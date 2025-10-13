Video George Simion va candida pentru un nou mandat de președinte al AUR: „Și alți colegi sunt liberi să își înainteze candidatura”

George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), a anunțat luni, 13 octombrie, că la Congresul partidului, care va avea loc la sfârșitul lunii noiembrie, își va depune candidatura pentru un nou mandat în fruntea formațiunii.

„Partidul nostru a crescut de la un rând de alegeri la altul. Ne-am dori să creștem și mai mult. De asemenea, numărul membrilor a crescut de la câteva sute la peste 45.000 în prezent. Eu mi-am înaintat candidatura și alți colegi sunt liberi să își înainteze candidatura, fie pe moțiunea mea, fie pe altă moțiune. Suntem un partid democratic, așa cum ne-am dori să fie și țara”, a declarat Simion, într-o conferință de presă susținută la Parlament.

Liderul AUR a subliniat importanța organizării conferințelor județene, precizând că au fost desemnați 41 de responsabili pentru filialele județene, Republica Moldova și diaspora. Aceste conferințe vor avea loc pe parcursul lunii noiembrie, în conformitate cu statutul partidului.

Pe de altă parte, George Simion a criticat Guvernul pentru întârzierea organizării alegerilor în Capitală, susținând că deciziile privind calendarul electoral sunt luate „în dispreț față de cetățeni”.

„Ca să ajungem la un moment al alegerilor pe București, acestea trebuie organizate. Este inadmisibil să faci alegeri așa cum îți convine ție și când îți convine ție”, a spus liderul AUR.

George Simion a mai afirmat că, în prezent, România nu funcționează în condiții de democrație, menționând întârzierile repetate la alegerile locale și comparând situația cu cea de la Sectorul 5.

În acest context, el a depus o plângere penală și a pledat pentru organizarea de alegeri anticipate parlamentare.

Pe 30 septembrie, Biroul Național de Conducere al AUR a decis convocarea Congresului Național al partidului pentru data de 30 noiembrie 2025, la Alba Iulia.