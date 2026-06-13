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Analiză De ce este Ilie Bolojan marele câștigător al blocajului dintre Tomac și partide

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Analize Adevărul
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Eugen Tomac merge înainte, în ciuda boicotului din fosta coaliție. Premierul desemnat refuză să dea înapoi și continuă demersurile pentru învestirea cabinetului său tehnic. Deși lista de miniștri a suferit deja retrageri, iar PNL, USR și UDMR au anunțat ferm că nu vor vota noul executiv, Tomac a trimis deja propunerile către partide și promite finalizarea programului de guvernare până duminică. Votul decisiv în Parlament este programat pentru începutul săptămânii viitoare.  

Ce ar putea ceda Eugen Tomac partidelor în ultimele negocieri înainte de vot?
Premierul desemnat, Eugen Tomac Foto:Octav Ganea/ Inquam Photos

„Termenul constituțional este de 10 zile, pentru domnul Tomac ceasul merge foarte clar, din nefericire, varianta luată în calcul în 1992, este una în care se presupune că guvernul trebuie să apară foarte rapid. Şi atunci, partidele politice negociază foarte dur, în momentul acesta. Declarațiile pe care le fac arată o negociere foarte dură, dar nu cu domnul Tomac, ci cu domnul președinte direct.

Dar totul funcționează în favoarea domnului Bolojan, putem să constatăm că principalul beneficiar al acestei situații în cazul în care domnul Tomac, va face maximum de compromisuri necesare pentru a avea sprijin din partea partidelor sau va fi respins în Parlament, este Ilie Bolojan”, este de părere analistul politic, Cristian Pîrvulescu, decanul Facultății de Științe Politice, SNSPA.  

Paradoxal, moțiunea a dat mai mult timp Guvernului Bolojan

Dincolo de declarațiile oficiale din spațiul public, tensiunile și strategiile din spatele ușilor închise conturează un scenariu durabil de criză. O analiză tranșantă asupra jocurilor de culise indică o posibilă alianță tacită între marile forțe politice pentru menținerea actualului status-quo, dar și o critică severă la adresa mișcărilor tactice greșite ale opoziției.

Contextul actual este descris astfel: „Putem să bănuim că există din punctul acesta de vedere o înțelegere între UDMR, USR şi PNL şi că încercarea va fi aceea de a prelungi cât mai mult, până spre toamnă acest guvern. Nu mai există interimate de pe 10 au expirat mandatele, suntem în plină neconstituționalitate. Teoretic, dacă PSD nu făcea greșeala de a vota moțiunea de cenzură, ceea ce a permis PNL să se victimizeze şi să se prezinte ca un erou reformator, astăzi, ar fi trebuit să ajungem în logica unui vot de încredere în Parlament, care era mult mai ușor de câștigat. Eroarea pe care a făcut-o PSD ne-a împins de fapt în această criză.

Personal nu cred că PSD are capacitate minimă de analiză, s-au grăbit pentru că au crezut că vor rezolva, dar nici nu rezolvă şi până la urmă va fi în defavoarea lor. Cred că partidele politice au o înțelegere să prelungească durata de existență a Guvernului Bolojan.”

Acesta spune că pariul preşedintelui Nicuşor Dan că va aduna o majoritate cu această desemnare nu a fost unul câştigător. 

„Domnul Tomac a tratat aceste negocieri cu foarte multă ușurință, crezând că nişte discuţii vagi şi generale la Cotroceni sunt suficiente. Dar partidele au nevoie de nişte chestiuni clare. Şi cred că cea mai clară este a UDMR-ului, nu vom vota un guvern din care nu facem parte, deşi au promis probabil ceva. Domnul Tomac neglijează faptul că partidele așteaptă nişte chestiuni clare. Şi preşedintele a spus că sunt legitime cererile patidelor, doar că sunt ale lor, nu sunt interesul naţional. Noi avem interesul să avem un guvern. Nu cred că dacă Guvernul Bolojan va continua va reuşi să rezolve problemele.”, spune Pîrvulescu.

Plănuiesc partidele prelungirea situaţiei de criză?
Ilie Bolojan-PNL şi Dominic Fritz-USR Foto: Captură de ecran Digi24.ro

Scenariul unui nou premier politic nu pare viabil

În spațiul public a reapărut scenariul unei noi nominalizări a lui Ilie Bolojan pentru funcția de prim-ministru. Ideea a fost lansată de prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, care a sugerat că o astfel de variantă ar putea fi luată din nou în calcul, în condițiile în care între timp a existat o altă propunere de premier. De cealaltă parte, Ilie Bolojan a declarat la Radio România Actualități că, în acest moment, nu este interesat de o asemenea perspectivă. 

„E adevărat, însă domnul Mihai Coteţ, vicepreședinte al Senatului, lăsa să se înțeleagă ieri seară că ar putea să fie și altcineva. În zilele acestea ieşirile foarte dese ale domnului Motreanu mă fac să mă gândesc dacă nu cumva varianta de rezervă ar fi el, pentru ca PNL să iasă învingător din acestă bătălie. Doar că vor trebui să prezinte o majoritate președintelui şi nu o au. Președintele va propune un guvern şi mai tehnocrat decât acum.”

Analistul mai precizează că PSD în acest moment nu are cu cine să facă o majoritate, iar AUR, deşi în cazul moţiunii a fost dispus să voteze alături de social-democrați în cazul unei alianţe ar aduce prejudicii de imagine partidului, adăugând că PSD se joacă cu focul.

„S-au făcut greșeli, au fost propuse nume greu de acceptat” 

Eugen Tomac încă ar mai avea timp pentru a negocia nume la nivelul miniştrilor propuşi până duminică, dată la care trebuie să finalizeze şi programul de Guvernare. 

„Poate negocia niște nume, a şi făcut nişte greşeli, lista conținea persoane care erau greu de acceptat, şi în plus, nu au promis nimic. Numele ne trimiteau spre PSD, cred că în unele cazuri se exagerează, dar în altele nu. Cazul Ionaş era un caz de manual, au profitat masiv de acest lucru. Nu era nici un ministru din zona UDMR, undeva la un minister care contează pentru UDMR, are un interes permanent pentru Dezvoltare, nu exista nici un maghiar independent care să poată prelua zona aceea? Fără UDMR nu se obţine majoritate.”

Analistul mai spune că potrivit informațiilor transmise de liderul USR, Dominic Fritz, şi o doua nominalizare a preşedintelui Nicuşor Dan va fi tot una din zona independenților de principalele partide din Parlament.

„Mă aştept să fie foarte bine informat. Cred că relaţia preşedintelui cu USR să fie mai strânsă decât cu orice alt partid, mă aştept ca lor să le spună poate puţin mai multe lucruri. Şi domnul Miruţă spunea că va conta şi ceea ce spune preşedintele. Este o dezbatere care nu există în interiorul PNL. Mai cred că UDMR aşteaptă ceva.”, conchide analistul. 

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