Miercuri, 13 August 2025
Adevărul
AUR vrea să ajungă la guvernare alături de PSD, din toamnă. George Simion: „Este inevitabil”

Publicat:

George Simion a declarat că AUR își propune să ajungă la putere din toamnă, într-un guvern format împreună cu PSD, condus de Călin Georgescu.

George Simion spune că AUR vrea guvernare cu PSD FOTO: Inquam photos / Codrin Unici
Președintele AUR, George Simion, a declarat marți seară că partidul său intenționează să ajungă la guvernare, din toamnă, împreună cu PSD, într-un guvern condus de Călin Georgescu. Planul depinde de succesul unei moțiuni de cenzură pe care AUR intenționează să o depună în Parlament.

Vom depune toate moțiunile simple de cenzură, vom face toate demersurile care țin de opoziție. La pachetul de măsuri am depus moțiunea de cenzură, au ales să nu voteze parlamentarii care compun actuala coaliție, racul, broasca și cu știuca, semn că le-a fost frică. Racul, broasca și cu știuca, nu vedeți, unii trag dreapta, unii în față, alții stânga, nu se înțeleg, fac niște gesturi de PR, au folosit și înmormântarea lui Ion Iliescu să se certe în coaliție ca pretext pentru eșecul propriilor miniștri. Va veni pachetul doi, dacă va veni, dar în cele din urmă probabil o să existe o asumare a răspunderii, depunem și atunci o moțiune de cenzură, iar în sesiunea de toamnă mai avem dreptul la încă o moțiune de cenzură”, a explicat Simion la Realitatea Plus.

Referitor la criticile care spun că moțiunea ar fi depusă „doar de ochii lumii, liderul AUR a precizat că partidul trebuie să-și facă datoria. „Sunt 4 partide, plus grupul minorităților, care sunt într-o coaliție de guvernare, toți împotriva mișcării suveraniste. Noi trebuie să ne facem datoria, i-am întrebat pe toți membrii, simpatizanții partidului «vreți să depunem?!», ne-au spus într-un număr covârșitor «Da». Noi ne vom consulta cu oamenii, pentru că suntem responsabili, pentru că ne-au dat încrederea lor foarte mulți români și intenționez să devin și mai serios dacă e cazul, în a face opoziție și în a învăța pentru viitoarea guvernare, pentru că este inevitabil, sperăm noi ca din toamnă să ajungem la guvernare”, a adăugat Simion.

Sprijinul PSD pentru moțiunea de cenzură și planul pentru guvernare

Întrebat cum va putea AUR să ajungă la guvernare, Simion a menționat că doi deputați PSD și-au exprimat susținerea pentru moțiunea de cenzură. „Eu am văzut doi deputați PSD care asta au anunțat. Sunt serioși, nu sunt serioși, vor exista facțiuni în actualul PSD, nu pot să știu. Vor exista oameni cu demnitate și în cadrul PNL, nu pot să știu, noi trebuie să ne facem datoria, nu a dezertat niciun parlamentar AUR, cred că am construit de la 0,1% Alianța pentru Unirea Românilor și am devenit o forță”, a explicat liderul partidului.

Simion a mai subliniat că PSD are „ocazia să se reîntoarcă, să vină către poporul român, acceptând o guvernare care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu. Va face lucrul ăsta? Asta aș fi făcut-o eu în calitate de președinte al țării. Am spus-o de multe ori că eu, chiar dacă nu am dovezi, altele decât cele pe care le-am publicat, altele decât faptul că nu ne-a fost permis accesul la cele trei milioane două sute de mii de voturi suplimentare. Eu consider că acest scrutin a fost fraudat și sper să apară și mai multe voci din poporul român care să vadă acest lucru și să se ralieze acestei opinii. Domnul Călin Georgescu trebuia să fie în fruntea românilor și trebuie să fie în fruntea românilor”, a concluzionat George Simion.

