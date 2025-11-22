search
Sâmbătă, 22 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Godină îl invită pe Orban la Cocoșatu', de 1 Decembrie: „Mâncăm niște mici/Am o singură problemă, de meniu. Sunt lactovegetarian”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Cunoscutul polițist Marian Godină a lansat o invitație publică către Ludovic Orban, propunându-i o alternativă pentru a sărbători 1 Decembrie, departe de formalitățile oficiale și de tensiunile din administrația prezidențială. 

Fostul consilier prezidențial Ludovic Orban și Marian Godină FOTO: colaj Adevărul
Fostul consilier prezidențial Ludovic Orban și Marian Godină FOTO: colaj Adevărul

Invitația a fost transmisă de Marian Godină pe pagina sa de Facebook: 

„Am rezolvat și cu 1 Decembrie”, a scris Godină, pe FB.

„Felicitări, domnule Orban! Acum mai mergeți nici dumneavoastră la recepția de 1 Decembrie de a Cotroceni. Putem merge la Cocoșatu' împreună, mâncăm niște mici dacă e….”, a adăugat Godină. 

„Mi-ar face plăcere. Am o singură problemă, de meniu. Sunt lactovegetarian”, i-a răspuns Ludovic Orban. 

Reamitim că Marian Godină a decis să nu participe la recepția oficială de 1 Decembrie de la Cotroceni, nemulțumit de faptul că inițial i s-a permis să vină cu soția, pentru ca ulterior invitația să fie condiționată doar la prezența sa.

Într-o postare pe Facebook, Godină a criticat staff-ul președintelui, acuzând „papagalii penibili” care pun presiune pe lista de invitați.

Godină a adăugat că refuză să participe la orice eveniment în care soția lui nu este binevenită. 

„Soția mea e mai importantă pentru mine decât toți președinții din lume, iar prezența ei la vreun eveniment nu va trebui niciodată «remediată». Papagalilor!”, a scris el pe Facebook.  

De asemenea, Ludovic Orban se află într-o situație delicată după ce a fost recent demis din funcția de consilier pentru politică internă.

Fostul consilier prezidenţial a declarat că despărţirea sa de preşedinte a venit după o singură discuţie într-un oarecare nivel de contradicţie, referitor la o declaraţie pe care a dat-o cu privire la folosirea abuzivă a imaginii preşedintelui României în campania pentru Capitală.  

Postarea lui Godină a devenit virală și a fost comentată de sute de internauți. 

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
digi24.ro
image
Un târg de Crăciun din România, lăudat de presa britanică: „Unul dintre cele mai mari din Europa!”
stirileprotv.ro
image
Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
gandul.ro
image
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
mediafax.ro
image
Valentin Ceauşescu, unul dintre creatorii Stelei 1986, trece prin momente de coşmar: „I-a recidivat cancerul!”
fanatik.ro
image
Cum ar putea fi lovită Rusia în adâncime de către țările Nato din Europa. Cea mai bună poziție de lansare
libertatea.ro
image
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri
digi24.ro
image
Garry Kasparov, reacție incredibilă la planul de pace propus Ucrainei de Donald Trump: „Cum spunea un mare patriot...”
gsp.ro
image
Imaginile cu Sabrina Voinea și mama ei au ajuns până în presa internațională! Cum le-au numit sârbii
digisport.ro
image
Premieră - Croazieră cu ruși, blocată să intre în portul de la Istanbul: tensiuni între Turcia și Rusia
stiripesurse.ro
image
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
antena3.ro
image
Şofer român de TIR, moarte înfiorătoare în Italia. Marian, strivit sub blocurile de beton pe care le căra
observatornews.ro
image
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
cancan.ro
image
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
prosport.ro
image
De ce trebuie păstrați fluturașii de salariu. Situația în care devin esențiali
playtech.ro
image
Ce s-a ales de tânăra care a intrat în costum de baie pe teren la finala Champions League din 2019. Din ce face bani astăzi, surpriză totală
fanatik.ro
image
Cât mai valorează cu adevărat banii pe care îi țin românii în bănci? „Economisim în van, banii se 'topesc' din punct de vedere al puterii de cumpărare”
ziare.com
image
Cristi Chivu le-a spus italienilor exact ce crede: "E un nenorocit!"
digisport.ro
image
Ucraina ar renunţa la regiunile Doneţk şi Lugansk: planul prevede ca regiunile să fie recunoscute de facto ca fiind ruseşti
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Anunțul Lidl pentru români. Regulile și condițiile pentru ambalajele returnabile ca să primești până la 25 de lei în...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Gigi BECALI, operat de urgenţă de un neurochirurg preot. 4 călugări s-au rugat non-stop în timpul intervenţiei
romaniatv.net
image
Decizia liderulor europeni privind planul de pace pentru Ucraina
mediaflux.ro
image
Garry Kasparov, reacție incredibilă la planul de pace propus Ucrainei de Donald Trump: „Cum spunea un mare patriot...”
gsp.ro
image
Crăciun în noiembrie la Târgul de Crăciun din Craiova. La ce oră zboară Moșul în fiecare seară și cum este atmosfera? Foto/Video
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
click.ro
image
Prognoză alarmantă pentru Europa, bazată pe date vechi de 6.000 de ani. Un anotimp s-ar putea extinde cu încă 42 de zile
click.ro
image
Ce amendă imensă a plătit un bărbat pentru că a fumat pe propria terasă. Decizia surprinzătoare la care a ajuns instanța
click.ro
whitney houston foto GettyImages 93313537 jpg
„Iubita Americii”, cu o voce de aur și succes incontestabil, era insațiabilă în dormitor: „Îi plăcea atât de mult sexul, încât…”
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
la Pascaline foto Christie s jpg
Vânzarea la licitație a unui „calculator” inventat de Blase Pascal în 1642, blocată în Franța
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină

OK! Magazine

image
„Iubita Americii”, cu o voce de aur și succes incontestabil, era insațiabilă în dormitor: „Îi plăcea atât de mult sexul, încât…”

Click! Pentru femei

image
Peste câteva zile împlinește 88 de ani, dar nu credea că trece de 30 în tinerețe! Ce amenința viața lui Jane Fonda?

Click! Sănătate

image
Câți cai vezi în această imagine?