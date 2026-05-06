Ludovic Orban la „Interviurile Adevărul”: „Dacă PSD a reușit să treacă moțiunea nu înseamnă că își va trece și noul guvern în Parlament”

Președintele Forța Dreptei spune că adoptarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan nu a fost un lucru foarte dificil pentru PSD și AUR. Partea dificilă este cea legată de strângerea voturilor necesare pentru învestirea unui guvern.

„După părerea mea, nu cred că PSD poate să facă alianță cu AUR. Și nici nu le ajunge, pentru că în momentul în care PSD se asociază cu AUR în afară de PNL și de USR, atât UDMR cât și grupul minorităților vor vota împotriva unui astfel de guvern. Iar cei de la AUR au și spus că nu vor vota un guvern din care nu fac parte”, a precizat Ludovic Orban. Liderul Forța Dreptei a menționat faptul că nu se vor aduna nici pe departe voturile necesare în Parlament pentru învestirea guvernului.