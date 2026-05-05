George Simion îi invită pe maghiari să se înscrie în AUR: „Îi iubim. UDMR și-a trădat alegătorii”

George Simion, președintele AUR, a lansat marți un apel public către etnicii maghiari să se alăture partidului său, după ce moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a trecut în urma votului în Parlament. Simion a criticat dur UDMR, acuzând formațiunea că nu și-ar fi reprezentat corect electoratul și că a refuzat să voteze moțiunea doar pentru că aceasta a fost inițiată de AUR.

Liderul AUR a afirmat în fața presei că „etnicii maghiari, cetăţeni români care au ieşit în stradă la începutul anului împotriva taxelor lui Bolojan, la Miercurea Ciuc Odorheiu Secuiesc, Sfântu Gheorghe şi în multe alte localităţi, cerând reprezentanţilor lor din Parlament să voteze moţiunea de cenzură”.

Președintele AUR susține că UDMR „are o problemă de legitimitate, de reprezentativitate, a justificat nevotarea moţiunii de cenzură prin faptul că a fost introdusă de către AUR”, adăugând că formațiunea maghiară „şi-a trădat alegătorii”.

„AUR respectă vocea românilor care şi-au dat votul. Ar fi fost cazul ca şi reprezentanţii UDMR din Harghita, Covasna, Mureş, Cluj, Satu Mare şi peste tot unde există în ţară etnici maghiari pe care îi iubim şi îi considerăm cetăţeni cu drepturi depline ai României, arată că UDMR şi-a trădat alegătorii”, a afirmat liderul AUR.

Mai mult, George Simion a extins mesajul și către alte minorități, afirmând că AUR este deschis tuturor celor care doresc reprezentare politică:

„Şi fac un apel la toţi etnicii maghiari care vor să aibă reprezentare politică să se înscrie în AUR, indiferent de etnie - romi, lipoveni, maghiari - avem mulţi membri în acest moment în AUR şi, de altfel, fac acest apel către toţi cetăţenii României”.

Liderul AUR a subliniat importanța fiecărui vot în contextul politic actual:

„Aţi văzut cât de important este fiecare vot, cât de important este fiecare om, fiecare contează. De aceea, dacă vreţi să câştigăm următoarele bătălii pe care le avem de dus, apelul meu este să vă înscrieţi în AUR”.

Amintim că liderul AUR a declarat marți, 5 mai, că formațiunea pe care o conduce este pregătită să intre la guvernare, însă doar în condițiile în care i se va permite să desemneze prim-ministrul.