Joi, 26 Februarie 2026
Adevărul
Analiză Turismul sfidează scumpirile: creșteri masive pentru companiile aeriene și hoteliere

Analize Adevărul
Publicat:

Turismul prinde avânt la nivel internațional, în ciuda bugetelor afectate de inflație ale turiștilor, aducând creșteri importante pentru prețurile acționilor companiilor din domeniu, în special cele care organizează croaziere, dar și pentru cele hoteliere, aeriene și agenții de turism.

Vas de croazieră care iese dintr-un golf
Unele companii care organizează croaziere și-au triplat prețurile acțiunilor. Foto Shutterstock

Pe măsură ce iarna se apropie de sfârșit și în ciuda faptului că bugetele gospodăriilor rămân sub presiunea inflației, cererea pentru călătorii nu dă semne de scădere, spune analistul eToro Sam North în analiza sa privind ran damentele acțiunilor companiilor care activează în domeniul turismului.

Analiza arată că un coș ponderat egal de acțiuni importante legate de călătorii a crescut cu 17% în ultimul an, cu 108% în ultimii trei ani și cu 124% în ultimii cinci ani. Aceste câștiguri se extind la marile firme din domeniul turismului, inclusiv companii aeriene, hoteluri, companii de rezervări online și operatori de croaziere, evidențiind modul în care cererea de călătorii a rămas rezilientă, în ciuda crizei continue a costului vieții și a mediului economic în continuă schimbare.

Această evoluție se reflectă atât în comportamentul consumatorilor, cât și pe piețe, un raport din 2026 al Organizației Națiunilor Unite pentru Turism arătând o creștere de 4% a turismului internațional în 2025, cu o creștere estimată a turismului similară în 2026. În același timp, un sondaj realizat de Barclays în 2024 a constatat că 57% dintre oameni ar prefera să cheltuiască bani pe experiențe decât pe bunuri materiale. Călătoriile se transformă dintr-un lux într-o necesitate, oamenii acordând din ce în ce mai multă importanță amintirilor decât obiectelor.

Călătoriile nu au devenit imune la presiune, dar consumatorilor le este din ce în ce mai greu să renunțe la ele”, a declarat Sam North, analist de piață la eToro. „Nu este vorba doar de o recuperare post-Covid. Într-o lume dominată de activitatea online, experiențele din viața reală au devenit extrem de apreciate, oamenii căutând în mod activ să acorde prioritate evadărilor tangibile, pe teren, în detrimentul consumului digital. Consumatorii caută în continuare raportul calitate-preț, dar sunt din ce în ce mai puțin dispuși să renunțe complet la călătorii. Investitorii recompensează companiile care sunt în cea mai bună poziție pentru a profita de această cerere”, a adăugat el.

Croazierele câștigă teren

Royal Caribbean International (cunoscută anterior ca Royal Caribbean Cruise Line) este una dintre cele mai mari și inovatoare companii de croazieră din lume, fondată în 1968 în Norvegia și cu sediul în Miami, Florida. Parte a Royal Caribbean Group, aceasta operează o flotă vastă, incluzând cele mai mari nave de pasageri, oferind vacanțe globale și fiind lider în inovație, cu 26-28 de vase. 

În trei ani, prețul acțiunilor companiei a crescut cu 360%, depășind cu mult restul grupului, în timp ce Carnival a câștigat 160%.

Companiile aeriene au înregistrat, de asemenea, randamente foarte puternice, IAG crescând cu 142%. Platformele online continuă să beneficieze de rezervări repetate, Expedia înregistrând o creștere de 132%, iar Booking Group de 107%. Cu toate acestea, redresarea s-a produs în mod inegal. Nume importante, precum AirBnB, au înregistrat randamente mai modeste, cu o creștere de 15% în trei ani, iar EasyJet a scăzut cu 6%, ceea ce arată că investitorii rămân exigenți și subliniază importanța cercetării acțiunilor specifice.

Disparitatea din cadrul sectorului sugerează că turismul intră într-o fază mai matură. Furnizorii axați pe experiențe, în special operatorii de croaziere, au beneficiat de consumatorii care caută escapade cu impact puternic, cu costuri mai clare și mai puține cheltuieli neprevăzute. Hotelurile și platformele de rezervare, între timp, au înregistrat o cerere mai stabilă și recurentă, pe măsură ce călătoriile devin o parte mai obișnuită a modelelor de cheltuieli, mai degrabă decât o cheltuială extravagantă o dată pe an.

„În timp ce acțiunile din sectorul turismului au înregistrat performanțe bune în ultimii cinci ani, două companii s-au confruntat cu dificultăți, performanța mai slabă a Airbnb reflectând parțial evaluarea inițială a acesteia ca o companie de tehnologie cu creștere rapidă, și nu ca pe o companie din sectorul turismului. EasyJet, pe de altă parte, continuă să dezamăgească, deoarece are dificultăți în a ține pasul cu concurenții low-cost, precum Ryanair. În schimb, operatorii de croaziere au beneficiat de o propunere de valoare mai clară, cu mai multe costuri incluse în avans și creșteri de prețuri mai puțin agresive, ceea ce a ajutat companii precum Royal Caribbean și Carnival să obțină randamente remarcabile pe termen lung”, a spus Sam North.

Tabelul prezintă performanța unui coș de acțiuni legate de turism. Performanța indicelui este calculată în dolari americani. Date furnizate de Refinitiv. 

Economie

Ghid de cumpărături

