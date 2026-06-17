George Simion, mesaj în timpul negocierilor pentru Guvernul Veștea: „AUR semnează și votează orice moțiune și suspendare”

Liderul AUR, George Simion, a publicat miercuri un mesaj pe rețelele sociale, în contextul negocierilor tensionate privind calendarul de învestire a Guvernului Veștea și al discuțiilor privind poziționarea partidului în Parlament.

„AUR are 90 de parlamentari. Adică 90 de reprezentanți ai românilor. Ei semnează și votează orice moțiune și suspendare. Oricând, fără trădători. AUR = LOIALITATE”, a scris George Simion într-o postare publicată pe Facebook.

Mesajul vine în condițiile în care în Parlament există divergențe privind organizarea audierilor miniștrilor și a votului de învestitură pentru Executivul condus de Adrian Veștea.

PSD vrea vot rapid, restul partidelor cer amânarea pentru săptămâna viitoare

Potrivit surselor politice, PNL, USR, UDMR și AUR ar urma să susțină în Birourile Permanente reunite amânarea audierilor și a votului pentru începutul săptămânii viitoare, în cazul în care lista miniștrilor și programul de guvernare vor fi depuse în Parlament în cursul serii de miercuri.

De cealaltă parte, PSD insistă pentru un calendar accelerat și va propune ca audierile miniștrilor să aibă loc joi, iar votul de învestitură să fie organizat vineri. Conform surselor, această variantă nu ar avea însă susținerea PNL, USR și UDMR.

În același timp, o eventuală amânare a votului este privită și prin prisma conflictului intern din PNL. Surse politice susțin că un astfel de scenariu i-ar putea oferi lui Ilie Bolojan timpul necesar pentru a finaliza procedurile de excludere din partid a premierului desemnat Adrian Veștea, în cadrul Congresului extraordinar pe care liberalii îl organizază duminică.

Primul semn de fisură în AUR

În timp ce conducerea AUR susține oficial că parlamentarii formațiunii nu vor vota Guvernul Veștea, au apărut și primele voci care nu exclud susținerea noului Executiv.

Deputatul AUR Mohammad Murad a declarat public că ar putea acorda sprijinul său dacă programul de guvernare va include măsuri concrete pentru rezolvarea problemelor cetățenilor.

Poziția lui Murad este considerată drept primul semnal de distanțare față de retorica oficială a partidului, promovată de George Simion și de președintele Consiliului Național al AUR, Petrișor Peiu.