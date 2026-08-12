 Ai primit o notificare de alertă de la ANAF? Ce trebuie să verifici înainte să plătești datoria | adevarul.ro
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Ai primit o notificare de alertă de la ANAF? Ce trebuie să verifici înainte să plătești datoria

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ANAF a introdus o procedură de comunicare a notificărilor de alertă privind neîndeplinirea obligațiilor bugetare de plată. Procedura, publicată în iunie 2026 prin Ordinul președintelui ANAF nr. 758/2026, are rol preventiv și vizează, în principal, contribuabilii care desfășoară activități economice și au obligații bugetare restante de peste 40.000 de lei.

Cineva accesează SPV pe site-ul ANAF
ANAF a introdus o procedură de comunicare a notificărilor de alertă. Foto arhivă

Notificarea de alertă transmisă de ANAF are rolul de a informa contribuabilul cu privire la obligațiile restante și la modalitățile prin care acestea pot fi achitate, inclusiv prin accesarea unor facilități precum eșalonarea la plată.

Dacă ai primit o astfel de notificare, primul pas este verificarea situației fiscale înainte de a decide dacă trebuie să faci o plată, să ceri clarificări sau să accesezi o facilitate fiscală.

Verifică situația fiscală în fișa ROL

Fișa ROL poate fi obținută prin Spațiul Privat Virtual (SPV) sau, în cazul persoanelor fizice, fizic. Documentul permite verificarea obligațiilor fiscale înregistrate în evidența ANAF.

Este important să verifici dacă suma indicată în notificare corespunde obligațiilor existente în evidența fiscală, dacă sunt incluse accesorii și dacă plățile făcute recent au fost înregistrate.

În cazul unei persoane fizice care are obligații fiscale atât pe CNP, cât și aferente unei activități independente înregistrate pe codul de identificare fiscală, pragul de 40.000 de lei se analizează prin raportare la totalul datoriilor.

Prin urmare, obligațiile fiscale aferente celor două categorii se cumulează în verificarea pragului prevăzut de procedură.

Ce obligații sunt considerate restante

Potrivit Codului de procedură fiscală, obligațiile fiscale restante sunt cele pentru care a expirat termenul de plată, precum și diferențele de obligații fiscale principale și accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar dacă pentru acestea nu a expirat încă termenul de plată.

De aceea, atunci când verifici suma indicată de ANAF, trebuie să fie luate în calcul și obligațiile stabilite prin decizii de impunere, în condițiile prevăzute de lege.

Verifică plățile făcute recent

O plată efectuată recent nu apare neapărat imediat în evidența fiscală. Acest lucru este valabil, de exemplu, și în cazul plăților efectuate prin Ghișeul.ro.

În aceste situații, este posibil ca suma să figureze în continuare ca restantă până când plata este înregistrată în evidența fiscală.

Trebuie verificat și modul în care a fost stinsă plata. Sumele achitate către ANAF se distribuie potrivit ordinii de stingere prevăzute de Codul de procedură fiscală. Astfel, plata poate fi direcționată către obligații mai vechi, în funcție de natura și vechimea acestora, chiar dacă intenția contribuabilului a fost să achite o obligație mai recentă.

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În consecință, este posibil ca o obligație să fi fost achitată, dar o altă datorie să figureze în continuare ca restantă și să genereze accesorii.

Ce faci dacă suma datorată este corectă

Dacă verificarea arată că obligațiile indicate de ANAF sunt corecte, contribuabilul poate achita suma datorată.

În funcție de situația financiară, există și posibilitatea accesării unor mecanisme de sprijin pentru plata obligațiilor restante.

Unul dintre acestea este eșalonarea la plată, prin care datoriile pot fi achitate în rate, în condițiile prevăzute de legislația fiscală.

O altă posibilitate este medierea fiscală, reglementată de art. 230¹ din Codul de procedură fiscală. Procedura permite o întâlnire cu organul fiscal pentru discutarea cuantumului obligațiilor datorate, a situației financiare a contribuabilului și a modalităților de stingere a obligațiilor restante.

Potrivit unui proiect de ordin, medierea fiscală urmează să poată fi realizată și online, prin platforma de videoconferință a ANAF, nu doar în format fizic.

Ce faci dacă suma nu este corectă

Dacă există diferențe între situația fiscală indicată de ANAF și evidența contribuabilului, acestea trebuie clarificate cu organul fiscal.

Contribuabilul poate prezenta documentele justificative relevante, în funcție de situația concretă: dovezi ale plăților efectuate, documente fiscale sau alte acte care pot demonstra existența unei erori ori a unei neconcordanțe în evidența fiscală.

Înainte de a face o nouă plată, este utilă verificarea fișei ROL și a documentelor care atestă plățile efectuate anterior.

De ce trebuie verificată și ordinea de stingere

Atunci când există mai multe obligații fiscale neachitate, plata efectuată de contribuabil nu este alocată în mod automat obligației pe care acesta o are în vedere. Stingerea se face potrivit regulilor stabilite de Codul de procedură fiscală.

De aceea, după efectuarea unei plăți este important să fie verificată situația fiscală actualizată, pentru a vedea ce obligații au fost stinse și ce sume au rămas neachitate.

În cazul în care notificarea indică o datorie care nu corespunde situației contribuabilului, clarificarea trebuie făcută cu organul fiscal, pe baza documentelor relevante.

Procedura de notificare introdusă prin Ordinul ANAF nr. 758/2026 este destinată informării contribuabililor cu privire la obligațiile bugetare restante și la modalitățile disponibile pentru stingerea acestora.

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