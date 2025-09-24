search
Miercuri, 24 Septembrie 2025
Fratele lui Paul Stănescu, debarcat de la șefia ADR Oltenia. În locul său a fost instalat un apropiat al Olguței Vasilescu

Publicat:

Directorul ADR Sud-Vest Oltenia, Alexandru Stănescu, nimeni altul decât fratele secretarului general al PSD, Paul Stănescu, va pleca din funcție peste două zile după trei ani petrecuți ca șef al fondurilor europene din Oltenia. Cel care îl ca înlocui este un apropiat al Liei Olguța Vasilescu (PSD), primarul municipiului Craiova.

Contractul lui Alexandru Stănescu nu a mai fost prelungit. FOTO Facebook Alexandru Stănescu
În ședința de marți, conducerea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia  nu i-a mai prelungit contractul cu încă un an pe motiv că activitatea ADR trebuie dinamizată, director general interimar fiind numit Cătălin Catană, actualul director general al Direcției Generale Autoritate de Management PR din cadrul ADR Sud-Vest Oltenia, scrie Gazeta de Sud.

Decizia este una surprinzătoare și nu este clar dacă motivul real este legat jocuri politice în așteptarea alegerilor de la vârful PSD, poliţe plătite sau alte aspecte.

Potrivit sursei citate, un indiciu s-ar putea găsi în structura Consiliului pentru Dezvoltare Regională. El este format din președinții celor cinci Consilii Judeţene din Oltenia, Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea, precum și primarii municipiilor reşedinţă de judeţ, cu excepția Oltului: Craiova, Târgu Jiu, Drobeta Turnu Severin, Râmnicu Vâlcea şi, în loc de Slatina, municipiul Caracal, reprezentat de Ion Doldurea.

Din partea Doljului fac parte primarii din Filiaşi şi Daneţi, din partea Gorjului, primarii din Târgu Cărbuneşti şi Runcu, din partea Mehedinţiului, primarii din Strehaia şi comuna Jiana, din partea Vâlcii, primarii de la Ocnele Mari şi Stoileşti, iar din partea Oltului, primarii din Balş şi comuna Cârlogani, potrivit Gazetei de Sud.

Potrivit unor surse politice, Cătălin Catană, cel care îi va lua locul lui Alexandru Stănescu este un apropiat al primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu.

