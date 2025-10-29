search
Miercuri, 29 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video George Simion îl atacă pe Sorin Grindeanu: „Penibil! El periclitează relațiile cu SUA, nu Oana Gheorghiu”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

George Simion îl acuză pe Sorin Grindeanu că sabotează relațiile României cu Statele Unite și cu președintele Donald Trump, după ce liderul interimar al PSD a cerut retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier.

Oana Gheorghiu. foto: Alex Gâlmeanu
Oana Gheorghiu. foto: Alex Gâlmeanu

George Simion a reacționat dur după solicitarea lui Sorin Grindeanu ca premierul Ilie Bolojan să retragă nominalizarea Oanei Gheorghiu pentru postul de vicepremier. Într-un mesaj video postat pe TikTok, Simion îl cataloghează pe Grindeanu drept „penibil”, îl acuză că a fost un executant politic și atacă pe Partidul Social Democrat printr-o referire la Marian Neacșu, pe care l-a numit „penal”.

Simion: „Grindeanu e penibil și controlat de sistem”

George Simion îl acuză pe Sorin Grindeanu că a fost mereu un „executant politic” și că a acceptat fără rezerve ordinele primite de la partid sau de la instituțiile din spatele puterii. Liderul AUR spune că reacția lui Grindeanu față de nominalizarea Oanei Gheorghiu arată frica de reformă și de oameni independenți. „Când credeam că nu se poate mai penibil și mai controlat decât Marcel Ciolacu, iată-l pe Sorin Grindeanu. Acest penibil care a executat tot ce i s-a dat de-a lungul carierei. Acum e deranjat de Oana Gheorghiu, tipa de la Dăruiește Viață, ca să nu ocupe cumva funcția de vicepremier, că vezi Doamne, periclitează relațiile cu Statele Unite”, spune Simion.  

Atac direct la PSD și la Marian Neacșu

Liderul AUR a adus în discuție și numele lui Marian Neacșu, actual vicepremier PSD, pe care l-a numit „penal”. „Îl ai pe un penal acolo, Sorine, în funcția de vicepremier. Îl cheamă Marian Neacșu. Îl cunoști? Asta e imaginea voastră în fața partenerilor americani”, afirmă Simion.

Referire la relația cu Trump și la anularea alegerilor

George Simion a mai spus că Sorin Grindeanu este ultimul care poate vorbi despre relațiile cu Washingtonul, pentru că „a participat la anularea alegerilor libere” și a fost în tabăra celor care l-au criticat pe Donald Trump. „Unii dintre noi suntem trumpiști, alții l-au atacat pe Trump ani de zile. Sorin Grindeanu și PSD au fost printre cei care au mers pe linia globalistă, iar acum vin și dau lecții despre cum se construiește o relație cu America”, a transmis liderul AUR.  

În mesajul video, Simion insistă că pericolul pentru parteneriatul strategic cu SUA vine din partea celor care au compromis imaginea României prin scandaluri și corupție. „Domnul Grindeanu să se uite în propria ogradă. Relațiile cu Statele Unite nu le periclitează o femeie care a construit un spital, ci un sistem care încă premiază impostura și penalii.”

Acuzații privind averea și excursiile de lux

Liderul AUR continuă, afirmând că Grindeanu „a primit blocuri drept șpagă” și a beneficiat de „excursii plătite de companii private”, între care grupul Nordis. „Sorine, nu mai vorbi tu despre relațiile cu Statele Unite când ai luat blocuri ca șpagă și ai mers prin toate avioanele Nordis, pe banii altora", spune Simion în videoclip.

Simion a încheiat clipul spunând că PSD „merită să dispară” pentru modul în care a tratat această situație. „Sorin Grindeanu și acest PSD merită să fie taxați de români. Nu poți să vorbești despre democrație când tu ai participat la anularea alegerilor și la compromisuri care au umilit România”, a spus liderul AUR

