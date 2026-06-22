”Felicitări, George Simion, ai dat şah şi mat!” Ce le-a transmis Kelemen Hunor parlamentarilor înainte de votul pentru Guvernul Veştea

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a avut un discurs dur la adresa partidelor care susțin Guvernul Veştea.

”Astăzi se încheie o perioadă importantă din istoria contemporană a României. Se încheie o perioadă care a început acum 36 de ani, imediat după Revoluţia din Decembrie, şi a fost o perioadă extrem de importantă pentru ţara noastră, şi începe o etapă despre care încă nu ştim nimic. (..)

Banalizarea răului întotdeauna începe cu un pas mic. Un pas aparent nevinovat, un pas care poate fi explicat raţional, un pas care trece peste valori, un pas care trece peste principii, peste principii fără de care nu se poate crea o societate bazată pe încredere. Trece peste principii şi câmpul de bătălie politică devine extrem, extrem de tulbure. În aceste zile asistăm la cea mai complexă bătălie politică pentru putere. Nu pentru oameni, nu pentru comunităţi, ci pentru putere”, a spus Kelemen Hunor în plenul reunit, potrivit News.ro

Liderul UDMR a anunțat ca partidul pe care îl conduce nu va participa la vot.

”Astăzi se întâmplă un lucru aparent minor. Dacă trece guvernul condus de domnul Veştea, va trece cu voturile colegilor de la AUR. Sigur, lucrurile sunt simple. Nu se întâmplă un mare lucru. Cele două partide care au obţinut cele mai multe mandate în decembrie 2024 se aliniază la guvernare. Perfect democratic am zice. (..) Azi, sub această cupola a Parlamentului, există un singur câştigător. Există un singur om care astăzi a câştigat. Nu este în sală, dar talentul trebuie recunoscut. Felicitări, George Simion, ai dat şah şi mat!”, a subliniat Kelemen Hunor.

Deşi a avut o discuție cu reprezentanții AUR, aleșii partidului condus de George Simion au părăsit sala de plen la votul pentru învestirea Guvernului Veştea.