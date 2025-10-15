Marian Godină dezvăluie în ce condiții ar intra în politică: „Mă vor face mult mai tare și mai puternic. S-ar putea să le pară rău”

Marian Godină, cunoscut polițist și influencer, a afirmat într-o postare pe pagina sa de Facebook că, deși nu își dorește să intre în politică, anumite situații ar putea să-l determine să facă acest pas. „Mă vor face mult mai tare și mai puternic”, a avertizat el.

„Îmi place mult ceea ce fac, îmi place să fiu tată de fete, îmi place să scriu, îmi place să fac sport și îmi place mult să fiu polițist la forțele speciale, mai ales că am ajuns să îmi permit luxul de a mă duce la serviciu mai mult din plăcere și mai puțin pentru salariu”, a scris Godină, pe FB.

El a subliniat că nu intenționează să părăsească profesia sa, însă a atras atenția asupra presiunilor venite din partea unor politicieni: „Am zis de multe ori că nu îmi doresc să intru în politică, îmi place mult prea mult viața pe care o am acum. Dar observ că unii, politicieni chiar, își doresc cu ardoare să mă vadă dat afară. Nu prea au cum să facă asta, pentru că sunt foarte atent să respect toate regulamentele.”

Godină a avertizat că o eventuală pierdere a locului de muncă ar putea transforma situația într-o oportunitate politică. Totuși, o astfel de acțiune ar putea să-l transforme într-un adversar politic mai puternic și ar putea să-l determine să intre în politică.

„Dar dacă, în cazul puțin probabil în care alde Tanasă vor reuși să mă facă să îmi pierd jobul, ar trebui să-i ducă mintea că din momentul ăla nu voi putea să mă duc mai jos decât a fi agent de poliție, ci doar mai sus. Mă vor face mult mai tare și mai puternic. Ba chiar îmi vor oferi o rampă de lansare în politică. Iar dacă voi mai și vrea, s-ar putea să le pară rău că l-au zgândărit pe <milițianu> Godină și nu l-au lăsat să rămână așa mic cum e acum. Căci atunci voi face pasul spre politică”, a concluzionat polițistul Marian Godină.