Vineri, 27 Martie 2026
Adevărul
Analiză Cine câștigă electorat de pe urma scandalului generat de împărțirea banilor țării

Adoptarea bugetului de stat a generat una dintre cele mai tensionate perioade pentru coaliție și a expus fracturile adânci între partidele guvernării, pe de o parte între PSD și PNL, pe de altă parte între PSD și USR. Niciunul dintre actorii Puterii nu are însă de câștigat pe termen lung, indică analiștii.

Deciziile din partidele guvernării indică direcții diferite FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Atât PNL cât și USR au luat o decizie fermă în urma tensiunilor generate de adoptarea Legii bugetului de stat în Parlament. Biroul Politic Național al PNL s-a reunit luni, 23 martie, într-o ședință maraton de cinci ore, finalizată cu o rezoluție prin care liberalii se angajează să îl susțină pe premierul Ilie Bolojan și să refuze orice viitoare alianță cu PSD în cazul în care social-democrații ar forța înlocuirea acestuia. O decizie în aceeași cheie a venit și din partea USR, care a avertizat că, dacă PSD alege să voteze o moțiune de cenzură alături de AUR și să provoace instabilitate politică și economică, uniunea nu va mai susține o refacere a majorității alături de social-democrați.

Alianța de dreapta

Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru a anunțat că sunt deja purtate discuții pentru o coagulare a forțelor de dreapta în jurul PNL, cu perspectiva unui proiect politic major pentru alegerile din 2028, similar "Alianței Dreptate și Adevăr".

„Este o chestiune de care PSD este extrem de deranjat și anume discuții privind un proiect politic care vizează alegerile parlamentare, în primul rând, și generale, locale și parlamentare din 2028 și anume consolidarea dreptei, reunificarea fie prin fuziuni, fie prin alianțe, de tipul unei Alianțe DA, care va include în primul rând PNL, deci în jurul PNL, ar putea include și USR și alte formațiuni politice. Acest scenariu pentru PSD reprezintă un risc major, pentru că ar putea duce la un pol politic semnificativ”, indică Alexandru Muraru la RFI.

Între timp, partidul condus de Sorin Grindeanu merge mai departe cu analiza internă privind participarea la guvernare. Formațiunea a decis programarea unui referendum intern cu 5.000 de membri pentru data de 20 aprilie, care să indice inclusiv pulsul în partid față de continuare guvernării alături de colegii din USR sau cu premierul Ilie Bolojan în frunte.

Bolojan, câștigătorul pe termen scurt

„Era previzibil că adoptarea bugetului va prilejui asemenea discuții în coaliție, datorită faptului că PSD s-a poziționat de mai multă vreme ca fiind un fel de opoziție din interiorul guvernului. Momentul bugetului era unul foarte potrivit, e punctul culminant al manifestării Parlamentului”, indică profesorul în științe politice Radu Carp.

Acesta estimează că „probabil că este ultima încercare de detronare, să spunem, a premierului, în contextul în care din 2027 se va face oricum rotativă și va fi înlocuit. Probabil. Dar nu exclud nici scenarii prin care asemenea tensiuni să mai apară”.

Analistul politic Radu Delicote punctează că, în cadrul actualului cerc guvernamental, premierul Ilie Bolojan iese învingător, însă doar pe termen scurt: „Poate să mai câștige niște timp dacă mai vrea să-și implementeze o serie de măsuri. Să spunem că mai câștigă timp, nu neapărat e câștigător, dar are o fereastră de timp în funcție de negocierile politice”.

Marele câștigător: opoziția

Câștigătorul luptei interne a coaliției este în afara arcului guvernamental, explică Radu Delicote: „Câștigătorul principal în momentul de față este opoziția, care adună toată hemoragia de voturi. Opoziția, evident AUR, către care migrează oarecum natural votanții, cetățenii, electoratul dezamăgit al celorlalte partide. Și în speță partidele mari pierd acum votanți puternic către AUR, adică PSD și PNL. Mai puțin USR, că USR are un electorat mult mai dur, care-i stabilizat pe la 11-12%. Nu este atât de afectat în cifre precum PSD sau PNL”.

Migrarea electoratului nu se explică printr-o preferință pentru AUR, ci printr-o dezamăgire profundă față de partidele tradiționale.

PSD, o strategie pierzătoare

În principal, PSD pierde teren indiferent de alegerea pe care o face, context în care AUR continuă să culeagă roadele, mai explică Radu Delicote: „PSD încearcă să comunice ca un partid de opoziție, pentru că vede cifrele din sondajele de opinie. Este o strategie de comunicare de criză. Este o strategie prin care încearcă să panseze această hemoragie, încearcă să peticească această hemoragie de electorat dezamăgit. Nu cred că va câștiga, mai ales în contextul de complicat în care ne aflăm, cu o mulțime de crize care se manifestă pe toate planurile. Nu cred că va câștiga, nici dacă va rămâne la guvernare și va comunica ca un partid de opoziție, nici dacă va ieși de la guvernare și va continua retorica pe care o are acum”.

