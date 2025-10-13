Video George Simion anunță congresul AUR pe 1 Decembrie și lansează săgeți către PSD: „Noi sărbătorim unitatea, ei moștenirea bolșevică”

Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a anunțat luni,1 3 octombrie, că partidul său va organiza congresul pe 1 Decembrie, la Alba Iulia, cu ocazia Zilei Naționale a României.

Anunțul lui Simion vine la scurt timp după ce PSD a stabilit data Congresului pentru 7 noiembrie – zi care coincide cu aniversarea revoluției bolșevice.

„Am văzut astăzi că Partidul Social Democrat își pregătește congresul în data de 7 noiembrie. Este o dată cu puternice conotații istorice –revoluția lui Lenin”, a declarat George Simion, într-o postare pe rețelele sociale.

Liderul AUR a ironizat alegerea social-democraților, afirmând că partidul pe care îl conduce va ține congresul într-o zi simbolică pentru istoria României.

„Și noi vom avea congresul nostru pe 1 Decembrie, la Alba Iulia, unde în fiecare an participăm la manifestările dedicate Zilei Naționale. Noi sărbătorim unitatea României, ei – moștenirea bolșevică”, a spus Simion.