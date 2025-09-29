search
Luni, 29 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

O senatoare PSD îl atacă dur pe Simion, după alegerile din Moldova: „Cel mai recent exemplu de trădător deghizat în patriot”

0
Alegeri Moldova 2025
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Senatoarea PSD Victoria Stoiciu l-a acuzat pe George Simion, președintele AUR, că este un „trădător deghizat în patriot”, prezentând mai multe momente în care acesta și-ar fi arătat susținerea față de partide și lideri pro-ruși.

Victoria Stoiciu/FOTO: Mediafax
Victoria Stoiciu/FOTO: Mediafax

„Alegerile din Republica Moldova au trecut, iar PAS a obținut majoritatea necesară pentru a forma guvernul. Dar nu uităm nici trădarea, nici trădătorii. Capul de listă: George Simion.

Fac aici o scurtă trecere în revistă a principalelor momente, cele în care nu te mai poți fofila, în care e alb sau negru, cu noi sau cu ei. Un astfel de moment au fost alegerile din Moldova, care au arătat că Simion este un mercenar politic care poartă tricolorul pe umeri și steagul Kremlinului în suflet”, a început prin a transmite senatoarea.

Aceasta a afirmat că Igor Dodon, pe care îl numește „sluga Moscovei”, l-ar fi susținut pe Simion la alegerile prezidențiale din mai 2025.

„Unul din primele momente dubioase a fost sprijinul lui Igor Dodon pentru Simion în alegerile prezidențiale din primăvară. Fix el, Simion, unionistul, naționalistul, sprijinit de sluga Moscovei. Ce alt semn că proiectul lui Simion face parte dintr-o strategie mai amplă a Moscovei?

Apoi, imediat după eșecul de la prezidențiale, Simion a început atacurile la adresa Maiei Sandu. A catalogat-o drept «sorosistă», «globalistă», etc într-un discurs care copia aproape mot-a-mot retorica rusă”, a adăugat Stoiciu.

În continuare, senatoarea precizează că Simion și AUR au ales să susține la alegerile de duminică, 28 septembrie, partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, care „a fost umflat artificial pe TikTok, prin metode identice cu cele folosite în România în campania lui Georgescu”.

„Cine este însă Vasile Costiuc? Potrivit investigațiilor, Costiuc are legături directe cu Rusia: afaceri în Federația Rusă și participări la evenimente organizate de Alexandr Kondyakov, fost consultant al lui Putin și general KGB, indicat ca vector de influență de către SIS. Practic, prin Costiuc, Simion a sprijinit o «goarnă» a Kremlinului, mascată în unionism”, declară aceasta.

Despre decizia partidului AUR Moldova de a se retrage din cursa electorală, deși nu era înscris, social-democrata declară că a fost o „diversiune calculată”

„Care însă a creat confuzie și a pregătit terenul pentru migrarea voturilor de la AUR Moldova spre Democrația Acasă, partid care deja avea spre 4% in sondaje și mai avea nevoie de un ultim «push» pentru a trece pragul electoral. AUR Moldova a dezmintit public, subliniind că nu se retrage, că e un partid distinct și autonom, dar efectul scontat era produs.

Chiar în duminica alegerilor, Simion și altii din AUR au lansat un apel: «Fraților care voiați să puneți ștampila pe AUR, uitați, imediat după PAS e Democrația Acasă, DA. Pac!» Un ultim efort cinic de a devia voturile unioniștilor către Costiuc, exact așa cum fusese pregătit prin retragerea falsă. Asta după ce tot Simion declarase că se retrage din alegerile din Moldova ca să nu fie acuzat că se bagă în treburile interne ale altui stat! Să dai indicații de vot în ziua alegerilor nu e imixtiune, e contemplare de pe margine în mintea extremiștilor ”, adaugă aceasta.  

Nu în ultimul rând, Stoiciu l-a acuzat pe George Simion că este un „trădător deghizat în patriot”, ale cărui acțiuni politice, inclusiv în Republica Moldova, ar favoriza interese ostile României, și este comparat cu alți suveraniști din țară care pretind patriotism, dar servesc forțe externe.

„Acum, Parlamentul Republicii Moldova va găzdui un cal troian al Kremlinului. O cioară vopsită în unionist, la fel ca «suveraniștii» din România care se proclamă patrioți, dar în realitate servesc forțe ostile națiunii.