Propunerea lui Ilie Bolojan pentru postul de vicepremier 

Premierul Ilie Bolojan a trimis marți președintelui Nicușor Dan propunerea ca Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației Dăruiește Viață, să fie numită vicepremier. La câteva ore mai târziu, Sorin Grindeanu a cerut retragerea acesteia, invocând riscul deteriorării relațiilor cu SUA.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
digi24.ro
image
Primele descinderi în cazul exploziei din Rahova. Perchezițiile ar avea loc și la Distrigaz și o companie privată
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care NINGE în luna noiembrie, potrivit meteorologilor Accuweather. București nu scapă!
gandul.ro
image
Coreea de Nord anunță testarea unor rachete de croazieră
mediafax.ro
image
Cum a ajuns, de fapt, David Popovici să semneze cu Dinamo! Suma care l-a făcut pe campionul olimpic să renunțe la Steaua! Dezvăluiri în premieră
fanatik.ro
image
„La proces m-au întrebat dacă mi-am iubit fata!” Tatăl Andreei, tânăra ucisă de sistemul sanitar după ce a scăpat din incendiul de la Colectiv, mărturie cutremurătoare
libertatea.ro
image
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
digi24.ro
image
VIDEO. Ultrașii din Podgorica au ieșit să „vâneze” cetățeni turci: „Vom apăra noi surorile și mamele”. Vor răzbunare
gsp.ro
image
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Apar detalii revoltătoare în cazul profesoarei din Iași care făcea videochat. Este acuzată că a racolat o fostă elevă să i se alăture
antena3.ro
image
O femeie a sfârșit sub loviturile de cuțit al iubitului, în Italia. Chinul victimei dura de luni de zile
observatornews.ro
image
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu s-a ridicat din infernul suferinței! Ce a făcut Melek cu cei 350.000 € din despăgubiri: 'Am cumpărat case, terenuri și…'
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
prosport.ro
image
Ce se întâmplă cu împrumutul bancar după decesul persoanei. Ce trebuie să știe moștenitorii
playtech.ro
image
Adrian Mutu și Marius Șumudică, propuși la Universitatea Craiova: “E omul dracului!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ce riscă fotbalistul lui Inter care a lovit mortal un bărbat în scaun cu rotile. Imagini de la locul tragediei
digisport.ro
image
EXCLUSIV Scrisoarea anonimă primită de procurorii DNA în dosarul lui Piedone: Anchetatorii s-au dus la punct ochit, punct lovit | DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Colegii doctoriței care și-a pierdut viața în camera de gardă fac mărturii sfâșietoare: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
kanald.ro
image
Venitul minim garantat de la stat, cu plăți lunare. Acopă chiria unui apartament cu două camere și...
playtech.ro
image
„A fost otrăvită” Șoc după moartea Ștefaniei Szabo!
wowbiz.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Directoarea de la Spitalul din Buzău, BĂUTĂ și DROGATĂ la volan. În 2020, Ștefania Szabo ar fi fost mutată disciplinar de la Floreasca la Buzău
romaniatv.net
image
SUA vor retrage trupe din România! Ultima mutare a lui Trump privind Europa de Est, confirmată de oficiali americani și europeni (Kyiv Post)
mediaflux.ro
image
VIDEO. Ultrașii din Podgorica au ieșit să „vâneze” cetățeni turci: „Vom apăra noi surorile și mamele”. Vor răzbunare
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
click.ro
image
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
click.ro
image
33 de ani fără Anda Călugăreanu. Saveta Bogdan: „Ioana a rămas a nimănui, după decesul mamei. Dan Tufaru o internase la o casă de copii”. Cum arată mormântul artistei?
click.ro
Ludovic al XV lea (1710 1774), rege al Franței tablou de Jean Baptiste Van Loo (1684 1745), expus la Muzeul Versailles, profimedia 0067886769 jpg
Cine este regele care avea cel mai bizar fetiș în dormitor. Nu ”ierta” nicio parteneră
okmagazine.ro
Jennifer Lawrence foto Profimedia jpg
La șase luni de la naștere, Jennifer Lawrence a luat o decizie radicală: „Sânii mei...”
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite

OK! Magazine

image
Latura întunecată a Prințesei Diana, demascată de fostul ei secretar de presă. Nu era îngerul pe care-l și-l imaginau toți

Click! Pentru femei

image
La șase luni de la naștere, Jennifer Lawrence a luat o decizie radicală: „Sânii mei...”

Click! Sănătate

image
Ai grijă la simptomele ascunse ale cancerului de colon!