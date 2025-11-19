Video George Burcea, la Interviurile Adevărul. Ce le propune candidatul POT bucureștenilor

Actorul George Burcea, candidatul POT în alegerile pentru Primăria Capitalei, vine miercuri, 19 noiembrie, de la 12.00, la Interviurile Adevărul.

Actorul George Burcea și-a anunțat oficial candidatura pentru funcția de primar al Bucureștiului din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT), pe 30 octombrie 2025, într-un videoclip postat pe rețelele de socializare.

George Burcea a absolvit UNATC și a jucat în producții românești și internaționale, printre care „Closer to the Moon", „Singh Is Bliing", „Raaz Reboot" și serialul de succes „Wednesday", unde a interpretat rolul lui Lurch, majordomul familiei Addams. Popularitatea sa a crescut după ce a îmbrăcat această haină.

Burcea este însă cunoscut publicului larg și pentru fosta sa relație cu artista Andreea Bălan, cu care are două fiice, Ella și Clara. Relația tensionată dintre cei doi a fost frecvent comentată în presă.

