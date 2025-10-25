Decizia CCR privind pensiile magistraților naște controverse. De ce și cum s-ar putea schimba regulile

Judecătorii constituționali au respins proiectul care modifică condițiile de pensionare ale magistraților, iar acum, dincolo de controversele privind motivele CCR, dacă acestea sunt pe fond sau pe procedură, opinia judecătorilor constituționali poate schimba procesul de legiferare. Hotărârea cu privire la inițiativă va fi clară însă abia în momentul publicării motivării acestei decizii.

Pe viitor, acest aviz care a lipsit va trebui așteptat cele 30 de zile de către parlamentari sau guvernanți. Comunicatul dat de CCR, care invocă lipsa avizului CSM, indică o nouă direcție de abordare, însă lipsa motivării nu permite încă trasarea unei concluzii clare, „dar, în principiu orice proiect de lege care va fi depus și va viza zona de competență sau puterea judecătorească va trebui să rămână în afara procedurii până când se scurge acest termen de 30 de zile”, explică liderul liberalilor Gabriel Andronache, membru al comisiei juridice din Camera Deputaților.

„Indiferent că vom vorbi despre un proiect de lege al Guvernului sau de o propunere legislativă pe cale parlamentară, toate care vizează zona de competență a puterii judecătorești sau organizarea puterii judecătorești, va trebui să aștepte termenul acesta de 30 de zile. Ceea ce până acum nu era necesar. Era necesar doar să se solicite avizul, nu să fie așteptat acest termen fix”, mai explică deputatul.

Acest lucru ar trebui să se aplice și în cazul ordonanțelor, însă Guvernul nu poate să dea prin OUG nicio reglementare care să modifice organizarea și funcționarea puterii executorești, potrivit unei alte decizii mai vechi a Curții, mai arată deputatul liberal.

„Până acum, niciun aviz nu trebuia să fie așteptat de către legiuitor o perioadă de timp, cu excepția avizului Consiliului Legislativ, fără de care nu se poate declanșa procedura de adoptare. Adică acolo lucrurile sunt simple și clare de la început. Dacă nu există avizul, nu poate începe procedura de adoptare”, mai arată deputatul.

Cu privire la avizul CSM, judecătorii constituționali stabilesc practic o nouă modalitate de a aborda o problemă, fiind în cazul de față vorba despre „timpul de așteptare pentru eliberare avizului, o chestiune care nu exista anterior. Și doar exista obligația de a solicita acel aviz și de a nu fi cerut în aceeași zi, că a mai existat o decizie, atunci când Dragnea a cerut în aceeași zi avizul CSM. Atunci Curtea Constituțională a spus că trebuia așteptat o perioadă rezonabilă de timp. Acum a definit perioada”.

Ce spune CCR

Referitor la decizia dată luni, pe 20 octombrie, judecătorii constituționali au susținut că lipsa avizului CSM încalcă mai multe prevederi din Constituție, respectiv articolele 1 (alin 3 și 5), 133 (alin 1) și 134 (alin 4):

„1 (3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.

1 (5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.

133 (1) Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei.

134 (1) Consiliul Superior al Magistraturii propune Preşedintelui României numirea în funcţie a judecătorilor şi a procurorilor, cu excepţia celor stagiari, în condiţiile legii”.

În prezent, coaliția așteaptă motivarea deciziei, iar în contextul în care hotărârea CCR invocă doar aspecte extrinseci, atunci proiectul poate fi reluat în aceeași formă în Parlament, de data aceasta așteptând avizul CSM.

Sorin Grindeanu a precizat că a propus constituirea unui grup de lucru pentru elaborarea unui nou proiect, susținând că inițiativa ar avea și probleme de fond, nu doar de procedură. De partea cealaltă, eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan a afirmat ulterior că, fără a da nume, „dacă un politician vrea să îngroape o temă, propune crearea unui grup de lucru”. Eurodeputatul a afirmat însă că PSD „este partidul care s-a opus mereu reformelor”.