Grindeanu, despre coaliție: „PSD nu va face alianță cu AUR și nu susține guvern minoritar”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că pentru social-democraţi ar fi fost „mai simplu” să rămână în opoziţie, dar au preferat să intre la guvernare. „Asta nu înseamnă că deciziile din coaliţie, din Guvern, din care şi PSD-ul face parte, au fost întotdeauna cele mai bune”, spune el. „Dacă continuăm doar de dragul unei stabilităţi care poate fi reinstaurată într-o perioadă foarte scurtă, s-ar putea să aduci mult mai mult damage întregului context”, argumentează liderul PSD.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, într-un interviu difuzat, joi seară, de Antena 3, că a discutat cu socialiştii europeni şi „nu cu ceilalţi” despre modul în care funcţionează coaliţia de guvernare din România, el explicând că „nu neapărat e treaba politică a celorlalţi”.

El a spus că „nu e cazul la PSD” să nu menţină linia pro-europeană, Grindeanu reafirmând că PSD nu va face alianţă cu AUR.

„Nu vom face alianţă cu partide care nu sunt pro-europene. Da. Și PSD nu susține un guvern minoritar. Asta nu înseamnă că nu există majorități în Parlamentul României și fără PSD. Noi nu facem cu AUR. Pot să facă alții. Ce de la mine și de la PSD auziți: noi nu vom face această majoritate cu partide extremiste”, a declarat Grindeanu.

El a mai acuzat că între PNL și AUR au existat recent „bezele” și un refuz al liberalilor de a nega o viitoare alianță cu formațiunea condusă de George Simion: „Au fost, așa. A fost mai mult, refuzul de a nega o viitoare alianță între PNL și AUR, ceva de tipul acesta.”

Grindeanu a explicat că PSD a demarat un proces intern de evaluare a coaliției și a actului de guvernare, pentru a verifica performanța miniștrilor și a politicilor implementate în ultimele 10 luni. Acest proces se va finaliza pe 20 aprilie cu un vot și va fi urmat de întâlniri regionale cu primarii și consiliile județene.

„Începe cu autoevaluare și se extinde la întreaga coaliție, întregul act de guvernare. Vom dezbate lucrurile bune și cele mai puțin bune care s-au întâmplat în ultimele 10 luni, astfel încât atunci când se va da votul în 20 aprilie, lumea să fie informată și să ia decizia în cunoștință de cauză”, a explicat liderul PSD.

El a subliniat că obiectivul nu este schimbarea premierului, ci eficientizarea Guvernului: „Miza este ca Guvernul să funcționeze mai bine. Noi vom decide pentru PSD și vom transmite celorlalți care este decizia noastră.”

Grindeanu a precizat că, deși stabilitatea este importantă, uneori sunt necesare decizii dificile pentru corectarea unor probleme din coaliție.

„Dacă vezi și ajungi la concluzia că lucrurile nu merg în direcția bună, eu cred că e de datoria ta să încerci să le schimbi, să le faci să funcționeze mai bine. Mai pică guverne. Se mai întâmplă lucruri în Europa. Contează ca totul să fie în limitele constituționale și să se mențină o linie pro-europeană”, a declarat liderul PSD.