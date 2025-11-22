Godină îl invită pe Orban la Cocoșatu', de 1 Decembrie: „Mâncăm niște mici/Am o singură problemă, de meniu. Sunt lactovegetarian”

Cunoscutul polițist Marian Godină a lansat o invitație publică către Ludovic Orban, propunându-i o alternativă pentru a sărbători 1 Decembrie, departe de formalitățile oficiale și de tensiunile din administrația prezidențială.

Invitația a fost transmisă de Marian Godină pe pagina sa de Facebook:

„Am rezolvat și cu 1 Decembrie”, a scris Godină, pe FB.

„Felicitări, domnule Orban! Acum mai mergeți nici dumneavoastră la recepția de 1 Decembrie de a Cotroceni. Putem merge la Cocoșatu' împreună, mâncăm niște mici dacă e….”, a adăugat Godină.

„Mi-ar face plăcere. Am o singură problemă, de meniu. Sunt lactovegetarian”, i-a răspuns Ludovic Orban.

Reamitim că Marian Godină a decis să nu participe la recepția oficială de 1 Decembrie de la Cotroceni, nemulțumit de faptul că inițial i s-a permis să vină cu soția, pentru ca ulterior invitația să fie condiționată doar la prezența sa.

Într-o postare pe Facebook, Godină a criticat staff-ul președintelui, acuzând „papagalii penibili” care pun presiune pe lista de invitați.

Godină a adăugat că refuză să participe la orice eveniment în care soția lui nu este binevenită.

„Soția mea e mai importantă pentru mine decât toți președinții din lume, iar prezența ei la vreun eveniment nu va trebui niciodată «remediată». Papagalilor!”, a scris el pe Facebook.

De asemenea, Ludovic Orban se află într-o situație delicată după ce a fost recent demis din funcția de consilier pentru politică internă.

Fostul consilier prezidenţial a declarat că despărţirea sa de preşedinte a venit după o singură discuţie într-un oarecare nivel de contradicţie, referitor la o declaraţie pe care a dat-o cu privire la folosirea abuzivă a imaginii preşedintelui României în campania pentru Capitală.

Postarea lui Godină a devenit virală și a fost comentată de sute de internauți.