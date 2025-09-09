search
Finanțatorii partidelor în anul electoral 2024. Cum finanțează aceiași oameni și AUR, și PSD, și PNL

Alegeri locale 2024
O analiză Expert Forum care privește modul de finanțare al partidelor în anul electoral 2024 arată că în unele cazuri finanțatorii nu pot fi identificați, în altele banii pentru campaniile electorale au fost transferați partidelor prin companii nou înființate sau venit chiar de la membri ai concurenței. Expert Forum atrage atenția că este „îngrijorător faptul că verificarea originii fondurilor este limitată”, iar decizia CCR care secretizează declarațiile de avere „reprezintă o provocare majoră pentru transparență”. 

Anul trecut au fost organizate patru tipuri de alegeri FOTO EPA EFE
Anul trecut au fost organizate patru tipuri de alegeri FOTO EPA EFE

Anul trecut partidele s-au folosit mult mai mult de finanțări private decât de subvenții, pentru a obține rambursări din bani publici. Asta nu înseamnă însă că nu au folosit banii din subvenții, dar efectul a fost încărcarea bugetului de stat și folosirea subvențiilor în mod netransparent pentru campanii, atrage atenția Expert Forum care a analizat sursa împrumuturilor pentru campanii. „Deși am identificat relativ puține cazuri de finanțatori care nu ar putea justifica o donație sau împrumuturi conform declarației de avere, aceștia există. Desigur, nu deținem detalii financiare detaliate, însă simple corelații ne ridică semne de întrebare cu privire la modul în care unele persoane donează aproape toții bani pe care îi câștigă unui partid sau chiar mai mult decât ar putea justifica. Aceste calcule matematice ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă și pentru autorități”, punctează Expert Forum.  

„Aceste calcule matematice ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă și pentru autorități”

La persoane juridice au fost identificate mai multe rețele de finanțatori care au donat prin mai multe firme, dar și privat.

„La persoane juridice am identificat mai multe firme care sunt înființate foarte recent, cum ar fi martie sau aprilie 2024 și care împrumută partidul după o lună cu o sumă pe care evident nu au cum să o obțină din activitatea economică. Majoritatea sunt legate de PSD. Așadar, probabil aceste fonduri provin de la asociați care transferă bani către partid. De notat că o persoană juridică poate împrumuta partidul cu o sumă mai mare, dar poate fi și o formă de a evita o donație sau împrumut transparent prin crearea unor societăți paravan. Oricum, o astfel de practică nu este neapărat una transparentă și poate ridica semne de întrebare cu privire la sursa banilor și motivul donației”, mai arată sursa citată. 

Au fost identificați și finanțatori care pare că au împrumutat bani de la alte persoane pentru a-i da partidului. 

Bani de la un partid la altul 

Mai mult, au fost descoperite și cazuri în care un finanțator a transferat bani către două sau mai multe partide. În altele este vorba despre persoane sau firme afiliate la un partid care au donat la altul.

Un astfel de caz este FCSB SA, controlat de George Becali, care a direcționat și la AUR și la PSD. Un deputat PSD a finanțat în 2024 și PSD și PNL. De asemenea, liderul social democraților din Consiliul Județean Iași a finanțat printr-o firmă liberalii.

Finanțarea mai multor partide în același timp este un mod bun de a cumpăra influență sau a de a paria pe mai multe partide în cazul în care unul nu iese câștigător”, subliniază sursa citată. 

În câteva cazuri finanțatorii nu au putut fi identificați, sumele ajungând până la 660.000 de lei la partide – 30 de cazuri. „Decizia CCR Nr 297 din 29 mai 2025 legată de declarațiile de avere și interese reprezintă o provocare majoră pentru transparență. Astfel, probabil este ultimul an în care vom reuși să facem o astfel de analiză, în condițiile în care declarațiile nu vor mai fi făcute publice ca până acum”, avertizează Expert Forum. 

Rambursarea banilor de la bugetul statului, fără un control al AEP

AEP nu a realizat un control anual al partidelor politice, cum ar fi trebuit să facă potrivit legii, mai subliniază sursa citată: 

„Mare parte dintre acești bani nu au fost verificați, dar au fost rambursați de la stat. Este de înțeles faptul că întrucât s-au organizat patru alegeri într-un an nu a permis unei instituții care are 14 angajați la nivel central care se ocupă de acest control să își facă treabă în paralel cu verificările pentru alegeri. În același timp, discutăm despre mai bine de 700 de milioane de lei care au fost rambursați din bani publici, iar rezultatele controalelor le vom vedea cel mai probabil în 2026”. 

Politică

