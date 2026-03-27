Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat vineri trei scenarii pe care partidul său le ia în considerare în ceea ce privește viitorul coaliției de guvernare, inclusiv trecerea în opoziție.

Sorin Grindeanu a vorbit la finalul întâlnirii regionale Sud Vest Oltenia a partidului despre funcționarea coaliției.

„De fiecare dată când venim cu câte o propunere, trebuie să amenințăm. Și da, este despre economie. Și aș transmite în mod direct: Ilie, este despre economie, și nu e despre sărăcie. Și în acest moment, în România, lucrurile merg într-o direcție proastă. Asta am analizat noi astăzi și asta vom analiza la toate întâlnirile regionale pe care le vom avea în perioada următoare”, a declarat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a acuzat lipsa de influență a partidului în cadrul coaliției și l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan că „nu s-a purtat ca un premier”.

„PSD reprezintă 45% din coaliție ca pondere de locuri în Parlament. Concluzia ședinței de astăzi e că prim-ministrul nu s-a purtat ca un premier. Când ai voturile și faci parte dintr-o coaliție în care cel mai mare partid nu e băgat în seamă sau când e băgat în seamă trebuie să amenințe lucrurile nu mai sunt coordonat constructive. Noi, în 20 aprilie vom face această consultare în care cei care votează vor fi informați de toate opțiunile. Din sală s-au ridicat foarte mulți colegi cu propuneri bune”, a continuat Sorin Grindeanu.

Grindeanu a declarat că sunt trei scenarii: „Să rămânem în această formulă cum suntem acum, cu prim-ministrul Ilie Bolojan și în configurația actuală, să trecem în opoziție, a doua variantă, evidentă, și a treia, să existe o reconfigurare în interiorul acestei coaliții pro-europene. Nu există alte scenarii”.

În ceea ce privește o posibilă alianță cu AUR, el a susținut că social-democrații nu intenționează să se alieze cu acest partid și nici nu vor susține un guvern minoritar.

„PSD nu va face alianță cu AUR. Dacă voiam asta, puteam să o facem la buget. Nu vom susține un guvern minoritar. Nu pot vorbi pentru PNL. Vorbim de o reașezare în această coaliție. Asta înseamnă o schimbare de prim ministru și program de guvernare. Stabilitatea este bună atunci când îți aduce prosperitate. Avem stabilitate în Belarus, Coreea de Nord și Rusia, dar asta nu înseamnă prosperitate”, a spus Sorin Grindeanu.