George Simion rămâne cel mai recent exemplu de trădător deghizat în patriot. Și pentru asta, numele lui trebuie să rămână scris acolo unde îi e locul: în registrul negru al trădătorilor de neam”, a încheiat senatoarea.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
digi24.ro
image
Presa internațională, despre rezultatul alegerilor din R. Moldova: Pro-europenii câștigă un scrutin crucial
stirileprotv.ro
image
Zona din România unde ninge ca-n povești. S-a așternut prima zăpadă de anul acesta
gandul.ro
image
METEO. Prognoza ANM pe două săptămâni: Vremea se răcește drastic, la începutul lui octombrie va ploua
mediafax.ro
image
Ce amendă a primit persoana care i-a vandalizat gardul Palatului lui Gigi Becali: “Are temă să-l provoace!”
fanatik.ro
image
Putin a primit cea mai proastă veste din ultimii trei ani și a recurs la o minciună jenanta
libertatea.ro
image
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva ce putem afirma cu certitudine”
digi24.ro
image
Un primar din România se laudă că salvează stadionul ruină, vânat de mafia imobiliară: "Mai facem un pas pentru un nou stadion”
gsp.ro
image
Gigi Becali, întâlnire de gradul 0 cu omul care i-a vandalizat palatul: ”Hai, mă, ce faci? Aruncă!”. Decizie total surprinzătoare
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
Un preot italian antimafia, țintă a Camorrei. A primit un glonț înfășurat într-o batistă, în timpul slujbei
observatornews.ro
image
Marina, o artistă de circ de doar 27 de ani, a murit în timpul unui show. Tragedia a avut loc sub privirile îngrozite ale spectatorilor 😲
cancan.ro
image
FOTO. Simona Halep, strălucitoare de ziua ei. Apariția cu care a tăiat respirația celor din jur
prosport.ro
image
Pensia pentru limită de vârstă, în 2025. Stagiul minim de cotizare
playtech.ro
image
Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi la Spitalul Sf. Maria din Iași, unde au murit 7 copii: de la Iphone-uri gratuite pentru conducere până la achiziții de produse neconforme pentru ATI
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții! FIFA a decis: 0-3 la ”masa verde”, după ce au câștigat cu 2-0 pe teren, și pot pierde calificarea la CM
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
Încă un bebeluș a murit după ce a fost transferat de la Spitalul „Sf. Maria” din Iaşi, la „Grigore Alexandrescu”. Ar fi fost infectat cu aceeași bacterie ca ceilalți 6
kanald.ro
image
„Nu vei mai munci niciodată”, oferta către un jurnalist pentru acces la laptop și...
playtech.ro
image
Filmul complet al morții fiicei lui Igor Cuciuc! Oleg Spînu, unul dintre colegii care se aflau lângă Andreea când și-a dat ultima suflare, face dezvăluiri cutremurătoare: „Eu am tras cu ochiul pe geamul Ambulanței și am văzut. Au stat cam 30 de minute, du
wowbiz.ro
image
Ilie Bolojan, totul despre accidentul grav pe care l-a suferit. A intervenit SMURD-ul: M-am făcut praf și pulbere, cu fracturi de coaste, claviculă, capul spart
romaniatv.net
image
Banii de pensie pentru românii care au muncit în străinătate. Cum se calculează vechimea în muncă în UE
mediaflux.ro
image
Un primar din România se laudă că salvează stadionul ruină, vânat de mafia imobiliară: "Mai facem un pas pentru un nou stadion”
gsp.ro
image
Operațiunea Storm-1516: fabuloasa acțiune rusească în alegerile din Moldova. Rețeaua incredibilă în care au fost implicați și jurnaliști celebri români
actualitate.net
image
S-a descoperit cheia unei vieți mai lungi: o mutație genetică rară
actualitate.net
image
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră
click.ro
image
Oana Lis a chemat, din nou, ambulanța pentru Viorel! „Sunt și momente grele!” Cu cât i-a scăzut pensia fostului primar al Capitalei?
click.ro
image
Mâncare de vinete grecească. Așa faci 6 rețete geniale ca un chef din Atena
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto Profimedia 0342228804 jpg
O apropiată a Prințesei Kate aruncă bomba: ”Am stat lângă ea ani buni, multe se schimbă când iese din lumina reflectoarelor”
okmagazine.ro
Cardi B foto Profimedia jpg
Cu sau fără posterior bombat? Cardi B, căzută la pat după ce și-a redus chirugical formele
clickpentrufemei.ro
O caricatură englezească din 1791 care satirizează ambiția împărătesei Ecaterina cea Mare de a cuceri Constantinopolul (© British Museum / Wikimedia Commons)
Misterele politicii ruseşti
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
image
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră

OK! Magazine

image
O apropiată a Prințesei Kate aruncă bomba: ”Am stat lângă ea ani buni, multe se schimbă când iese din lumina reflectoarelor”

Click! Pentru femei

image
Cu sau fără posterior bombat? Cardi B, căzută la pat după ce și-a redus chirugical formele

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate