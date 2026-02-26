DIICOT își alege noii procurori-șef adjuncți: cinci candidați susțin joi interviurile și se luptă pentru cele două posturi

Cinci procurori își susțin joi, 26 februarie, interviurile pentru ocuparea celor două funcții de procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), în fața Comisiei constituite la Ministerul Justiției.

Printre candidați se numără Aurel-Cristian Lazăr, procuror în cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara, Alex-Florin Florența, actual procuror general, Claudia-Ionela Curelaru, procuror-șef adjunct al DIICOT, Gill-Julien Grigore-Iacobici, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, și Mihai-Răzvan Negulescu, procuror în cadrul DIICOT.

Potrivit Ministerului Justiției, timpul alocat fiecărui candidat pentru prezentarea proiectului privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere este de maximum 30 de minute, iar perioada de întrebări și răspunsuri nu va depăși o oră.

Rezultatele selecției vor fi publicate pe 2 martie, iar tot atunci propunerile motivate ale ministrului Justiției vor fi înaintate Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea emiterii avizului consultativ.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a subliniat că procedura este una clar reglementată de lege și lipsită de caracter discreționar, rolul decisiv revenind șefului statului. El a precizat că mecanismul de selecție este gândit pentru a asigura transparență, competiție reală și depolitizare.