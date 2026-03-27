Adoptarea bugetului de stat a generat una dintre cele mai tensionate perioade pentru coaliție și a expus fracturile adânci între partidele guvernării, pe de o parte între PSD și PNL, pe de altă parte între PSD și USR. Niciunul dintre actorii Puterii nu are însă de câștigat pe termen lung, indică analiștii.

Atât PNL cât și USR au luat o decizie fermă în urma tensiunilor generate de adoptarea Legii bugetului de stat în Parlament. Biroul Politic Național al PNL s-a reunit luni, 23 martie, într-o ședință maraton de cinci ore, finalizată cu o rezoluție prin care liberalii se angajează să îl susțină pe premierul Ilie Bolojan și să refuze orice viitoare alianță cu PSD în cazul în care social-democrații ar forța înlocuirea acestuia. O decizie în aceeași cheie a venit și din partea USR, care a avertizat că, dacă PSD alege să voteze o moțiune de cenzură alături de AUR și să provoace instabilitate politică și economică, uniunea nu va mai susține o refacere a majorității alături de social-democrați.

Alianța de dreapta

Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru a anunțat că sunt deja purtate discuții pentru o coagulare a forțelor de dreapta în jurul PNL, cu perspectiva unui proiect politic major pentru alegerile din 2028, similar "Alianței Dreptate și Adevăr".

„Este o chestiune de care PSD este extrem de deranjat și anume discuții privind un proiect politic care vizează alegerile parlamentare, în primul rând, și generale, locale și parlamentare din 2028 și anume consolidarea dreptei, reunificarea fie prin fuziuni, fie prin alianțe, de tipul unei Alianțe DA, care va include în primul rând PNL, deci în jurul PNL, ar putea include și USR și alte formațiuni politice. Acest scenariu pentru PSD reprezintă un risc major, pentru că ar putea duce la un pol politic semnificativ”, indică Alexandru Muraru la RFI.

Între timp, partidul condus de Sorin Grindeanu merge mai departe cu analiza internă privind participarea la guvernare. Formațiunea a decis programarea unui referendum intern cu 5.000 de membri pentru data de 20 aprilie, care să indice inclusiv pulsul în partid față de continuare guvernării alături de colegii din USR sau cu premierul Ilie Bolojan în frunte.

Bolojan, câștigătorul pe termen scurt

„Era previzibil că adoptarea bugetului va prilejui asemenea discuții în coaliție, datorită faptului că PSD s-a poziționat de mai multă vreme ca fiind un fel de opoziție din interiorul guvernului. Momentul bugetului era unul foarte potrivit, e punctul culminant al manifestării Parlamentului”, indică profesorul în științe politice Radu Carp.

Acesta estimează că „probabil că este ultima încercare de detronare, să spunem, a premierului, în contextul în care din 2027 se va face oricum rotativă și va fi înlocuit. Probabil. Dar nu exclud nici scenarii prin care asemenea tensiuni să mai apară”.

Analistul politic Radu Delicote punctează că, în cadrul actualului cerc guvernamental, premierul Ilie Bolojan iese învingător, însă doar pe termen scurt: „Poate să mai câștige niște timp dacă mai vrea să-și implementeze o serie de măsuri. Să spunem că mai câștigă timp, nu neapărat e câștigător, dar are o fereastră de timp în funcție de negocierile politice”.

Marele câștigător: opoziția

Câștigătorul luptei interne a coaliției este în afara arcului guvernamental, explică Radu Delicote: „Câștigătorul principal în momentul de față este opoziția, care adună toată hemoragia de voturi. Opoziția, evident AUR, către care migrează oarecum natural votanții, cetățenii, electoratul dezamăgit al celorlalte partide. Și în speță partidele mari pierd acum votanți puternic către AUR, adică PSD și PNL. Mai puțin USR, că USR are un electorat mult mai dur, care-i stabilizat pe la 11-12%. Nu este atât de afectat în cifre precum PSD sau PNL”.

Migrarea electoratului nu se explică printr-o preferință pentru AUR, ci printr-o dezamăgire profundă față de partidele tradiționale.

PSD, o strategie pierzătoare

În principal, PSD pierde teren indiferent de alegerea pe care o face, context în care AUR continuă să culeagă roadele, mai explică Radu Delicote: „PSD încearcă să comunice ca un partid de opoziție, pentru că vede cifrele din sondajele de opinie. Este o strategie de comunicare de criză. Este o strategie prin care încearcă să panseze această hemoragie, încearcă să peticească această hemoragie de electorat dezamăgit. Nu cred că va câștiga, mai ales în contextul de complicat în care ne aflăm, cu o mulțime de crize care se manifestă pe toate planurile. Nu cred că va câștiga, nici dacă va rămâne la guvernare și va comunica ca un partid de opoziție, nici dacă va ieși de la guvernare și va continua retorica pe care o are acum”.

„Cred că dacă ar vrea să câștige, oricare dintre ele, dintre aceste partide, inclusiv premierul, ar trebui să se uite cu atenție la nevoile reale din societate, la ce așteptări sunt din partea românilor, și să reușească să implementeze o serie de măsuri de succes. Indiferent cum arată”, indică analistul politic.