„Cred că dacă ar vrea să câștige, oricare dintre ele, dintre aceste partide, inclusiv premierul, ar trebui să se uite cu atenție la nevoile reale din societate, la ce așteptări sunt din partea românilor, și să reușească să implementeze o serie de măsuri de succes. Indiferent cum arată”, indică analistul politic.

Trump susține că oficialii de la Teheran au vrut să-l numească lider suprem al Iranului în locul lui Khamenei
digi24.ro
image
HARTA scumpirilor la benzină și motorină în UE de la începutul războiului din Iran. Locul neașteptat al României în clasament
stirileprotv.ro
image
Înregistrare explozivă din ședința PNL de la Vila Lac. Liberalii se încurajează reciproc să se desprindă de USR și Nicușor Dan și se gândesc deja la prezidențialele de peste 4 ani
gandul.ro
image
Guvernul României vine cu soluții după reclamațiile românilor privind cartea de identitate electronică
mediafax.ro
image
“La vară te așteaptă Gigi Becali și Mirel Rădoi la FCSB!”. Denis Drăguș, reacție instinctivă
fanatik.ro
image
Lovitură de teatru în „jaful secolului” de la Timișoara. Hoții, care au tăcut până acum, au recunoscut tot
libertatea.ro
image
Putin avertizează că războiul din Iran poate declanșa un șoc global ca pandemia COVID-19
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Adrian Porumboiu l-a jignit fără rețineri după Turcia - România: ”Nu ți-e rușine?”
digisport.ro
image
Iranul și marele său as din mânecă: va putea SUA să-i deposedeze pe Gardienii Revoluției de această putere?
stiripesurse.ro
image
FOTO&VIDEO Cea mai îngustă casă din lume are doar 63 de centimetri lățime
antena3.ro
image
ANIMAŢIE. Cum s-a petrecut accidentul din Neamţ soldat cu 4 morţi. Bebeluş salvat de mamă cu preţul vieţii
observatornews.ro
image
Zodia care va da lovitura pe plan sentimental. Acești nativi singuri își vor găsi jumătatea, spune Mihai Voropchievici
cancan.ro
image
Ministrul muncii anunță ziua din aprilie când intră pensia pe card și prin poștă. Ajutoarele, amânate
newsweek.ro
image
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
prosport.ro
image
Doar 13 țări din lume mai au aer curat şi trei dintre ele se află în Europa. Cum stă România la acest capitol
playtech.ro
image
Spionii Ministerului de Interne vor fi pregătiți cibernetic de o firmă fără angajați. Contractul este finanțat din bani PNRR
fanatik.ro
image
Proprietarul unui hotel oferă un comision de 100.000 de euro pentru cel care ajută la vânzarea proprietății. Se află într-o destinație de vis și este o afacere profitabilă
ziare.com
image
Cu cine joacă România după înfrângerea din Turcia
digisport.ro
image
Matematica divorțului Bolojan - Grindeanu. Cine are prima șansă să formeze alt Guvern
stiripesurse.ro
image
Noelia va fi eutanasiată la cerere. Povestea de viață a tinerei de 25 de ani este sfâșietoare: „Vreau doar să nu mai sufăr”
kanald.ro
image
Codruța Filip, „săgeată” pentru Valentin Sanfira? Mesajul cu subînțeles postat de artistă după ce a confirmat divorțul: „Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă”
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS. Anunțul momentului! Toți românii așteaptă verdictul!
romaniatv.net
image
Iranul pregătește bomba nucleară. Răsturnare de situație în războiul din Orientul Mijlociu
mediaflux.ro
image
Fostul patron din Liga 1 s-a mutat definitiv din România, împreună cu iubita mai tânără: „Fac progrese”
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM a trecut prin clipe de coșmar. Vorbește în premieră de relația toxică în care a trăit. Ce i-a putut face iubitul agresiv: „Mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Cum arată noul apartament în care s-a mutat Andreea Popescu după ce a plecat din penthouse-ul de 4 milioane de euro VIDEO
actualitate.net
image
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt purtate rău.” Sfaturi pentru un look perfect
click.ro
image
Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu au aflat că vor deveni părinți după 1 lună de relație: „Am fost atenți, dar se pare că nu suficient”
click.ro
image
Povestea tinerei de 26 de ani care astăzi va fi eutanasiată. De ce a luat Noelia această decizie șocantă
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Depozitul de arme al taberei auxiliare de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Ce se afla în depozitul de arme al taberei auxiliare romane de la Călugăreni?
historia.ro
Rareș Cojoc îi dă șah-mat Andreei Popescu. A știut exact unde să o lovească
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt purtate rău.” Sfaturi pentru un look perfect

William se îndepărtează periculos de mult de Kate. Ce provoacă tensiuni regretabile în mariajul lor

Anne Hathaway le-a cerut un singur lucru producătorilor filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”. L-a obținut?

Cât de sănătos este hreanul? Iată ce beneficii are şi cine trebuie să îl evite!