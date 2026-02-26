Un pensionar a murit în sauna unei baze sportive din Timișoara, după ce i s-a făcut brusc rău. Tragedia este anchetată de polițiști

Un pensionar de 75 de ani și-a pierdut viața, după ce i s-a făcut rău în sauna unei baze sportive din Timișoara. În ciuda eforturilor medicilor de a-l resuscita, inima acestuia a încetat să mai bată.

Bărbatul intrase singur în saună pentru câteva minute. La un moment dat, din cauza temperaturilor ridicate și a aburilor fierbinți, i s-ar fi făcut rău și nu a mai reușit să iasă pentru a cere ajutor. Acesta a fost găsit inconștient, prezentând arsuri, după mai multe minute. Personalul bazei sportive a alertat imediat serviciile de urgență prin apel la 112, iar la fața locului a fost trimis un echipaj medical, potrivit tion.

Cadrele medicale au început manevrele de resuscitare și au încercat, timp de zeci de minute, să îl readucă la viață. Din păcate, medicii au fost nevoiți să declare decesul.

Polițiștii Secției 2 Poliție Urbană Timișoara au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

„Polițiștii au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112 cu privire la faptul că unui bărbat i s-ar fi făcut rău în saună, la o bază sportivă de pe strada Profesor Doctor Aurel Păunescu Podeanu. La fața locului s-au deplasat polițiștii și un echipaj medical, care a declarat decesul unui bărbat în vârstă de 75 de ani. În continuare, se efectuează verificări pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

Trupul neînsuflețit urmează să fie transportat la Institutul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei, care va stabili cauza exactă a morții.