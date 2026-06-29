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Ce caută Ghiță de la RTV în negocierile de la Cotroceni

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Negocierile pentru formarea noului guvern au intrat într-o fază nouă, în care forțele anti-europene se coagulează, iar Nicușor Dan pare să-și piardă răbdarea.

Președintele Nicușor Dan la una din numeroasele runde de consultări cu partidele
Președintele Nicușor Dan la una din numeroasele runde de consultări cu partidele

Partidele care se consideră democrate și europene în consistența lor nu reușesc să se înțeleagă pentru un nou guvern de coaliție. În schimb, mesajele AUR devin tot mai coerente.

De aceeași parte a început să joace și Sebastian Ghiță, fondatorul RomâniaTV, care a publicat recent un sondaj potrivit căruia AUR ar fi ajuns la 47%. Ghiță nu citează niciun institut de cercetare, dar trage concluzia că „Pe Bolojan îl susține Ursula. Pe Grindeanu îl susține Trump”, fără să spună cine-i susține pe George Simion și pe Călin Georgescu. Se subînțelege că pentru ei joacă Moscova.

Legăturile lui Sebastian Ghiță cu Rusia

Sebastian Ghiță, fost deputat PSD, e un pion internațional: în 2016 s-a refugiat la Belgrad când a fost acuzat de corupție, iar Serbia a refuzat să-l extrădeze și chiar i-a acordat azil politic atunci când procurorii român au cerut să fie cercetat în țară.

Când era în România, firmele lui obținuseră contracte avantajoase cu SRI, Ministerul de Interne și alte instituții de forță ale statului. Practic, aceste companii au oferit servicii de IT, sisteme de stocare a informațiilor sau de prelucrare a datelor, ceea ce ar putea înseamna că fostul deputat avusese acces - și poate chiar mai are - la serverele pe care se aflau informații sensibile ale instituțiilor statului.

Fost deputat PSD și om de afaceri, Sebastian Ghiță se află de mai mulți ani la Belgrad
Fost deputat PSD și om de afaceri, Sebastian Ghiță se află de mai mulți ani la Belgrad


Luna trecută, o platformă de investigații din Armenia a analizat documente potrivit cărora Sebastian Ghiță ar fi implicat într-o rețea de spionaj rusească și că ar fi fost implicat într-un plan de compromitere a președintei Republicii Moldova, Maia Sandu: într-o notă a agentului rus cu nume de cod Edward Bernay către Sofia Zaharova de la direcția de informații și comunicații a Kremlinului, acesta enumeră mai multe idei „privind colaborarea cu Sebastian Ghiță”.

Printre ideile propuse apărea cea în care mogulul media din România trebuia să declare că Administrația Prezidențială de la Chișinău i-ar fi oferit 150.000 de euro pentru ca postul său de televiziune, România TV, să nu difuzeze știri negative despre Maia Sandu, dar că Ghiță ar fi refuzat-o; dar și că președinta de la Chișinău ar fi încercat să cumpere prin România TV spațiu în care să spună că ar reprezenta „oameni influenți din Europa” pentru a avertiza că, „în ciuda tuturor eforturilor de susținere a lui Călin Georgescu”, decizia despre cine va conduce țara „este deja luată”.

Se înțelege din documentele prezentate de platforma de la Erevan că, atunci când se punea problema folosirii lui Sebastian Ghiță pentru denigrarea Maiei Sandu, mogulul român de presă s-ar fi aflat deja pe listele de colaborare cu Moscova. Fostul deputat a respins acuzațiile de colaborare cu Rusia. În primăvară, Sebastian Ghiță a mărturisit într-o înregistrare publicată de Cristi Ciupercă de la News Online că, în 2021, Călin Georgescu l-a vizitat la Belgrad pentru a-l pune în contact cu „ruși și sârbi”. Din nota agentului rus rezultă interesul Kremlinului pentru Georgescu, pe care, însă, RTV nu l-a susținut în campania din 2024 sau 2025.

Tentative de recuperare a influenței pierdute

Zilele trecute, în schimb, RTV a publicat „stenograme” din discuțiile președintelui Nicușor Dan cu liderii partidelor parlamentare despre formarea noului guvern. Sunt fragmente din ceea ce ar fi spus unii șefi de partide, iar din context rezultă că președintele Nicușor Dan și-ar fi pierdut răbdarea, ar fi țipat la Ilie Bolojan și l-ar fi amenințat că face public „un presupus angajament politic” pentru Eugen Tomac. Din aceste presupuse stenograme se mai înțelege că liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar fi omul bun, iar Ilie Bolojan, încăpățânatul care blochează țara.

Marile televiziuni de știri se aliniază din nou, așa cum au mai făcut-o de multe ori, în momentele sensibile de partea PSD. Social-democrații îi au lângă ei pe liberalii dizidenți, dar și pe foștii parlamentari plecați de la SOS, POT sau AUR. PSD ar vrea să atragă și UDMR în această combinație, dar în același timp negociază voturi și cu AUR. Pe de altă parte, liderii AUR cer negocieri transparente și asumate din partea PSD, fiindcă suveraniștii deveniți arbitrii arenei politice românești vor să fie recunoscuți ca atare de formațiunile tradiționale.

Sebastian Ghiță scrie că „Preşedintele Nicușor Dan este cel chemat să impună Interesul României”, fără să dea vreo soluție. Mogulul RTV încearcă să revină în jocul politic al PSD și nu numai. Trimis sau nu de cei din rețeaua Kremlinului, fostul deputat social-democrat relocat la Belgrad în mijlocul prietenilor Rusiei ar vrea să-și recupereze pozițiile de influență pe care le-a pierdut în România în ultimii 10 ani.

Sabina Fati - DW

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