Economistul Ionuț Dumitru, consilier al premierului Ilie Bolojan, despre pensiile speciale ale magistraților: „Românii nici nu reușesc să numere atâția bani”

Economistul Ionuț Dumitru, consilier al premierului Ilie Bolojan, a declarat că situația pensiilor speciale ale magistraților reprezintă „o anomalie”, avertizând asupra dezechilibrelor uriașe existente în sistemul de pensii din România, în special pe segmentul de vârstă 55–64 de ani.

Potrivit lui Ionuț Dumitru, mai puțin de jumătate dintre persoanele din această categorie de vârstă sunt active pe piața muncii, ceea ce pune o presiune semnificativă pe bugetul public. Acesta a subliniat că pensionările timpurii, în special cele din sistemul judiciar, contribuie decisiv la această problemă.

„Mai puțin de unul din doi oameni sunt în câmpul muncii și avem o problemă, adică avem mai mult de unul din doi inactivi. Avem o problemă legată de pensiile speciale, că sunt foarte mulți care se pensionează la vârste foarte mici și, evident, având și un beneficiu foarte ridicat. Vedem sistemul judiciar unde avem pensii chiar mai mari decât salariile, ceea ce este o anomalie. Evident că nu mai au nicio motivație să se întoarcă în câmpul muncii când ai un beneficiu atât de ridicat și stau în afara pieței muncii”, a explicat economistul, sâmbătă, într-un interviu difuzat de Antena 3 CNN.

El a atras atenția și asupra pensionărilor anticipate din alte sectoare ale economiei, care reduc și mai mult baza de contributori, într-o perioadă în care România se confruntă deja cu deficit de forță de muncă.

Referindu-se la pensiile magistraților, care pot ajunge în prezent la aproximativ 5.000 de euro, Ionuț Dumitru a afirmat că acestea creează un profund sentiment de nedreptate în rândul populației.

„Eu călătoresc prin țară și mă duc pe la mine pe la țară. Oamenii nici nu concep ideea aceasta de a avea o pensie de 5.000 euro la 48 de ani. Nu există pentru ei așa ceva. Adică nici măcar nu reușesc să numere acești bani. Adică spun, domnule, nu există așa ceva, nu există. Da, n-ar trebui să existe, dar există. Este o aberație, pur și simplu”, a spus consilierul premierului.

Întrebat dacă premierul Ilie Bolojan ar putea demisiona în cazul în care Curtea Constituțională va declara neconstituțională reforma pensiilor speciale, Dumitru a evitat un răspuns clar, dar a precizat că o astfel de decizie ar fi greu de justificat.

„Nu știu ce să vă spun, nu sunt în poziția dumnealui să vă să vă spun ce ar face domnul premier, însă cred că ar fi o situație greu de explicat. Curtea Constituțională a dat o decizie pe precedenta formă a acestei legi de reformă a pensiilor speciale, în care a spus că are o problemă de formă. Ar fi cumva cel puțin hilar, din punctul meu de vedere, să vii acum să spui stai, domnule, că avem și o problemă de fond”, a declarat acesta.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat recent că România se confruntă simultan cu un deficit de forță de muncă și cu politici sociale care nu stimulează reintrarea rapidă în activitate. Bolojan susține eliminarea pensionărilor anticipate și apropierea tuturor ieșirilor la pensie de vârsta standard de 65 de ani.