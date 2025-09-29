O senatoare PSD îl atacă dur pe Simion, după alegerile din Moldova: „Cel mai recent exemplu de trădător deghizat în patriot”

Senatoarea PSD Victoria Stoiciu l-a acuzat pe George Simion, președintele AUR, că este un „trădător deghizat în patriot”, prezentând mai multe momente în care acesta și-ar fi arătat susținerea față de partide și lideri pro-ruși.

„Alegerile din Republica Moldova au trecut, iar PAS a obținut majoritatea necesară pentru a forma guvernul. Dar nu uităm nici trădarea, nici trădătorii. Capul de listă: George Simion.

Fac aici o scurtă trecere în revistă a principalelor momente, cele în care nu te mai poți fofila, în care e alb sau negru, cu noi sau cu ei. Un astfel de moment au fost alegerile din Moldova, care au arătat că Simion este un mercenar politic care poartă tricolorul pe umeri și steagul Kremlinului în suflet”, a început prin a transmite senatoarea.

Aceasta a afirmat că Igor Dodon, pe care îl numește „sluga Moscovei”, l-ar fi susținut pe Simion la alegerile prezidențiale din mai 2025.

„Unul din primele momente dubioase a fost sprijinul lui Igor Dodon pentru Simion în alegerile prezidențiale din primăvară. Fix el, Simion, unionistul, naționalistul, sprijinit de sluga Moscovei. Ce alt semn că proiectul lui Simion face parte dintr-o strategie mai amplă a Moscovei?

Apoi, imediat după eșecul de la prezidențiale, Simion a început atacurile la adresa Maiei Sandu. A catalogat-o drept «sorosistă», «globalistă», etc într-un discurs care copia aproape mot-a-mot retorica rusă”, a adăugat Stoiciu.

În continuare, senatoarea precizează că Simion și AUR au ales să susține la alegerile de duminică, 28 septembrie, partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, care „a fost umflat artificial pe TikTok, prin metode identice cu cele folosite în România în campania lui Georgescu”.

„Cine este însă Vasile Costiuc? Potrivit investigațiilor, Costiuc are legături directe cu Rusia: afaceri în Federația Rusă și participări la evenimente organizate de Alexandr Kondyakov, fost consultant al lui Putin și general KGB, indicat ca vector de influență de către SIS. Practic, prin Costiuc, Simion a sprijinit o «goarnă» a Kremlinului, mascată în unionism”, declară aceasta.

Despre decizia partidului AUR Moldova de a se retrage din cursa electorală, deși nu era înscris, social-democrata declară că a fost o „diversiune calculată”

„Care însă a creat confuzie și a pregătit terenul pentru migrarea voturilor de la AUR Moldova spre Democrația Acasă, partid care deja avea spre 4% in sondaje și mai avea nevoie de un ultim «push» pentru a trece pragul electoral. AUR Moldova a dezmintit public, subliniind că nu se retrage, că e un partid distinct și autonom, dar efectul scontat era produs.

Chiar în duminica alegerilor, Simion și altii din AUR au lansat un apel: «Fraților care voiați să puneți ștampila pe AUR, uitați, imediat după PAS e Democrația Acasă, DA. Pac!» Un ultim efort cinic de a devia voturile unioniștilor către Costiuc, exact așa cum fusese pregătit prin retragerea falsă. Asta după ce tot Simion declarase că se retrage din alegerile din Moldova ca să nu fie acuzat că se bagă în treburile interne ale altui stat! Să dai indicații de vot în ziua alegerilor nu e imixtiune, e contemplare de pe margine în mintea extremiștilor ”, adaugă aceasta.

Nu în ultimul rând, Stoiciu l-a acuzat pe George Simion că este un „trădător deghizat în patriot”, ale cărui acțiuni politice, inclusiv în Republica Moldova, ar favoriza interese ostile României, și este comparat cu alți suveraniști din țară care pretind patriotism, dar servesc forțe externe.

„Acum, Parlamentul Republicii Moldova va găzdui un cal troian al Kremlinului. O cioară vopsită în unionist, la fel ca «suveraniștii» din România care se proclamă patrioți, dar în realitate servesc forțe ostile națiunii.

George Simion rămâne cel mai recent exemplu de trădător deghizat în patriot. Și pentru asta, numele lui trebuie să rămână scris acolo unde îi e locul: în registrul negru al trădătorilor de neam”, a încheiat senatoarea.