Grindeanu pune noi condiții în coaliția de guvernare: „Dacă nu facem acest lucru, riscăm să intrăm într-o zonă de recesiune”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 18 august, că Guvernul trebuie să vină cu un pachet de relansare economică, care nu presupune un efort bugetar, însă este necesară. „Dacă nu facem acest lucru, riscăm să intrăm într-o zonă de recesiune”, a spus acesta.

„Am avut întâlniri cu ministrul Finanțelor pentru a ne prezenta o situație cu propunerea de rectificare bugetară care va veni săptămâna viitoare. A rămas să se clarifice cu Comisia Europeană și să ne prezinte într-o fază incipientă”, a declarant Grindeanu.

Liderul PSD a mai subliniat că, după adoptarea măsurilor fiscale, trebuie să fie adoptat și un pachet de relansare economică. „Vorbim de câteva luni de zile de aceste pachete, dar trebuie să vorbim și de relansare economică”, a spus el.

„Avem pe trimestrul doi creștere economică, am urlat de două luni că vine lupul, că vine apocalipsa, a venit și ratingul de țară Fitch, dar trebuie să ne preocupe și relansarea economică. În prezent, noi vorbim doar de lucruri negative, dăm un semnal prost care poate fi interpretat greșit. (...) Eu sunt de acord măsurile propuse de premierul Ilie Bolojan în pachetul 1, suntem de acord cu majoritatea propunerilor din pachetul doi, cu anumite amendamente, dar mai propunem și un pachet de relansare economică”, a precizat Grindeanu

Potrivit acestuia, Coaliția merge înainte pe toate palierele care țin de pachetul doi, doar că în anumite momente „există anumite abordări, pe care noi le-am decis”.

„Suntem de acord cu propunerile premierului, cu nuanțe pe administrație și pe măsuri fiscale. În rest, nu avem niciun fel de probleme”, a spus Grindeanu.

El a dezvăluit că vorbește zilnic la telefon cu premierul Ilie Bolojan și să s-au văzut de câteva ori săptămâna trecută.

Liderul PSD a mai spus că unele măsuri luate de Guvern sunt „dureroase”, dar această coaliție merge mai departe.

„De aceea, insist să avem și pachetul de relansare economică. Dacă nu facem acest lucru, riscăm să intrăm într-o zonă de recesiune”, a încheiat Grindeanu.