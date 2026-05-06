Fostul premier Ludovic Orban, previziuni sumbre pentru imaginea României pe plan extern: „Un guvern PSD–AUR va fi primit foarte prost”

Ludovic Orban, fost președinte al PNL și fost premier în perioada 2019-2020 a spus la Interviurile Adevărul că România va avea de pierdut în cazul în care se va forma un guvern PSD-AUR.

Liderul Forța Dreptei este de părere că Sorin Grindeanu nu are capacitatea de a forma un guvern cu o majoritate certă. Cât despre perspectiva formării unui guvern PSD-AUR, acest lucru ar aduce deservicii României, din toate punctele de vedere.

„Un guvern PSD–AUR va fi primit foarte prost nu numai de partenerii internaționali și europeni, dar și de mediul economic, de agențiile de rating și de potențialii finanțatori, în general. Inclusiv aderarea la OECD va fi pusă sub semnul întrebării. Și sunt convins că o astfel de majoritate va fi o majoritate care nu va vrea să facă niciun fel de reforme”, a spus Ludovic Orban.

Politicianul spune că dificultatea va fi și mai mare în cazul în care se va adopta soluția unui guvern tehnocrat, care în opinia sa ar trebui să aibă răspundere politică.

”Nu există guvern de tehnocrați fără o răspundere politică, pentru că ei nu au, în mod direct, răspundere politică. În schimb, răspund partidele, formațiunile politice, care îi investesc și ulterior îi susțin în Parlament. Din punctul meu de vedere, varianta unui guvern de tehnocrați este exclusă, pentru că sunt convins că nici Partidul Național Liberal, nici ceilalți reprezentanți politici nu vor susține o astfel de soluție. Mai ales că s-a demonstrat că au capacitatea de a propune miniștri care au rezultate; nu sunt niște neisprăviți pe care nu îi știe nimeni", a concluzionat Ludovic Orban.

Invitat la Interviurile Adevărul, fostul președinte PNL a discutat despre perioada pe care o traversează România din punct de vedere al politicii interne, după ce Guvernul Bolojan a fost demis cu 281 de voturi, peste pragul necesar de 233, ceea ce a dus la intrarea Executivului în regim interimar.