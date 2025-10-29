George Simion îl acuză pe Sorin Grindeanu că sabotează relațiile României cu Statele Unite și cu președintele Donald Trump, după ce liderul interimar al PSD a cerut retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier.

George Simion a reacționat dur după solicitarea lui Sorin Grindeanu ca premierul Ilie Bolojan să retragă nominalizarea Oanei Gheorghiu pentru postul de vicepremier. Într-un mesaj video postat pe TikTok, Simion îl cataloghează pe Grindeanu drept „penibil”, îl acuză că a fost un executant politic și atacă pe Partidul Social Democrat printr-o referire la Marian Neacșu, pe care l-a numit „penal”.

Simion: „Grindeanu e penibil și controlat de sistem”

George Simion îl acuză pe Sorin Grindeanu că a fost mereu un „executant politic” și că a acceptat fără rezerve ordinele primite de la partid sau de la instituțiile din spatele puterii. Liderul AUR spune că reacția lui Grindeanu față de nominalizarea Oanei Gheorghiu arată frica de reformă și de oameni independenți. „Când credeam că nu se poate mai penibil și mai controlat decât Marcel Ciolacu, iată-l pe Sorin Grindeanu. Acest penibil care a executat tot ce i s-a dat de-a lungul carierei. Acum e deranjat de Oana Gheorghiu, tipa de la Dăruiește Viață, ca să nu ocupe cumva funcția de vicepremier, că vezi Doamne, periclitează relațiile cu Statele Unite”, spune Simion.

Atac direct la PSD și la Marian Neacșu

Liderul AUR a adus în discuție și numele lui Marian Neacșu, actual vicepremier PSD, pe care l-a numit „penal”. „Îl ai pe un penal acolo, Sorine, în funcția de vicepremier. Îl cheamă Marian Neacșu. Îl cunoști? Asta e imaginea voastră în fața partenerilor americani”, afirmă Simion.

Referire la relația cu Trump și la anularea alegerilor

George Simion a mai spus că Sorin Grindeanu este ultimul care poate vorbi despre relațiile cu Washingtonul, pentru că „a participat la anularea alegerilor libere” și a fost în tabăra celor care l-au criticat pe Donald Trump. „Unii dintre noi suntem trumpiști, alții l-au atacat pe Trump ani de zile. Sorin Grindeanu și PSD au fost printre cei care au mers pe linia globalistă, iar acum vin și dau lecții despre cum se construiește o relație cu America”, a transmis liderul AUR.

În mesajul video, Simion insistă că pericolul pentru parteneriatul strategic cu SUA vine din partea celor care au compromis imaginea României prin scandaluri și corupție. „Domnul Grindeanu să se uite în propria ogradă. Relațiile cu Statele Unite nu le periclitează o femeie care a construit un spital, ci un sistem care încă premiază impostura și penalii.”

Acuzații privind averea și excursiile de lux

Liderul AUR continuă, afirmând că Grindeanu „a primit blocuri drept șpagă” și a beneficiat de „excursii plătite de companii private”, între care grupul Nordis. „Sorine, nu mai vorbi tu despre relațiile cu Statele Unite când ai luat blocuri ca șpagă și ai mers prin toate avioanele Nordis, pe banii altora", spune Simion în videoclip.

Simion a încheiat clipul spunând că PSD „merită să dispară” pentru modul în care a tratat această situație. „Sorin Grindeanu și acest PSD merită să fie taxați de români. Nu poți să vorbești despre democrație când tu ai participat la anularea alegerilor și la compromisuri care au umilit România”, a spus liderul AUR

Propunerea lui Ilie Bolojan pentru postul de vicepremier

Premierul Ilie Bolojan a trimis marți președintelui Nicușor Dan propunerea ca Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației Dăruiește Viață, să fie numită vicepremier. La câteva ore mai târziu, Sorin Grindeanu a cerut retragerea acesteia, invocând riscul deteriorării relațiilor cu SUA.