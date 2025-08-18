search
Luni, 18 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Grindeanu pune noi condiții în coaliția de guvernare: „Dacă nu facem acest lucru, riscăm să intrăm într-o zonă de recesiune”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 18 august, că Guvernul trebuie să vină cu un pachet de relansare economică, care nu presupune un efort bugetar, însă este necesară. „Dacă nu facem acest lucru, riscăm să intrăm într-o zonă de recesiune”, a spus acesta.

INSTANT GRINDEANU PSD INTERIMAR 007INQUAM Photos Malina Norocea jpg

„Am avut întâlniri cu ministrul Finanțelor pentru a ne prezenta o situație cu propunerea de rectificare bugetară care va veni săptămâna viitoare. A rămas să se clarifice cu Comisia Europeană și să ne prezinte într-o fază incipientă”, a declarant Grindeanu.

Liderul PSD a mai subliniat că, după adoptarea măsurilor fiscale, trebuie să fie adoptat și un pachet de relansare economică. „Vorbim de câteva luni de zile de aceste pachete, dar trebuie să vorbim și de relansare economică”, a spus el. 

„Avem pe trimestrul doi creștere economică, am urlat de două luni că vine lupul, că vine apocalipsa, a venit și ratingul de țară Fitch, dar trebuie să ne preocupe și relansarea economică. În prezent, noi vorbim doar de lucruri negative, dăm un semnal prost care poate fi interpretat greșit. (...) Eu sunt de acord măsurile propuse de premierul Ilie Bolojan în pachetul 1, suntem de acord cu majoritatea propunerilor din pachetul doi, cu anumite amendamente, dar mai propunem și un pachet de relansare economică”, a precizat Grindeanu

Potrivit acestuia, Coaliția merge înainte pe toate palierele care țin de pachetul doi, doar că în anumite momente „există anumite abordări, pe care noi le-am decis”. 

„Suntem de acord cu propunerile premierului, cu nuanțe pe administrație și pe măsuri fiscale. În rest, nu avem niciun fel de probleme”, a spus Grindeanu.

El a dezvăluit că vorbește zilnic la telefon cu premierul Ilie Bolojan și să s-au văzut de câteva ori săptămâna trecută.

Liderul PSD a mai spus că unele măsuri luate de Guvern sunt „dureroase”, dar această coaliție merge mai departe. 

„De aceea, insist să avem și pachetul de relansare economică. Dacă nu facem acest lucru, riscăm să intrăm într-o zonă de recesiune”, a încheiat Grindeanu. 

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana Țoiu: „Nu creşte presiunea asupra bugetului”
digi24.ro
image
AFP: Staţiunea termală fantomă Băile Herculane, devastată de corupţie, revine la viaţă în România
stirileprotv.ro
image
Primul oraș în care va ninge, iar temperaturile vor ajunge sub pragul de îngheț. Meteorologii Accuweather anunță o toamnă atipică, în România
gandul.ro
image
Povestea vilei care i-a fost repartizată lui Traian Băsescu. Casa este 'bântuită' de umbrele trecutului
mediafax.ro
image
Cum arată bucătăriile insalubre unde se prăjesc gogoșile care se vând pe plajă, la Eforie? ”Cum să-i cumperi copilului așa ceva?”
fanatik.ro
image
Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”
libertatea.ro
image
VIDEO Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum a primit un cadou de la delegația rusă venită în Alaska
digi24.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
La doar 24 de ani, fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România
digisport.ro
image
Joaca de-a Dumnezeu: apare o nouă 'rasă' umană / Selecția embrionilor în funcție de IQ și 'optimizarea' partenerilor
stiripesurse.ro
image
Lumea a rămas umită când l-a auzit pe Vladimir Putin vorbind în engleză. De fapt, o face mai des decât s-ar crede
antena3.ro
image
Momentul în care motorul unui avion ia foc în timpul unui zbor spre Germania. "Trimisesem deja mesaje de adio"
observatornews.ro
image
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a sinucis!
cancan.ro
image
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
prosport.ro
image
Imaginea înduioşătoare cu fiica Elenei Udrea care a împărţit internetul în două! Ce i se reproşează blondei de la Cotroceni, a vrut doar să se mândrească cu Eva
playtech.ro
image
Gigi Becali a răbufnit în direct: „Cum să pui tu cătușe pe copilul meu? Bă, javră ordinară!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Primarul Capitalei, revoltat: "Dă-ți demisia, să vină altul!" / "Asta e rușinea Bucureștiului!"
digisport.ro
image
ALERTĂ | Guvernul pregătește tăierea cu 30% a salariilor și concedieri la ASF, ANRE și ANCOM (Document)
stiripesurse.ro
image
Un tânăr din Galați a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost călcat cu mașina de prietenul său. Cum s-a produs accidentul șocant
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
wowbiz.ro
image
Despărțire BOMBĂ în showbiz! Cătălin Botezatu s-a enervat și i-a dat papucii iubitei cu 40 de ani mai mică decât el: Nu am timp să cresc copii și nici nervi să înțeleg o puștoaică
romaniatv.net
image
REPORTAJ Am absolvit cursul de conducere defensivă de la Academia Titi Aur alături de șoferii de la Bolt. Cum îți salvezi viața și mașina în caz de accident FOTO și VIDEO EXCLUSIV
mediaflux.ro
image
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Situație halucinantă în Râșnov. Un bărbat condamnat pentru tentativă de viol a ucis cu cruzime un animal, sub privirile înspăimântate ale copiilor. În lipsa Poliției, micuții l-au închis pe individ în ghenă: „Sunt marcați pe viață pentru ceea ce au văzut”
actualitate.net
image
Kate Middleton își schimbă reședința. Unde se mută cu Prințul William
click.ro
image
Wizz Air introduce mai multe zboruri noi din București. Ce orașe superbe vor putea vizita românii
click.ro
image
Scandal uriaș după ce o celebră statuie a Fecioarei Maria a fost restaurată: „Parcă i-au pus machiaj”
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto Profimedia jpg
A apărut incredibila știre despre divorțul lui Kate de William, iar palatul ar fi făcut presiuni să fie ștearsă de pe internet!
okmagazine.ro
alexander grey QGQz IBBl5w unsplash jpg
Ce culoare îți poartă noroc? Află răspunsul după luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
Harem, pictură de Fernand Cormon de la sfârșitul secolului al XIX-lea (© Musée d'art et d'histoire de Narbonne / Wikimedia Commons)
Crunta bătălie pentru Putere din Harem
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât a plătit Mădălin Ionescu pentru o masă de 4 persoane în Grecia. Ce surpriză i-au făcut grecii fiului său în restaurant: „O țară care a fost în faliment, dar azi prosperă”
image
Kate Middleton își schimbă reședința. Unde se mută cu Prințul William

OK! Magazine

image
A apărut incredibila știre despre divorțul lui Kate de William, iar palatul ar fi făcut presiuni să dispară complet!

Click! Pentru femei

image
„Brad Pitt de Franța” a ajuns la fundul sacului și trăiește doar din mila fostei soții, Halle Berry

Click! Sănătate

image
Apă minerală carbogazoasă versus apă plată: care te hidratează mai bine?