plasează pe primul loc pe Daniel Băluță (PSD), cu 25%, urmat de Ciprian Cicu (PNL), cotat cu 23%, de Cătălin Drulă (USR), cu 18% și de Anca Alexandrescu (independent), care are 16%.

Un alt sondaj CURS (coordonat în totalitate de fostul jurnalist Iosif Buble, proprietar al Online Research SRL), publicat pe 19 octombrie, îl plasa pe primul loc tot pe Daniel Băluță (PSD), cu același procent de 25%. Pe locul al doilea erau plasați, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), fiecare cu 18%, fiind urmați de Anca Alexandrescu (independent), cu 10%.

Pe 31 august, tot Avangarde publica un studiu în care Daniel Băluță conducea în intenția de vot, însă alături de Ciprian Ciucu, ambii fiind cotați cu 25%. Cătălin Drulă era cotat cu 20%, iar Anca Alexandrescu avea 18% în intenția de vot pentru Capitală.

Ce spun specialiștii

În calitate de candidat independent, Anca Alexandrescu „poate beneficia de un culoar favorabil dacă vom avea o prezență redusă la vot determinată de dezamăgirea electoratului față de incapacitatea politică de a răspunde la frustrările populației (incapacitatea de a reduce privilegiile, risipa din banul public etc) și dacă va fi singura candidată relevantă care să reprezinte electoratul opoziției radicale (adică alegeri fără candidat AUR și fără alte figuri cunoscute ori surpriză gen Makaveli, care rup voturi din acest segment)”, subliniază directorul Inscop, sociologul Remus Ștefureac.

„Dacă va exista un război foarte dur între partidele mari, între candidații mari, cei care reprezintă și partidele care formează o coaliție de guvernare, este posibil ca, din nervozitate, cetățenii să se ducă să o voteze pe Anca Alexandrescu, chiar dacă astăzi nu declară acest lucru, tocmai pentru a da o palmă partidelor mari. Dar trebuie să reușească să convingă și o parte a electoratului nehotărât că este un candidat diferit de cel al partidelor politice. E o situație destul de complexă. Ține foarte mult de cum va reuși să comunice toate aceste lucruri””, explică și sociologul Vladimir Ionaș pentru „Adevărul”.

Șansele candidatul unic

„Cred că, așa cum se prefigurează lupta pentru Primăria Capitalei, vom avea o bătălie destul de strănsă, cu un câștigător care va avea un procent destul de mic”, preconizează consultantul politic Adrian Zăbavă. În consecință, oricare din cei 4 candidați clasați pe primele locuri în sondaje, are șansa sa. „Ce putem spune astăzi este că împărțirea, fragmentarea votului prin existența a trei candidati din partea PSD-PNL-USR favorizează un candidat din zona suveranistă”, mai punctează Adrian Zăbavă, mai ales în contextul în care se prefigurează mai multe candidaturi care vor fărămița și mai mult electoratul președintelui Nicușor Dan, pe care speră să îl absoarbă Cătălin Drulă (USR).

Totodată, un candidat suveranist este favorizat în competiția pentru București datorită contextului actual social și politic. „O societate din ce în ce mai frustrată, mai nervoasă, mai, hai să zicem, la un moment de apogeu în această frustrare socială, în ciuda faptului că am avut alegeri de curând, atât în 2024 cât și în 2025, alegeri care ar fi trebuit să reprezinte un debușeu pentru societate, iată că nu s-a întâmplat și această frustrare socială e la cote maxime.

Acest lucru, chiar și într-o competiție atipică cum e cea de alegeri parțiale pentru București, pentru Primăria Capitalei, poate da naștere la o surpriză și poate favoriza un candidat contra status quo-ului. Și până la urmă, această candidatură a unui candidat suveranist de genul Anca Alexandrescu e cea care contestă status quo-ul. Pentru că atât Daniel Băluță, cât și Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, reprezintă într-un fel sau altul status quo-ul. Și această nemulțumire, acest sentiment poate fi fructificat de o altfel de candidatură”.

Totuși, mai spune consultantul Adrian Zăbavă, „dacă vor exista mai mulți candidați care să vâneze acel electorat, atunci șansele unui suveranist de a ajunge în fruntea Primăriei Capitalei, vor scădea. (...) Dacă toate forțele suveraniste s-ar încolona în spatele unei singure candidaturi, indiferent de nume. Dar hai să zicem că notorietatea e importantă aici. Avem exemplul lui Mihai Enache, data trecută candidatul AUR, care a fost o candidatură sub potențialul partidului. Deci, dacă avem un candidat cu ceva notorietate și cu ceva potențial în spatele căruia se încoloneze forțele suveraniste, atunci, da, e clar că acel candidat are șanse reale de a câștiga această competiție”.

Împărțirea votului

Candidatura independentă a Ancăi Alexandrescu are însă o singură problemă. Este vorba despre concurența pe care o poate avea chiar din rândul taberei suveraniștilor. Pe același segment de electorat ar mai putea candida Makaveli (Virgil Alexandru Zidaru), influencer, de asemenea, asociat anterior cu Călin Georgescu, dar și cu Diana Șoșoacă, șefa SOS România.

AUR, principalul partid de opoziție din Parlament, este așteptat să nominalizeze un candidat propriu. Însă în partidul condus de George Simion încă se fac calcule. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, afirmă că, în condițiile în care Anca Alexandrescu „ocupă un culoar foarte apropiat” de cel al AUR, un anunț hotărât al acesteia ar fi un element care poate clarifica și calea de acțiune a partidului. „În principiu, susţinem ideea ca toată opoziţia să aibă un candidat unic care poate să beneficieze de cumulul voturilor. Asta nu înseamnă că putem să acceptăm orice condiţie pusă de ştiu eu ce grupare care se revendică a fi de opoziţie”, explică Petrișor Peiu.

Un alt candidat care ar mai putea fura din voturi pe acest segment este Liviu Negoiță (PUSL), care a condus în trecut primăria Sectorului 3.